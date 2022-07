El encuentro Luque-Manes causó enojos en Juntos por el Cambio

Gran repercusión causó la información revelada por ADNSUR el domingo de la semana pasada en su columna política, en relación al encuentro que mantuvo el intendente Juan Pablo Luque con el diputado nacional y referente del radicalismo nacional, Facundo Manes. El enojo fue por el lado de Juntos por el Cambio, como evidenció periodista Eduardo Feinmann posteó en su cuenta de Twitter un comentario que a su vez alude a otro artículo periodístico, que replicó lo informado por esta agencia: “Fuerte malestar contra Facundo Manes por negociar con el candidato kirchnerista de Chubut”.

Según pudo saber esta columna, además que hubo llamados del propio Gastón Manes, presidente de la convención nacional del radicalismo, hacia dirigentes cambistas de Chubut para asegurar que en el encuentro entre su hermano y Luque no se habló de política, sino del vínculo institucional que mantiene con el municipio de Comodoro, por el cual se han realizado distintas actividades. Sin embargo, esa versión no es creíble y hasta desde el ámbitos cercanos al comodorense se admitió que la agenda no fue institucional, sino política.

La idea de armar un frente común, impulsada por Manes a nivel nacional con distintos sectores, disgusta mucho a los referentes de JxC en Chubut, mientras que también en la visión de Luque habría algo similar. Por ahora, dicen que Facundo tendrá que dar muchas explicaciones a sus socios chubutenses, que ya lo habían criticado, precisamente, por la cercanía que mantiene con el intendente comodorense y virtual candidato a gobernador del año próximo.

Othar “subió la vara” para un radical… ¿Y le mojó la oreja a Carlitos?

Otro que quedó en el centro del escenario “transversal” es el viceintendente Othar Macharashvilli, luego de que el lunes pasado asistiera a un encuentro debate convocado por el presidente de la UCR comodorense, Tomás Buffa. Mientras el mismo concejal que suele disparar dardos sensibles contra la gestión que encabeza Luque destacó la apertura de su vice, en un sector del peronismo se preguntaban en las últimas horas si lo que hizo el hombre del sombrero no es otra cosa que “mojarle la oreja a Carlitos”, en referencia al senador Linares, quien por su parte no deja pasar oportunidad para pelearse con los referentes de Juntos por el Cambio en Comodoro, como hizo esta semana con Ana Clara Romero.

Claro que Othar no fue el único peronista en asistir a ese encuentro con encumbradas figuras convocadas por el radicalismo, entre los que se contó el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay. También Guillermo Almirón, otro referente con cuyo nombre se hacen fuertes especulaciones para el año próximo, estuvo entre quienes aceptaron el convite a debatir.

Buffa no sólo sacó lustra a la presencia del vice, al ponderar su apertura al diálogo y a debatir en temas “aun cuando seguramente no estaba de acuerdo con lo que se expuso”, al tiempo que aceptó que el hombre del sombrero “ha subido la vara: cuando el PJ organice algún evento de este tipo y nos invite, estaremos obligados a honrar el compromiso de asistir”, planteó.

Un cruce no tan “transversal”…

Para cortar con tanta dulzura entre radicales y peronistas, o viceversa, el senador Carlos Linares no se anduvo con vueltas a la hora de cruzar a la diputada Ana Clara Romero a través de Twitter. En la misma semana en que se construían puentes transversales, al menos para conversar, el ex intendente salió con los tapones de punta:

“El mundo del revés: cuando fueron funcionarios no hicieron nada –posteó Linares, para refutar una declaración de Romero-. Ahora como legisladores no van a trabajar pero ya están en campaña para prometer lo que nunca hicieron”.

“En los barrios (de Comodoro) hay mucho por hacer”, había dicho la ex concejal y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio. La réplica de la legisladora llegó a través de un video, también en Twitter, donde le recriminó que “seguimos en #Comodoro con falta de agua, abandono de muchos barrios, contaminación de las playas, déficit de viviendas y servicios públicos, en fin, y tanto más, mientras que su prioridad es terminar un estadio…”. Incluso lo invitó a tomar un café para pensar juntos proyectos para “mejorar la calidad de vida de la gente”. Como todos quieren tener la última palabra, el ex intendente volvió a la carga para decir que no se tomaría ningún café con Romero, al tiempo que la desafió a un debate público.

“No suma que estés bardeando por Twitter”, le había dicho la legisladora en el video. No conforme, Linares volvió a la carga: “Qué alegría que sepas donde está el Congreso. Cuando quieras hacemos un debate público de lo que realicé en mi gestión como intendente. En una de esas, te sorprenderías”.

Las respuestas de usuarios no se hicieron esperar, a un lado y otro de la grieta, “bardeando” según el color político. ¿Habrá más capítulos?

