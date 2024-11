“Estan aprendiendo rápido”, me dijeron en una conversación sobre política en general. Pero el emisor del mensaje se refería, especificamente, a la dupla Milei. Tanto el presidente como su hermana, sin conocer el amplio espectro de cómo se coordinan los hilos del Estados, afilan cada vez mejor el arte de la rosca política. Un poquito por aca, otro por allá. Sin embargo, en el “allá”, Macri no aparece.

El jefe del PRO mostró su poder de fuego (y votos) en el Congreso de la Nación en varias oportunidades. Salvó al Ejecutivo de embestidas legislativas adoctrinando a su tropa y ayudando a impedir que el Congreso pueda restablecer leyes que, el Ejecutivo vetó, como la reforma jubilatoria y al financiamiento universitario. Macri comió milanesas con Milei en Olivos en varias oportunidades y en público manifestó que hay voluntad de ayudar al presidente. No sirvió de nada.

No hubo entrada de grandes figuras macristas en el esquema del Estado para manejar resortes de la administración pública. Desde Casa Rosada siempre dejan correr por los pasillos que el jefe de los amarillos tenía intenciones de asegurarse lugares en la Aduana, en la ex AFIP y en Energia, además de pedir más participación en las decisiones legislativas. Salvo en energía, que hace algunos meses asumió Maria Tettamanti (cercana a Macri), nada se cumplió.

El PRO y La Libertad Avanza comparten una porción importante del electorado. Varias de las decisiones macristas fueron para no romper con la ciudadanía que creen representar. Pero a todo lo que venía aconteciendo, esta semana se le sumó el fracaso de Ficha Limpia, un proyecto de ley del seno macrista.

El gobierno no quiso que esa propuesta avance. Ocho diputados oficialistas no bajaron a dar quorum y otros dos del PRO tampoco lo hicieron, responden a Patricia Bullrich.

Desde el partido amarillo reflexionan que “Ya eligieron a Cristina”. La creencia más fuerte es que el gobierno pretende polemizar con Cristina Kirchner en el juego electoral y que esta ley, no se los permite. El principio de la Ley de la Casta fue aprendido: intentar ganar elecciones a cualquier costo.

¿Cual es el rédito politico de Macri en todo esto? Ninguno. Quedó en evidencia que, para el gobierno, Macri no es necesario.

El objetivo de que no parezca una persecución a Cristina (y que eso realce su poder de victimización) no era el único. Hubo rosca política luego de que Unión por la Patria jugara su carta de poner en peligro la continuidad de Martin Menem como presidente de la Cámara de Diputados. La elección de autoridades de la Cámara Baja es el próximo miércoles. Las coincidencias no existen. Es el toma y daca de la política. Uno de los puntos de la ley de la casta: negociar.

¿Qué piensa la sociedad? Según los datos de la analista en opinión pública, Mora Jozami, el 78% de los consultados, se muestra a favor de Ficha Limpia. ¿Será que el electorado que votó la anti casta busca algun indicio de mayor transparencia en los políticos?

El gobierno aprendió rápido sobre política y casta. Juega ahora ese juego que critica y niega. El proyecto de Ficha Limpia fue una evidencia que trata de ocultar. ¿Cuánta verdad habrá en el chat del presidente a la enojada diputada del PRO, Silvia Lospennato, donde le asegura que retomarán Ficha Limpia?