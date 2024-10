La Legislatura del Chubut aprobó en la sesión ordinaria de este jueves 10 de octubre el dictamen a una propuesta presentada por el diputado Juan Pais de Arriba Chubut, que modifica el artículo 33° de la Ley I N° 231 de Ética Pública, ampliando los criterios de la denominada "Ficha Limpia" a todos los cargos políticos no electivos. De este modo, no podrán ser funcionarios quienes tengan una condena con un segundo conforme por un delito doloso.

Se agregó al artículo 33 de la Ley 1 N°23 1 que “no podrán ser designados para ejercer cargos políticos, no electivos” todas las personas “condenadas por delitos dolosos de cualquier naturaleza, de orden federal u ordinario, aun cuando la resolución judicial se encontrase recurrida o por cualquier razón no hubiese adquirido firmeza. En tales casos, la inhabilitación para ejercer carpos políticos, no electivos, se extenderá desde la existencia de una sentencia de segunda instancia confirmatoria de la condena y hasta su eventual revocación posterior o, en su caso, hasta el cumplimiento de la pena”.

La ley fue votada favorablemente por todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda, cuyo único diputado se abstuvo de votar.

Al tratar el tema, el autor Juan Pais (Arriba Chubut) dijo que “es un día de celebración para la provincia del Chubut que es pionera”, ya que “para ser funcionario hay que ser un ciudadano ejemplar, no puede tener condena con un doble conforme”, y remarcó “continuemos marcando esta agenda de transparencia, nos queda pendiente el proyecto para que el Estado rinda cuenta del accionar de sus directores en empresas”.

A su turno, la diputada Andrea Aguilera (Despierta Chubut) destacó que “marcamos un nuevo hito en este camino que tiene Ficha Limpia, hemos sido un ejemplo a nivel nacional”, y se pudo avanzar “gracias a una sociedad que entendió la importancia de la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, Andrea Toro (Pich) expresó su voto a favor al sostener que “esta iniciativa representa un paso necesario y fundamental en la transparencia en el ejercicio de la función pública” y dijo “una de las mayores amenazas para el desarrollo institucional es la corrupción y permitir que personas con de delitos graves debilita la credibilidad en el sistema por parte de la sociedad”.

Al fundamentar su abstención, Santiago Vasconcelos (FIT) dijo que “esto no garantiza que ciudadanos ejemplares sean quienes ocupan los cargos”, y aludió a “Los Arcioni de la vida, que no pago durante tres meses a los docentes, no están alcanzados”.

Luego apuntó a la ligazón entre la política y la justicia, y sostuvo “no hay independencia” al tiempo que recordó “esta Legislatura viene de votar el blanqueo de capitales, que legaliza el desvío de fondos, y ahora se habla de corrupción” mientras que “quedan en el banquillo quieren luchan por causas justas, por lo que esto es un lavado de cara que busca embellecer un régimen de saqueo y ataque a la clase trabajadora”.

También se sancionó una Ley elevada por el Ejecutivo, que sustituye artículos de la Ley V N°191, Ley de Creación de los Juzgados Contenciosos Administrativos en la Provincia del Chubut. según fundamentó la diputada Aguilera, es porque esta ley aprobada en 2023 establecía una descentralización geográfica creando juzgados en Comodoro, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, pero en este último caso, se establece como sede a la capital, que es Rawson.

Por su parte, Juan País recordó que “la ley no ha sido en puesta en vigencia por un incumplimiento del STJ ya que establecía un plazo de 4 meses y tenían la partida presupuestaria. Esperemos que ahora que se establecen 7 meses para la puesta en vigencia podamos estar ya con esto en funcionamiento”.

En otro orden, la Cámara autorizó a la Administración de Vialidad Provincial a realizar las operaciones de leasing que resulten necesarias por un monto de hasta pesos dos mil doscientos millones ($2.200.000.000), a efectos de renovar la flota de equipos pesados del parque vial.

Quien fundamentó por el oficialismo fue Sergio Ongarato, al expresar esto “responde a la necesidad del mantenimiento de la red vial existente a lo que se suma las obras nuevas, los operativos invernales, las emergencias, dar muchos servicios que apuntan a la transitabilidad en una provincia muy extensa, con 7385 kilómetros de caminos enripiados y 10 mil kilómetros de caminos vecinales”.

Indicó que esta tarea la hace Vialidad “con un parque de 50 maquinas en total, que tiene a su cargo 350 kilómetros para cada una, y solo 9 fueron compradas en los últimos 6 años mientras que hay 21 maquinas de 2006, y 20 de 1994”.

En su turno, Juan País dijo que “nuevamente encontramos al gobierno admitiendo sus equivocaciones, escuché muchas críticas a los contratos de leasing, pero es una herramienta fundamental para mantener los bienes que debe utilizar el estado”.