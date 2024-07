Luli Ofman, la joven influencer antiperonista que es replicada por Panizzi y forma parte de la denuncia del diputado Coliñir

Una influencer de 24 años, estudiante de Ciencia Política y famosa por sus videos en TikTok, forma parte central del pedido de juicio político contra el ministro del STJ de Chubut, Alejandro Panizzi, realizado por el diputado Emanuel Coliñir.

Se trata de Luli Ofman, la influencer que con ironía y desparpajo, satiriza la coyuntura política del país y criticaba a los ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, y celebra algunas medidas de la gestión de Javier Milei.

De acuerdo a la prueba adjuntada por el legislador, los habituales reposteos que Panizzi hace desde su cuenta de las opiniones de esta joven, son una muestra de la “inconducta” que se denuncia contra el magistrado.

Este jueves, Coliñir solicitó el inicio del proceso institucional de juicio político prescripto en los art. 198, en orden al art. 199 de nuestra Constitución Provincial, contra el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, Alejandro Javier Panizzi por “haber incurrido en conductas que configuran la causal de mal desempeño” y por “incurrir en omisión de denuncia”.

Asegura el diputado que “los chubutenses han sido testigos de innumerables escándalos protagonizados por el ministro del STJ Alejandro Javier Panizzi, la mayoría de ellos transcriptos en redes sociales de alcance masivo, con repercusiones en medios de comunicación impresos y/o digitales” y agrega “degradando uno de los poderes del estado, al recaer en constantes inconductas contrariando lo dispuesto por el art. 174 de nuestra CP”.

Explica que en ese artículo, se dispone que “ningún magistrado o funcionario perteneciente al Poder Judicial puede intervenir en acto alguno de propaganda electoral o política ni ejercer empleo público o comisión de carácter público nacional o provincial, quedándole prohibido litigar en cualquier jurisdicción, salvo causa propia o aquéllas en que sean parte sus parientes hasta el cuarto grado civil. Los que lo hagan, incurren en falta grave a los efectos de su enjuiciamiento y remoción”.

Por tanto, dice Coliñir que Panizzi “ha demostrado en reiteradas oportunidades su inconducta por violación al deber de imparcialidad y falta de neutralidad política, en un ámbito público como son las redes sociales”.

En ese sentido, adjunta una serie de publicaciones de sus redes para “demostrar las causas del mal desempeño por violación al deber de imparcialidad, inconducta, falta de neutralidad, manifestaciones impropias de su investidura, y una fijación negativa con un espacio político que tiene vida activa en nuestro sistema político actual”.

Fanatismo por Luli

Coliñir menciona concretamente 12 publicaciones de la cuenta de X de Panizzi. El primero ya fue motivo de una denuncia anterior a la Legislatura: “Pregunto lo siguiente: “¿Lo peor que le pasó a la Argentina, en democracia, fue el Kirchnerismo?”. En esta publicación, de fecha 19-10-2022, comete una flagrante falta de imparcialidad y neutralidad, pero no contento con esta publicación en la que aclara su antipatía política con un espacio que gobernó en varias oportunidades el país, siguió realizando publicaciones en el mismo sentido.

Coliñir sostiene que Panizzi “comparte en reiteradas oportunidades publicaciones de una influencer llamada Luli Ofman, que realiza propaganda anti Justicialista, en la que se caracteriza a nuestro país como ‘Argentina Polenta’ y se refiere a la fuerza política que gobernó desde el 2019 al 2023, en los siguientes términos: “El pony de Troya -por el ex presidente Alberto Fernández- para algo sirvió, destruyó al Kirchnerismo desde adentro, él no es un héroe, es un guardián silencioso, un caballero de la noche…”, publicado el 21/11/2023.

Luego Panizzi “comparte publicación con fecha 5/12/23, en la que apoya decisión del actual presidente Milei por el cierre del Ministerio de la Mujer, con un posteo compartido que muestra mujeres bailando en una suerte de festejo por ser “la última semana del ministerio”.

