El pasado martes 3 de noviembre, por la noche, Javier Milei sorprendió al público al asistir al recital de Andrés Calamaro.

El mandatario se acercó a uno de los shows del famoso artista de rock, acompañado por su pareja, Yuyito González, y su hermana, Karina. En ese marco, fue ovacionado y recibido con el aplauso de los fans.

El hecho sucedió en el Movistar Arena, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde Calamaro programó tres shows. Cabe recordar que la relación entre el presidente y el cantante es buena. En tanto, el propio artista salió a apoyarlo cuando fue elegido presidente.

En el marco del evento, la llegada de Milei no pasó desapercibida para el público, que se dio cuenta de la situación. Lo recibieron con una ovación y aplausos. Mientras tanto, todo quedó grabado y se viralizó en las redes sociales.

EL APOYO DE CALAMARO A MILEI

“Pugliese Argentina. Vamos al futuro con alegría y las ilusiones intactas. Eligieron los humildes y los trabajadores en todo el país. Basta de ingenuidad y cinismo, de hipocresía y demagogia. Ni yanquis ni marxistas, ni fascistas ni meados”, señaló el artista en esa ocasión.

“Somos tantos hermanos que no los puedo contar y la chica más hermosa que se llama libertad. Music is the best. Argentina somos todos. Argentina soy yo”, agregó haciendo referencia a su canción llamada “La Libertad”.

