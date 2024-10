DECIME QUIÉN SE VA, SIN DECIRME QUIÉN SE VA

Ya es vox populi en los pasillos de los despachos oficiales en Rawson que se aproxima un nuevo cambio en el equipo de Ignacio Torres. En realidad, no hablamos de caras nuevas, sino de un enroque que incluye un pase municipal, ya que todo indica que se trata de un funcionario de peso que deja un área “nueva”, es decir, recientemente creada, para volver a su ciudad, en la zona sur.

Al parecer ya estaría todo hablado con el intendente, que es de su mismo color político, aunque recientemente compitieron en boletas distintas. Sólo quedaría definir el momento para oficializar el regreso a su tierra de este experimentado dirigente que estuvo en un lugar coordinando, pero no tanto.

Dicen que su lugar estaría reservado para otra figura, en este caso del corazón del valle, no tan conocida por el electorado, pero sí mucho más respetada en el entorno del gabinete, por su nivel de operatividad y resolución, y que era el que en realidad venía coordinando todo en los hechos, a pesar de no tener el cargo.

Y a su vez esa figura dejaría su lugar actual, que es un área grande con mucha responsabilidad en juego, para manejarla de cerca a través de una joven promesa de su máxima confianza, una figura femenina en ascenso que proviene de la costa sureña, que tuvo un rol importante censando empleados en el último mes. El que entendió, entendió.

REUBICADO

Hablando de modificaciones en el gabinete, un nombre que venía hace años en el área de Servicios Públicos pasó a cumplir otro tipo de función, más pegadito al despacho del Ministro de Economía.

Hablamos de Sebastián De la Vallina, quien fue subsecretario de Servicios Públicos en la última etapa del gobierno de Mariano Arcioni, y en el último año había pasado al cargo de Director General, trabajando con las cooperativas del interior.

En las últimas semanas, se lo reubicó en un cambio de función muy particular: ahora está a cargo de la UEP, la Unidad Ejecutora Provincial, un organismo encargado de financiar las obras públicas con los intendentes, que supo tener mucho relieve en otros tiempos de mayor disponibilidad de fondos, pero había caído en la intrascendencia.

Al parecer, la idea de Economía (de esa área depende) es revalorizar este lugar para bajar financiamiento en el próximo presupuesto, y de paso quitarle peso al área de la secretaría de Infraestructura.

NUEVA ÁREA Y OTRO NOMBRE

Otra de las novedades de las últimas semanas se dio en Modernización del Estado, subsecretaría que cambió de nombre y ahora se llama de Innovación y Mejora de Procesos. Allí, el gobernador Ignacio Torres designó a la empleada de carrera, Tamara Sander, quien ya trabaja a pleno en el rearmado de toda la estructura.

Entre sus objetivos inmediatos, está avanzar con el plan Conectar Futuro con todo el interior y el aporte de la Fundación Banco del Chubut y además, el rediseño de todo el portal del gobierno del Chubut, que se buscará sea una web de acceso completo no sólo para los agentes, sino también para los ciudadanos.

A la hora de mejora de procesos, la nueva funcionaria tiene previsto concretar la firma y expediente digital, para hacer la trazabilidad y seguimiento de todos los trámites dentro del Poder Ejecutivo.

UN CHUBUTENSE EN UN CANAL PORTEÑO

Seguramente en algunas semanas comience a emitirse por una señal de la Ciudad de Buenos Aires que llega a todo Chubut por la grilla de los canales de cable, un programa semanal que tiene como conductor a una conocida figura radial de nuestra provincia.

El hombre es surgido de Puerto Madryn, donde tiene su medio e hizo su carrera, y ahora había logrado expandirse con repetidoras en el valle y la zona sur.

De fuertes vínculos políticos, y víctima de un millonario robo en su domicilio en el Golfo Nuevo tiempo atrás, el comunicador habría logrado banca para instalarse a nivel nacional, en un programa que por ahora es una incógnita, pero del que circulan un par de datos.

Por un lado, dicen que lo acompañaría en la conducción una mujer de ese canal, y por el otro, se comenta que ya estaría grabado el primer piloto, en una entrevista con una conocidísima figura del jet set y del fútbol, que supo tener su propia serie, y que es famoso entre otras cosas, por contar infinidad de picantes anécdotas.

LA INTERPELACIÓN DE BOHE Y LA “VUELTA CARNERO”

En la última sesión del Concejo Deliberante hubo una fuerte discusión porque el bloque Despierta Comodoro promovió la interpelación del secretario de Gobierno, Sergio Bohe. Si bien en la comisión respectiva había logrado imponer la mayoría con el circunstancial apoyo de Omar Lattanzio, éste volvió sobre sus pasos y aclaró que la convocatoria para el funcionario municipal era para responder preguntas de los concejales precisamente en la comisión, pero no en el recinto.

La discusión explotó en la hora de preferencia, cuando se dio otro capítulo del ya clásico enfrentamiento Martín Gómez-Omar Lattanzio, cuando el primero acusó al segundo de “dar una vuelta carnero en el aire, como nos tiene acostumbrados”, cuestionándole su cambio de criterio. “El defensor de los vecinos y las causas nobles tiene un paladar selectivo para pedir informes y volvió a votar con el oficialismo, quedó claro una vez más que el oficialismo tiene 7 concejales”, disparó el edil y próximo preside del PRO provincial.

La respuesta de Lattanzio no fue menos volcánica: “Me gustaría hablar como en la calle, no como me obligan a hablar acá -introdujo ‘Omar’, como lo llaman muchas veces los concejales del oficialismo-. Cuando se habló de citar a Bohe estuve de acuerdo porque también tengo informes sin responder, pero en 5 años jamás se interpeló a nadie en el recinto. Si es por eso, voy a llamar acá Ana Clara Romero para qué diga qué hizo como diputada nacional o concejal. Si quieren exponer políticamente a alguien porque no les cae simpático a Romero o Luque, no cuenten conmigo”.