También sostiene Coliñir que Panizzi “realiza posteo compartiendo video cuyo título expresa un fuerte apoyo al Gobierno Nacional actual: “el mundo se pregunta porqué fuimos tan estúpidos los últimos 20 años”. A la vez que promueve el fin de la gratuidad educativa para extranjeros. Los países de América del Sur, Chile, Bolivia, Colombia, entre otros, “se beneficiaban con Argentina”, con fecha 30/12/2023.

Agrega que “en otro flagrante acto de simpatía política con el actual gobierno nacional, y antipatía con los gobiernos justicialistas, vuelve a compartir un video de la influencer Luli Ofman que comienza expresándose de la siguiente manera: “El peluca presentó el Decreto de desregulación y arriba Peronia (sic). Le quitaron la polenta a las cacerolas y las hicieron sonar…”.

Indica que “vuelve a demostrar su falta de imparcialidad al compartir con fecha 1/1/2024 un video del anterior gobierno justicialista cuyo título expresa la siguiente frase: “En dic 2023, tras su nefasta gestión y pobreza récord…”.

Luego dice el denunciante que Panizzi “insiste en su fanatismo por la influencer Luli Ofman al compartir un video en el que canta: “Hoy es un día muy especial, porque Carlitos pudo llegar, y todos los cumpas se quieren matar…”.

Añade que “en una nueva manifestación de inconducta, realiza un posteo en redes sociales deseándole la muerte al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. “Detesto la guerra, en general y repudio especialmente la invasión contra Ucrania. Ojalá el déspota Putin no existiera. Ojalá se muera. Denserio lo digo. (sic)”.

Y en la prueba 12, Coliñir afirma que “nuevamente el Dr. Panizzi comparte en sus redes sociales, con fecha expresiones de antipatía con un espacio político a través de la influencer Luli Ofman, quien expresa frases como esta: “45 días tardaron los cumpas en hacer paro al gobierno, a chirolita nunca se le paró (imagen de Alberto Fernández), uh estamos hablando de política verdad?”

Inconducta

En su presentación a la Legislatura, afirma Coliñir que “dichas expresiones en redes, y sus repercusiones en distintos medios de comunicación provincial, ponen de relieve que las redes sociales son ámbitos públicos con alcance suficiente para -en caso que sean mal utilizadas- socavar el respeto a una de las instituciones más importantes de nuestro sistema republicano, afectando directamente la confianza pública en el sistema judicial, tiñendo de parcial cualquier fallo dictado por el ministro en cuestión”.

Sostiene que “como miembro del Superior Tribunal de Justicia, le corresponde una responsabilidad mayor, debe ser ejemplo, sostener una conducta íntegra e intachable, neutralidad e imparcialidad, características que exceden la sola formación académica”.

“Para ello, no debería tomar parte de manera inapropiada en polémicas públicas, criticar espacios políticos, generar controversias, mucho menos desearle la muerte a un actual presidente, por más conflicto bélico que se desarrolle”, agrega.

Para Coliñir “ingresar en la arena política y participar de debates públicos, confirman a la sociedad que el Dr. Panizzi tiene opinión predeterminada sobre dichos temas, por lo que, siendo parte, pierde la noción de objetividad, neutralidad, e imparcialidad, incumpliendo el 174 de nuestra Constitución Provincial, y recayendo en mal desempeño que establece el art. 165 del mismo cuerpo legal”.

Detalla que “parte de la doctrina, sostiene que para que se configure como mal desempeño por imparcialidad, debería cumplir con ciertos requisitos, a saber: su obrar debería ser notorio, reiterado, y debiera configurarse en un ‘patrón de conducta’” y en ese sentido, afirma “todos requisitos probados en demasía en la presente denuncia. Es notorio, ya que las expresiones se dan en forma de publicaciones en redes sociales con repercusiones en medios de comunicación gráficos, impresos, y/o digitales provinciales”.

