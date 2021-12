El proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta podría quedar "nulo" sino se trata en las últimas sesiones de la Legislatura del Chubut. Así lo manifestó Ricardo Sastre, vicegobernador del Chubut, este lunes al participar del acto por el Día Nacional del Petróleo. “Es un tema que tiene despacho de comisión que si excede el 31 de diciembre queda nulo , entonces no se descarta que pueda tener tratamiento legislativo”, dijo en rueda de prensa.

A continuación, el presidente de la Legislatura de Chubut reconoció que "en su momento he tenido una negativa, pero con el tiempo fuimos haciendo aportes al contexto de la exploración minera. Son otros tiempos y otras épocas, pero sobre todas las cosas son otros los organismos de contralor y las formas de exploración".

"Me parece que cuando uno observa el contexto nacional y provincias que han crecido tanto con los recursos que exploran. No podemos seguir quedando al margen porque hay gente que necesita empleo".

No obstante, aseguró que "lo que no vamos a permitir nunca es que si sabemos que es un recurso que se está mal explotando y que está poniendo en riesgo el cuidado del medio ambiente, no vamos a ser cómplices ni vamos a hacer una locura que pueda perjudicar el contexto social".

“Puede o no”, dijo finalmente sobre la posibilidad de que sea tratado antes de fin de año. Y se le consultó si esto puede tener que ver con los episodios de violencia denunciados por los legisladores “La verdad que no se puede abonar ese tipo de hechos. No temo porque yo no le tengo miedo a nada, solamente a Dios. Pero si me parece que hay que poner un punto final a los violentos que no ayudan absolutamente a nada. Porque cuando han tenido la posibilidad de plantear su postura es totalmente intransigente”.

"ME PARECE QUE TIENE QUE HABER UN TRATAMIENTO SERIO"

Por su parte, el senador nacional del Frente de Todos, Carlos Linares, fue consultado sobre si considera que están dadas las condiciones para debatir el proyecto de zonificación minera en Chubut. “Lo dijimos la otra vez. El Justicialismo en eso fue claro, hay gente que está a favor y hay que está en contra, hay que respetar a los dos. Hay que debatir fuertemente este tema", opinó.

"Yo repudie y repudio lo que le pasó al compañero Rafa Williams, eso no es el debate que nosotros pedimos. Pero también hay que saber escuchar”, afirmó.

El legislador electo manifestó “a mí me preocupa sobre todo los beneficios reales que va a dejar o no la minería, cómo se va a llevar a cabo y me parece que todavía sigue habiendo un gris muy grande en ese sentido que hay que debatirlo , escucharlo y una vez que estemos realmente convencidos por sí o por no, que se diga. Pero me parece que tiene que haber un tratamiento serio”.

"NO HAY UNA FECHA ESTABLECIDA"

Carlos Eliceche, diputado provincial del PJ, indicó que hasta el momento “no hay una fecha establecida" para tratar en el recinto de la legislatura el proyecto que tiene despacho desde el mes de marzo. "Indudablemente todavía falta acercar posiciones ,y falta que algunos diputados entiendan lo que ya otros entendimos, la necesidad de desarrollar la provincia y generar empleo”, opinó.

A continuación, señaló que en la ciudad petrolera hay un ejemplo muy claro. "Comodoro se ha sacrificado en el buen sentido de la palabra por el resto de la provincia y del país, y entiendo que en este caso, la meseta también nos puede dar mucho con la responsabilidad del caso, con todas las medidas de cuidado, con mucha generación de empleo , pero que nos ayude a salir adelante".

El diputado manifestó que "la realidad de la provincia no es buena. Venimos de años muy difíciles. Nos tenemos que juntar para sacar a la provincia adelante y esta podría ser una posibilidad. No hay una fecha establecida o un momento, pero ojalá nos sentemos a pensar y a reflexionar que todos queremos lo mejor para la provincia".

Finalmente, destacó que se trabajado "mucho" con distintos sectores en la elaboración de esta ley. "Estamos convencidos de que es una ley muy buena, que si llega a convertirse en ley, va a ser la mejor ley minera del país con un ingreso muy importante para la provincia", apostando a la generación de empleo local, con posibilidades de desarrollo para las empresas chubutense, y garantizando el cuidado del medio ambiente.