LA INTERPELACIÓN SALIÓ

El planteo del bloque opositor contra Bohe es por la falta de respuesta a los pedidos de informes, para saber “en qué gastan la plata”, algo que desde el oficialismo responden, con sorna, “lo sabrían si leyeran los boletines oficiales”.

A la discusión se sumaron Gabriela Simunovic, quien recordó que el municipio de Comodoro quedó en el top 5 de los municipios de mayor acceso a la información pública. Por su parte, Xiemena González dijo que Ana Clara Romero, pese a ser funcionaria nacional, no tendría problemas en rendir cuentas, pero “lo raro es que Lattanzio no quiera interpelar a un funcionario local, que es lo que nos compete a nosotros”.

Lo cierto es que los opositores de D.C lograron realizar la citación a Bohe mediante lo dispuestos por el artículo 75 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que los secretarios pueden ser citados por la cuarta parte de los miembros del Concejo o desde una de las bancadas. Habría ahí una discusión legal, con respecto a si la concurrencia deberá hacerse en el recinto, algo de lo que no hay casi registro en la historia legislativa local, o en el seno de la comisión.

LA TEORÍA DEL BIG BANG

Otro ‘round’ Lattanzio-Gómez se dio cuando el primero fundamentó su pedido para que el gobierno provincial construya un hospital Materno Infantil en Comodoro, para lo cual se hizo una reserva de tierras en zona norte años atrás. Tras la extensa exposición de fundamentos sobre el tema, Gómez le planteó “qué gestiones hizo ante su espacio político, el del presidente Javier Milei o el diputado nacional César Treffinger”, lo que valió una nueva respuesta “caliente” de Lattanzio: “Lo que le puedo decir a este muchacho, a este señor concejal que recién cayó de la higuera…”, arrancó la respuesta, repasando una extensa lista de gestiones desde el año 2019, lo que le llevó varios minutos.

A la vuelta, Gómez dio muestras de su inmutabilidad: “Yo no le pregunté qué hizo él, sino por las gestiones ante su espacio político”, insistió. “Yo no le voy a chupar las medias a Treffinger, voy a seguir trabajando en soledad porque no estoy bajo la pollera de nadie”, dijo Lattanzio. “Eso de la soledad es dudoso, viendo la sociedad que tiene con el oficialismo local”, aguijoneó Gómez.A veces, las discusiones en sesión parecen un capítulo de aquella vieja serie llamada “La teoría del Big Bang”.

DE CAGONES Y OTROS HALAGOS

La discusión en el recinto tuvo nuevos capítulos. El presidente del bloque oficialista, Marcos Panquilto, trató de “cínico” a Gómez, al referir que “se sacó fotitos con los jóvenes en la universidad, pero cuando hay que bancar los trapos se esconden. Muchachos, no sean cagones, peleen los derechos en la calle, no se dejen llevar por un presidente que está loco”, tiró ‘el Mono’, cuestionando también a la diputada Romero por haberse “enfermado del estómago” cuando fue la sesión por la movilidad jubilatoria y la desafió a que ahora rechace el veto de la ley de financiamiento universitario.

“Que nos traten de cagones cuando su propio candidato Massa desfinanció las universidades nadie salió a la calle a decir nada -refutó Ximena González-. Me parece una falta de respeto que nos traten de cagones y nos mientan en la cara, porque en las comisiones nos manejan como quieren porque son mayoría y se legisla lo que ustedes quieren”, planteó.

Gómez, a su turno, sacó la foja de servicios por la universidad pública, de la que dijo que es egresado “y trabajé mucho tiempo ad honorem, le pregunto qué hizo usted por la educación pública?”.

MENSAJES CONTRADICTORIOS

Dos temas expusieron en las últimas semanas una contradicción desde el seno del Ejecutivo municipal comodorense, ya que, si bien por un lado trascendió desde ese ámbito algún tipo de análisis sobre la posibilidad de establecer un sistema de peajes en la ruta 3, o la propuesta de la licitación “por líneas” para el transporte público, ambos temas fueron descartados de plano por el secretario de Gobierno, Sergio Bohe. No queda claro si algunos temas se lanzan como “tubos de ensayo”, o si hay una puja de ideas entre los principales colaboradores del intendente, que se evidencian al salir a la luz pública como fuerte trascendido y son rápidamente descartadas en forma oficial.

Algo de eso se evidenció también en torno a un importante proyecto de obra pública, como es el “camino petrolero”, sobre el que el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, anticipó que el intendente tendría resuelto construirlo con fondos municipales, tal como reflejó ADNSUR semanas atrás. Desde el Ejecutivo no salieron a confirmarlo. Por lo contrario, hasta pusieron paños fríos a la idea, asegurando que aún no se tomó esa definición. Sin embargo, el sábado último el propio viceintendente reiteró que la obra será afrontada con fondos municipales: “Esperamos en el corto plazo tener los números actualizados y en el mediano, poder comenzar y ver cómo se puede encarar esta obra”, aseguró, en declaraciones a diario Crónica. Otros testigos dijeron a esta columna que ambos funcionarios, el intendente y su vice, estuvieron en una reunión conjunta con autoridades de Vialidad cuando se habló del tema.

En el marco del Día del Camino, el viceintendente fue más allá y anunció que próximamente se retomará el camino Ara San Juan y confió en que el gobierno provincial podrá concretar la obra de protección costera. ¿Datos reales, decisiones tomadas, o ex presión de deseos para poder mostrar alguna concreción? Se verá en los próximos meses.