El presidente de la Nación, Javier Milei, a horas de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de a conocer la inflación de febrero, anticipó que estará “debajo del 15%”, y lo calificó de “un numerazo”.

“La mejora la estás viendo, y la gente la está viendo”, aseguró en torno a los números que se darán a conocer este martes por la tarde.

En cuanto al mercado cambiario, Milei aseguró en diálogo con Crónica TV que “todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo, no me queda claro que si abro no tenga una corrida; prefiero esperar que cuidarme en salud”.

Christian Sancho no pudo pagar el alquiler, quedó en la calle y lanzó una desesperada búsqueda

Sobre el programa económico de déficit cero, el mandatario nacional explicó que “en la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual. Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación”.

“El IPC ya en la tercera semana corría al 30% y terminó en el 25%, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no generar emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían. A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo”.

Tras la polémica por el aumento de sueldos, Milei despidió al secretario de Trabajo

Finalmente, planteó que una vez superado el impacto las subas en las prepagas y tarifas, y tras haber avanzado en las recomposiciones de precios, "al número que veas le vas a tener que restar cinco números porcentuales, y cuando pase eso vas a tener una inflación de un dígito”.