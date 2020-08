COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La llegada del coronavirus aceleró los objetivos y exigió acciones concretas que se empiezan a evidenciar con la puesta en marcha de nuevas herramientas informáticas, simplificación de trámites online y aplicaciones móviles, entre otras medidas relevantes para responder a las necesidades de la comunidad.



“La impronta de mi gobierno será consolidar un Estado abierto, transparente, moderno y cerca de los vecinos” fue una de las frases centrales del discurso que pronunció el intendente Luque cuando asumió su mandato. Y, para ratificarlo, en los seis primeros meses de este 2020, la subsecretaría de Modernización y Transparencia a cargo de Pablo Francavilla, lleva un total de 19 proyectos elaborados, 9 finalizados y en marcha que atienden a la modernización administrativa, participación y datos abiertos para la comunidad.



Según el balance presentado por el área de Modernización y Transparencia, los proyectos son distribuidos por línea de acción representando un 16% datos abiertos, 21% eficiencia del Estado, 26% modernización administrativa y un 37% participación ciudadana. En relación al estado en el que se encuentran las propuestas, 9 ya fueron publicados y puestos en marcha; 7 en desarrollo, 1 en evaluación y 2 aún no iniciados.



Trámites online: Defensa del consumidor, mapeo comercial interactivo y aplicaciones móviles sobre coronavirus



Con el fin de incorporar tecnología, en función de ahorrarle tiempo al contribuyente, agilizar los trámites administrativos y atender la situación sanitaria de la ciudad por el COVID-19, los equipos de la Subsecretaría de Modernización han elaborado una serie de herramientas destinadas a mejorar la atención al público.



Entre las tecnologías implementadas, se destaca la incorporación de la página web de la Oficina de Defensa al Consumidor donde los vecinos pueden realizar consultas y denuncias ingresando a http://defensadelconsumidor.vivamoscomodoro.gob.ar , que requiere de una previa inscripción en el Registro Único de Contribuyentes para facilitar los procedimientos posteriores.



Dentro de esta herramienta, es importante destacar que permite adjuntar tickets, fotos, documentación, contratos y todo tipo de información para respaldar la denuncia y luego iniciar el proceso de audiencias, conciliación, de acuerdos o sumarios.



La página también permite encontrar consejos, fallos, legislaciones vigentes y noticias de interés para la comunidad, además de un vínculo de WhatsApp Business para consultas, evitando la concurrencia a la oficina central hasta tanto se cuente con una fecha de conciliación con la empresa denunciada.



Otro avance en política de modernización ha sido la implementación de un mapeo interactivo de información municipal disponible en la página oficial www.comodoro.gov.ar para que el ciudadano visualice los proyectos que se vienen ejecutando; y el sistema de turnos para poder acceder a trámites esenciales como renovación de Licencias de Conducir, consultas y pago de impuestos o tasas, juzgado de faltas, entre otros sectores más, que antes debían ser de forma presencial y en virtud de lo que demanda la pandemia, se comenzó a gestionar a través de la web.



Aplicaciones móviles



Con el fin de promover el uso de herramientas tecnológicas y fortalecer la cercanía con el vecino, se pusieron en marcha dos aplicaciones importantes disponibles para telefonía celular con sistemas Android e iOS de Apple: “Vivamos Comodoro” y “Geo Cell”.



La primera permite que los ciudadanos puedan denunciar la realización de actividades no autorizadas en este periodo de cuarentena y comunicar si padecen síntomas compatibles con COVID-19. La app permite efectuar las denuncias, además, de comercios abiertos pertenecientes a rubros no habilitados, reuniones familiares y sociales y demás acciones.



En estos casos, las alertas se recepcionan durante las 24 horas, los 7 días de la semana, tanto en la Secretaría de Control Urbano y Operativo como en la Secretaría de Salud, de acuerdo a la temática denunciada para poder iniciar el procedimiento correspondiente. Además, también se pueden encontrar los reportes de casos diarios e información actualizada.



Mientras que, la aplicación GeoCell apunta a optimizar los controles de las personas que deben permanecer en sus hogares por 14 días tras haber arribado a Comodoro Rivadavia desde distintos puntos del país. La herramienta digital forma parte del trabajo preventivo por la pandemia y permite monitorear los movimientos de los viajeros que deben cumplir con el aislamiento obligatorio.



La misma funciona vinculando el Documento Nacional de Identidad con el número de teléfono y la app transmite la ubicación del dispositivo cada 15 minutos. Cuando se detecta una irregularidad, se da aviso tanto al área de Seguridad Municipal, a Defensa Civil y a la Policía de Chubut para que se efectúe la constatación inmediata en el domicilio. Allí, se espera al infractor y se le labra el acta correspondiente.



Lo que se viene



El firmador digital de documentos municipales y un portal de datos abiertos serán grandes aciertos de la gestión porque contribuirán a la economía de tiempo y papel tanto para los interesados en presentar la documentación mediante sistema informático, como para los empleados administrativos, que evitarán los extensos expedientes.



En este punto, es importante destacar la digitalización del sistema interno con la incorporación del servidor de Hosting y correo electrónico corporativo, además de los recibos de sueldos de toda la plana municipal con acceso mediante usuario y clave, ya vigentes.



A esto, se suman los proyectos en desarrollo y prueba como las webs de Investigación Territorial, de Prensa y de la Dirección General de Mantenimiento, donde se concentrará información útil de ambas áreas. Y, además, el proyecto en evaluación de Gestión Digital de Laboratorio para la Secretaría de Salud, que permitirá modernizar el proceso administrativo de los estudios de laboratorio que se realizan en la dependencia municipal.



En relación a participación ciudadana, se está trabajando en el acceso a internet libre para pasajeros en la Terminal de Ómnibus como así también la colocación de pantallas informativas con sistema de publicación de arribos y partidas de transporte aéreo y terrestre en la ciudad.



De esta manera, el gobierno municipal profundiza su concepto de transformar la ciudad con un estado moderno en información pública y transparencia de datos, llevando a cabo distintas acciones durante los primeros meses de gestión para que los ciudadanos puedan acceder a todas las propuestas de forma simple y eficiente.