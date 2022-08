Tras una semana compleja para la vicepresidenta Cristina Kirchner en materia judicial, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, llamó a la oposición a "sacarse de encima" a Mauricio Macri. En un acto de la UOM, además, envió un mensaje de unidad hacia el interior del Frente de Todos. "No caigan ni caigamos en la trampa de enfrentarnos entre nosotros", expresó.

"Hoy escuché decir a Macri decir que no tenía poder ¿En serio? Metían presos a quien quería en Argentina, amenazaban, se espiaban entre ellos mismos. Espiaban a su propia familia, al jefe de Gobierno (Rodríguez Larreta) le detonaron prácticamente la vida espiándolo. Cuán poca dignidad hay que tener para seguir dentro de un espacio político que quien lo conduce espía a sus propios dirigentes", manifestó Máximo Kirchner.

"Anímense, porque éste es un compromiso que tenemos que asumir como dirigentes. Me comprometo con esos dirigentes, que hoy están secuestrados por Macri, a no usar nada de lo que Macri ventile de ellos para que, de una vez por todas, se lo puedan sacar de encima", disparó durante un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el partido bonaerense de Avellaneda.

En ese marco, el referente de La Cámpora le envió un mensaje directo a Larreta: "Tiene que sacarse la pata de encima, porque si aspira realmente el jefe de Gobierno de la Ciudad a gobernar el país que se le pare de manos. Que le demuestre a los argentinos que por más de que tenga otras ideas diferentes a las nuestras, tiene el coraje para no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años".

"No caigan ni caigamos en la trampa de enfrentarnos entre nosotros, lo que no quiere decir que no podamos debatir qué rumbo hay que tomar. Enfrentarnos entre nosotros nunca, porque ahí va a ser cuando ellos ganen", remarcó en su mensaje de unidad. Y agregó: "Los medios de comunicación los quieren hacer pelear con los compañeros que reciben alguna ayuda del Estado, enfrentando trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza con compañeros que no pueden acceder al trabajo formal".