OTRA ESQUELENSE QUE SE FUE MAL

El último domingo se cumplieron los cambios en el gabinete de Ignacio Torres y dejaron tela para cortar, especialmente a lo referido a los salientes funcionarios. Ya habíamos contado que la salida del esquelense Luis María Aguirre del IAS no había sido nada elegante, sino más bien abrupta, con un pedido de renuncia del gobernador por una “avivada” que no le gustó.

Luego, hubo otras reasignaciones que dejaron bien parados a los reemplazados: por ejemplo, Facundo Ball deja Economía para ir al Banco del Chubut, y Digna Hernando deja Producción para ir al puerto de Comodoro.

Pero quien renunció y al parecer no se fue nada contenta, fue la esquelense Elba Willhuber, quien dejó Desarrollo Humano sin hacer declaraciones ni felicitar a su reemplazante ni acompañar la transición. Directamente se fue con un portazo y fue evidente que no esperaba el cambio.

En realidad, a los observadores no les sorprendió, ya que se hablaba hace tiempo y una muestra clara fue su ausencia el 15 de junio cuando, en Rawson, se hizo el acto de informe de 6 meses de gestión: Willhuber fue la única funcionaria que no estuvo.

SE VIENE EL NUEVO PARTIDO NACHISTA

La semana pasada, se conoció que, tras reunirse con el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, los intendentes Marcelo Limarieri, de Gualjaina; Rubén Calpanchay, de José de San Martín, y Diego Pérez, de Río Pico, anunciaron que se suman a “Despierta Chubut”.

De este modo, siguieron la senda de otros colegas que habían anunciado también el ingreso al espacio ‘nachista’, como los intendentes de Río Mayo, Gustavo Loyaute; de Cholila, Silvio Boudargham; de Lago Puelo, Iván Fernández; de Camarones, Claudia Loyola; de Río Senguer, Miguel Mongilardi; y los jefes comunales Sergio Bowman, de Las Plumas; y Marcelo Aranda, de Gastre.

Ante tanta expectativa, se supo que ya se está preparando ahora sí todos los papeles ante la justicia electoral provincial, para inscribir el partido, que se llamará finalmente ‘Despierta Chubut’, a pesar de que circuló la idea de otro nombre, que no prendió finalmente.

La junta promotora del nuevo partido tendrá como integrantes a figuras del círculo rojo, como Guillermo Aranda, Macarena Acuipil y Jennifer Contardi, quienes comenzarán con el trabajo de adhesiones y afiliaciones. El objetivo es tenerlo operativo para 2027, cuando habrá elecciones a gobernador e intendentes.

SIGUEN LAS DIVISIONES

La última visita de Karina Milei a Chubut tuvo como resultado que el diputado César Treffinger y su partido, Ciudadanos por Chubut, se quedaron con el sello provincial de La Libertad Avanza. Esa movida dejó a la luz una interna dentro de los libertarios, ya que había otro espacio que rompió con Treffinger luego de las elecciones, que reclamaban ese nombre como los originales impulsores de Javier Milei en la zona.

Esta semana, dejó el dato de la visita a Rawson de la diputada de LLA, Lucia Montenegro, quien precisamente estuvo en la Legislatura con la diputada del Pich, Andrea Toro, ex aliada de Treffinger, y luego participó de una actividad de la nueva propuesta de Diego Brandán -funcionario de Ignacio Torres-, a quien le arrebataron LLA en Chubut, y que se llama “Ahora vos”.

Como se ve, el espacio rebelde de los libertarios sigue adelante y suma figuras nacionales ¿habrá internas en 2025?

PIDEN PISTA

Como se anunció, la Legislatura prepara un amplio debate para el segundo semestre en torno al paquete de leyes electorales y se espera una convocatoria a todos los espacios políticos. Por las dudas, los partidos municipales no quieren quedarse afuera, y esta semana sacaron un comunicado en el que solicitan “transparencia y participación democrática”.

En un comunicado conjunto que lleva los sellos del Frente de Vecinal Esquel, Unidos y Organizados para la Victoria (Puerto Madryn), Nuevo Encuentro de El Hoyo y el Partido Municipal Por Trelew, subrayan la necesidad de ser convocados a "ser parte de la convocatoria anunciada por el Gobierno para aportar la experiencia acumulada con distintas regiones de la Provincia, enriqueciendo el debate desde miradas diferentes".

"Creemos que será importante que todas las voces sean tomadas en cuenta a la hora de revisar las normas que rigen la creación, financiamiento y control de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema político", advierten, por si alguien se olvida de ellos.

