VIRAL Un notero se hartó y explotó en vivo: "$1715 me pagan la hora extra, estoy en negro, sin vacaciones y..." Ante el comentario de un periodista desde el estudio, el movilero no pudo contener su enojo y comenzó a dar detalles de su precaria y lamentable situación laboral, mientras los demás intentaban detenerlo. "No me alcanza", insistía.