El enojo de los Sastre con Linares

“La cumbrecita” realizada en la chacra de Blas Mesa Evans tuvo resultados positivos, según evaluaron algunos observadores, porque además del encuentro entre Ricardo Sastre y Juan Pablo Luque estuvieron otros actores del peronismo provincial que no venían participando, como Adrián Maderna y Gustavo Mac Karthy. Cuentan que uno de los puntos de tensión fue por el enojo que había por parte de los hermanos Sastre (de hecho, no estuvo Gustavo, el más ‘irascible’ de los mellizos) hacia Carlos Linares, en su rol de presidente del PJ, ya que había participado de un acto que algunos medios difundieron como el lanzamiento de la concejal Sandra Mansilla, opositora a los hermanos madrynenses, a la intendencia de aquella ciudad. El pico de tensión se dio cuando Ricardo cuestionó a Carlos por aquella presencia, pero todo se fue tranquilizando cuando el comodorense pudo demostrar que él había sido invitado a un acto partidario y que nada tenía que ver con un lanzamiento de campaña, sino que luego fue ‘vendido’ de esa forma.

La transversalidad no alcanza al gobernador

Una vez limadas las asperezas iniciales, en el encuentro se habló de la agenda política: sistema electoral para el año próximo, posible eliminación de las PASO, re-reelección de intendentes con tres mandatos y otras minucias. Se evaluó también la conveniencia o no de sumar al gobernador Arcioni en un frente electoral para el año próximo, ya que algunos creen que es necesario sumar lo máximo posible para ganarle a Juntos por el Cambio, mientras otros están lejos de convencerse de esa posibilidad.

A quien no le habría caído bien el encuentro es al gobernador Mariano Arcioni, quien ya ha expresado por distintas vías que no participará de ningún armado que involucre a Maderna y Mac Karthy, además de que es conocida su mala relación con Linares. Esa condición fue reiterada ante Luque y Sastre en el anterior encuentro de Madryn, pero al observar que estos participaron del encuentro, habría entendido que sus planteos no serán tomados en cuenta. De ese modo, Arcioni tendría claro que deberá trabajar en soledad, por fuera de un acuerdo con el PJ, si es que tiene alguna aspiración para pelear una diputación nacional el año próximo.

Como ya informó ADNSUR la semana pasada, también los líderes del PJ empiezan a tomar distancia del mandatario provincial, en la medida en que éste no aporta la única carta que tenía para negociar apoyos en su favor, es decir el adelantamiento de elecciones.

De ‘Capitán América’ a ‘Llanero Solitario’

Parece que el ex ministro Federico Massoni no consigue ingresar a ningún club de amigos del sector de los libertarios. Ya contamos en esta columna sobre aquella vez en que Javier Milei lo dejó colgado en una mesa de ‘La Biela’, a la espera de una reunión política que nunca se concretó. Ahora, había tenido un encuentro con otro referente de ese espacio liberal, José Luis Espert, de ‘Avanza Libertad’, lo que fue posteado en Twitter con una foto que los mostraba juntos, con palabras alusivas a tiempos difíciles, hombres fuertes, hombres débiles y alguna otra línea poética. Lo que pasó después trajo otro sinsabor para el ex ‘Capitán América’.

Es que el propio Espert había tuiteado también ese día, 29 de junio, la misma foto y el comentario: “Excelente reunión en mi despacho con Federico Massoni, referente de Avanza Libertad en Chubut”. Sin embargo, quien busque hoy ese tuit, descubrirá que ya no existe. Fue el usuario Juan Mauricio Falco quien reveló, citando el mismo tuit del momento en que sí estaba publicado, que Espert lo había borrado luego de ‘guglear’ a Massoni y a partir de los comentarios negativos que estaba recibiendo.

Al parecer, Massoni volvió a quedar colgado del pincel, como quien dice… jugando al solitario. En este caso, no le quedaría otra que ser transversal a sí mismo.

Teléfono para Biss… de un radical enojado

Tras ser desplazado del cargo de la delegación de la Fiscalía Anticorrupción con sede en Puerto Madryn, Eduardo Conde continúa ‘pasando facturas’ contra la medida adoptada por Legislatura, cuya resolución busca revertir en la vía judicial. A través de una especie de carta de despedida, el ex diputado radical expresó agradecimientos a distintos sectores políticos por haberlo apoyado, pero apuntó especialmente contra el comité provincial de la UCR, presidido por el intendente de Rawson Damián Biss, no se solidarizó con él.

“Quiero agradecer a la gente que me apoyó, a la militancia radical de toda la provincia que repudió la maniobra política. También al PRO que tuvo el gesto de pronunciarse en defensa de la institucionalidad. Lamento, no por mí sino por los afiliados radicales, que el comité provincia de la UCR no haya dicho una sola palabra. Será que piensan que son jueces de la controversia, imbuidos de la más alta moral, y yo un imperfecto funcionario provincial”, señala el texto.

Libres Pensadores de Chubut se desprenden del PJ

Una nueva fuerza se anunció en las últimas semanas, con la creación del partido Libres Pensadores de Chubut, presidido por Gonzalo Pérez, referente de la ‘Agrupación Isabel’ y conocido empresario de Comodoro Rivadavia. “La gente está harta, tengo 38 años y es un honor presidir un partido con el compromiso que me dan los compañeros para llevarlo a toda la provincia”, dijo a modo de presentación el referente, en diálogo con radio Del Mar.

Se trata de un desprendimiento del peronismo, según él mismo manifestó, ante el cansancio de “mucha gente con los políticos tradicionales”. Entre otros sectores, mencionó la vinculación con gremios como UATRE, que nuclea a los trabajadores del ámbito rural, lo que posibilitó contar con estructura hacia la zona de Trelew.