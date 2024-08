La Confederación General del Trabajo (CGT) junto a organizaciones sociales se movilizan este miércoles 7 de agosto, día del Santo Patrono del Trabajo, San Cayetano, en Capital Federal con reclamos contra el gobierno de Javier Milei. A las 13 horas, se convocarán para un acto en la Plaza de Mayo.

Al respecto de la marcha se refirió el vocero presidencial, Manuel Adorni, quién aseguró que "lamentamos que una fecha religiosa como esta, donde la gente asiste de buena fe, esté encabezada por figuras políticas que son responsables del desastre económico que este gobierno heredó el 10 de diciembre”.

Y en este marco, aseguró que la actual gestión "vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas” mientras que “quienes fueron parte” de esos problemas “no van a ser parte de la solución”.

En su habitual conferencia desde Casa Rosada, Adorni planteó que única doctrina del kirchnerismo es "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago", al detallar que en diciembre de 2023 la Argentina “era uno de los cinco países con el peor salario mínimo del continente, donde durante 13 años el PIB per cápita no creció, en el que pasaron 10 años sin generación de empleo privado y donde hay más trabajo informal que registrado”.

MILEI EN VACA MUERTA

En otro orden de temas, el funcionario confirmó que mañana jueves el presidente de la Nación, Javier Milei, visitará Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde mantendrá un encuentro con el Gobernador Rolando Figueroa.

Durante su visita, además recorrerá las oficinas centrales de YPF en el yacimiento y se reunirá con las principales empresas operadoras del lugar, para luego, por la tarde, dirigirse a Santiago de Chile donde brindará un discurso en el acto conmemorativo de GasAndes.

✅ “Que baje la inflación no implica que bajen los precios, implica que baje el índice de inflación”.

✅ “Cuando la economía crezca de manera sostenible, como aparentemente está empezando a ocurrir, porque los salarios le siguen ganando a la inflación, la pobreza va a bajar y la indigencia también”.