“Es reiterado, ya que las publicaciones se dan con cierta continuidad, asiduidad y frecuencia” por lo que “se configura como ‘patrón de conducta’ de manera inequívoca, por cuanto realiza tantas publicaciones, que algunas ha debido eliminarlas por realizarlas de manera espasmódica, pero con el mismo sentido, opinar negativamente de un espacio político, o de actores judiciales, pretendiendo socavar la integridad ética y moral del resto desde un lugar de poder y privilegio judicial”.

Incumplimiento

Por otro lado, Coliñir sostiene que Panizzi “lleva adelante acusación de corrupción y denuncia contra el abogado Enrique Maglione, presidente del Consejo de la Magistratura. Pero luego de recibir fallo desfavorable por parte de sus colegas los Dres. Ricardo Napolitani y Adrián Barrios, sobreseyendo al Dr. Maglione, comete Panizzi una de las acusaciones más irresponsables, uno de los improperios más graves, o lisa y llanamente, un delito contra el honor de sus dos colegas al acusarlos de corruptos por fallar a favor de Maglione, y textual publica en su cuenta de X (ex Twitter): “-Hay jueces corruptos que avalan, perdonan o justifican la corrupción”

Nap…Barr…y Vaia, Vaia”.

“La publicación luego la eliminó, no sin antes, generar la suficiente repercusión pública como para que los medios de comunicación se hagan eco de semejante acusación. Está claro para todos, que al escribir NAP, refiere al ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ricardo Napolitani. Y al escribir BARR, se refiere al Dr. Adrián Barrios, como consecuencia de su enfado luego de que ambos, fallaran a favor del Dr. Enrique Maglione. Aquí, además falta a la consideración, decoro, y respeto que debiera tener para con sus colegas magistrados”, sostiene Coliñir.

Agrega que además, “existe aquí una responsabilidad legal no denunciada por el ministro Panizzi, quien, en su afán por ensuciar el buen nombre de sus colegas, no percata en que si existieran jueces corruptos como expresa públicamente, debería realizar la correspondiente denuncia bajo pena de recaer en el delito de omisión de denuncia para un funcionario público previsto en nuestro Código Procesal Penal art. 262 inc. 1”.

“Como es sabido, le asiste al Dr. Panizzi la carga de la denuncia ante el conocimiento de conductas punibles. Agravado además por su condición de funcionario público tal como prescribe el mencionado artículo del CPP”, manifiesta el diputado.

Maltrato, abuso de poder y violencia de género

Otra inconducta adjuntada en la denuncia que “agrava su condición de mal desempeño” lo ha llevado a “cometer actos de abuso de autoridad, violencia, y maltrato siendo consejero del Consejo de la Magistratura” y se adjunta en el anexo acta del Consejo en la que tratan violencia ejercida hacia mujeres en función de su rol como consejero.

Coliñir cita “exabruptos que cometiera en un grupo de WhatsApp del propio Consejo de la Magistratura, en la que maltrata a la consejera Martina Erostegui”, y señala que “esta no es la primera vez que el consejero Panizzi se comporta de forma inapropiada, utilizando palabras soeces, chabacanas, tampoco es la primera vez que agrede a las mujeres, esta es una cuestión muy sensible”.

Menciona que en otra oportunidad, la consejera Nelly García advirtió que “no fue la primera vez”, que Panizzi tiene actitudes así, “ya soportamos bastante y esta es la oportunidad de charlarlo”.

También cita a Sonia Donati, de los magistrados de Rawson, Trelew y Madryn, quien aseguró sentirse “anonada” por los agravios. “No sabía cómo responder y todos estábamos igual. No sabíamos cómo enfrentarlo”. Aclarando que el Consejo nunca reglamentó un procedimiento sancionatorio para sus miembros. “Esto no tiene antecedentes”.