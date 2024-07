El diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, confirmó este jueves el fallecimiento de su hija en sus redes sociales.

"Con gran dolor comunicó el fallecimiento de mi querida hija Analía Elena López Murphy", escribió sin brindar mayores detalles de la causa de muerte en su cuenta de X.

Sin embargo, en octubre de 2022, el referente político había contado en una entrevista que uno de sus hijos estaba “en términos muy delicados” de salud.

“Hay una parte muy delicada y muy dolorosa que viví y la pude parar. La otra parte no. Fue la única vez en mi vida, y lo digo con gran dolor, que sentí un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber. Lo he hecho, pero me ha costado”, había añadido durante la charla con Luis Novaresio.

El diputado de 72 años también es padre de Pablo y Ezequiel, quienes nacieron (al igual que Analía) fruto de su relación con Norma Ruiz Ruidobro.