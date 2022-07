Santiago Igón: “Guzmán le respondía a los desestabilizadores y Batakis le responde a la política”

El diputado nacional de Chubut por el Frente de Todos, Santiago Igón, habló con ADNSUR sobre las expectativas en la nueva gestión que iniciará Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, ya que dijo, es patagónica y conoce la situación de Chubut y el bolsillo de los argentinos. Tuvo duras palabras con el ministro saliente, Martín Guzmán, por estar al servicio de los desestabilizadores, y elogió al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, por su rol fundamental en la gobernabilidad.

Igón expresó que “estamos con expectativas a que se resuelva la situación que generó el ex ministro Martín Guzmán. Se va intentando hacer un daño importante que la Política lo pudo resolver en 24 horas”.

Destacó que “Silvina Batakis es una persona que pueda dar un rumbo distinto a lo que se venía trabajando. Ella está muy preparada, capacitada y con el ojo puesto en el bolsillo de los argentinos. Tiene una mirada distinta a Guzmán porque fue ministra de la provincia de Buenos Aires y estaba en la Secretaría de Provincias del ministerio de Interior hizo que tenga contacto con todas las economías regionales”.

"El apoyo de los gobernadores es unánime al nombramiento de ella. Hay todo un equipo económico que hay que armar. Hay que trabajar para que ningún trabajador que esté registrado, esté por debajo de la línea de pobreza y con el salario básico universal”, aseguró el legislador.

Recordó Igón que “en la gran crisis de Chubut, Batakis estuvo en permanente contacto con el Gobernador y con el ministro de Economía, Oscar Antonena. También, a pedido de nuestros planteos, trabajaba sobre los adelantos de coparticipación, fondos fiduciarios y ATN para que se les pueda seguir pagando a los trabajadores de Chubut. Ella conoce muy bien la provincia de Chubut y hablamos muchas veces”, subrayó.

Además, el diputado camporista mencionó que “ella es patagónica. Yo me pongo muy contento cuando hay ministros, secretarios o subsecretarios del interior del país. Ella conoce el interior y eso le otorga un plus que da la posibilidad de charlar de otra manera”, valoró.

DESESTABILIZADORES

Igón desmintió que la salida del anterior ministro haya sido por la presión de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y sostuvo que “la carta de renuncia de Guzmán se publicó mientras la vicepresidenta estaba hablando en un acto. Si uno lee las cartas de Guzmán y Kulfas, se puede dar cuenta que alguien les dictaba de atrás”, disparó.

"Guzmán vino a generar el acuerdo con el FMI. Terminado ese acuerdo, no le pudo dar nada más a la República Argentina. El presidente de la Nación lo respaldaba muy fuerte. Se va sin avisarle al presidente. Eso no se hace. Eso habla que a tu ‘Patria’ no le tenés un poquito de cariño”, señaló.

Dijo que la actitud de Guzmán y el texto de su renuncia “genera desestabilización” y advirtió que “hay muchos desestabilizadores en Argentina. A veces, los ministros de Economía les responden. Por eso, estoy muy contento con la designación de Batakis que responde a la Política”, agregó.

Insistió en que “en las cartas de Guzmán y (Matías) Kulfas (ex ministro de Producción), hay cuestiones que se repiten. Alguien de atrás les dictaba y creo que responden al mismo sector”. Aunque aclaró que “si el gabinete se depura para mejor, lo demuestran los resultados. Nadie puede dudar de Scioli o Batakis. Pero si es para mejor o peor, hay que esperar los resultados. Hay un gabinete político que empieza a generar expectativas”, consideró.

EL ROL DE MASSA

Consultado por la expectativa para que el tigrense Sergio Massa pudiera desembarcar con su gente en el Ejecutivo, indicó Igón que “Massa tiene sus equipos, ideas y la espalda política para hacerse cargo de lo que tenga que hacerse cargo. Se resolvió no hacer una reforma integral del Gabinete o darle tiempo al presidente para que la pueda hacer más adelante”.

De todos modos, mencionó que “Massa tiene un rol fundamental porque es la tercera persona en orden de sucesión. El aporte que realiza es fundamental por lo que hizo ayer y por su trabajo en la Cámara de Diputados. Te lo dice alguien que tuvo profundas diferencias con él. Hoy tiene mi respeto por el trabajo que se lleva adelante y el diálogo que supo generar”, enfatizó.

“Cada vez que se lo necesita, Massa está con todo lo que tiene que estar”, dijo sobre el presidente de la Cámara, y explicó “no es que quería ir a la Jefatura de Gabinete, él está dispuesto a dar la mano donde sea necesario. Es importante que siga en la Cámara de Diputados es lo que estamos necesitando, porque hay que darle sustentabilidad al Gobierno con las leyes que pensamos sacar”, añadió.

Respecto a la relación entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández, afirmó que “si hay alguien que estuvo a disposición, fue la vicepresidenta. Si hay alguien que fue institucionalista más allá de las maniobras de desestabilización, es Cristina Fernández. Ella está dispuesta a charlar y hoy se van a juntar con el Presidente. Hay que avanzar con políticas públicas que le transformen la vida a la gente”, completó Igón.