LA BANCA ES UN RING DE BOXEO

El hecho ocurrió en una reunión plenaria de concejales para abordar el proyecto de ordenanza para producción de cannabis medicinal en Comodoro Rivadavia y estuvo a punto de convertirse en un escándalo de proporciones. Lo protagonizaron el concejal Omar Lattanzio, referente neo libertario local (del lado de Brandán, no de Treffinger) y el joven edil Martín Gómez, de ‘Despierta Comodoro’.

Ya había alguna ‘pica’ entre ambos, tal como se reflejó desde esta columna semanas atrás, cuando en plena sesión Gómez trató de “camaleón” a Lattanzio (por sus cambios de sector político) y Lattanzio le exigió respeto, advirtiéndole que “yo también soy bueno poniendo apodos”.

Esta vez, sin embargo, el enojo trascendió el campo dialéctico y estuvo a punto de pasar al plano físico, al borde de armarse un ring de boxeo. Es que, según contaron ocasionales testigos, la chispa que encendió el fuego habría sido algún comentario de Gómez (no se sabe si lo dijo así, o tal vez hubo un teléfono descompuesto que escuchó mal y repitió peor), pero lo cierto es que, según las versiones, el concejal Pro había expresado algo así como “otra vez este viejo hablando pelot…”, o frase por descalificatoria por el estilo.

El problema es que Lattanzio lo escuchó, o le dijeron lo que escucharon, pero lo cierto es que se levantó y fue a encarar a su rival: “Mirá que aunque tenga 67 años, todavía me la banco y si te tengo que cargar a trompadas…”, habrían sido sus dichos, levantándose ambos y cuando ya estaban a punto de trenzarse a golpes, los presentes debieron separarlos.

Bueno, algunos trataron de separar, mientras otros hacían cuentas. Es que, de haberse concretado la agresión física entre ambos, se habría debido iniciar un proceso disciplinario, activando las salas de Acusar y Juzgar previstas por la Carta Orgánica Municipal, que dispone este dispositivo cuando se debe sancionar disciplinariamente a un concejal, que en casos extremos puede llegar a la destitución.

Por ahora no hizo falta tanto, pero de no bajar el nivel de agresiones verbales en el recinto, no sería extraño que se termine derivando en un procedimiento de estas características.

ERA SOLO UNA EXPRESIÓN DE DESEOS

En la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, no prosperó un pedido de tratamiento sobre tablas de una Expresión de Deseos para que el gobernador Ignacio Torres garantice las condiciones de funcionamiento del transporte escolar gratuito para escuelas de la ciudad. Aunque se trataba de una simple manifestación, desde la oposición no se acompañó el pedido para tratarlo sobre tablas, por lo que se remitió a comisión y para cuando pueda ser aprobado en el recinto, en la próxima sesión, ya se habrán reiniciado las clases.

El problema ha sido reiterado en el primer cuatrimestre, incluso el ministro José Luis Punta estuvo en el Concejo en el mes de abril y garantizó que el problema estaba resuelto, pero los reclamos de padres afectados por la falta del transporte, sobre todo en las escuelas alejadas del radio urbano, hicieron repetidos reclamos a lo largo de los meses, sin que se normalizara el servicio. Ante la negativa, desde Arriba Chubut se promoverá la visita del ministro al Concejo, pero lo más importante sería que el transporte esté normalizado el próximo 29 de julio.

SE TIRAN CON LA “CORRUPCIÓN” POR LA CABEZA

Otro de los temas que explotó en el recinto, de la mano de la oposición, fue el vinculado a la causa emergencia climática, en la que los concejales de ‘Despierta Chubut’ volvieron a exigir al intendente Macharashvili que tome medidas contra los empleados municipales que resultaron condenados, al tiempo que expresaron expectativas de que la investigación continúe involucrando a otros ex altos funcionarios políticos de la gestión de gobierno en el año 2017. La crítica de los concejales Ximena González, Pablo Bustamante y Martín Gómez fue por los dichos del intendente, de que esperará a que la causa esté firme para tomar medidas.

“La Municipalidad no actuó como querellante ni se involucró en una causa en la que se le robó a los comodorenses”, cuestionó González.

En respuesta, la concejal Mariela Aguilar, de Arriba Chubut, cuestionó con dureza al ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, al acusarlo de participar de una “operación política” para involucrar al ex intendente Juan Pablo Luque.

“No veo nada más deshonesto y corrupto que un fiscal, como Iturrioz, que pide licencia política y hoy trata de hacer una operación política para involucrar a un ex intendente, que en ese momento era viceintendente de la ciudad, sin ningún poder de firma”, planteó Aguilar.

¿SALE EL TRANSPORTE?

El pedido de actualización tarifaria del transporte público de pasajeros, enviado el jueves por el Ejecutivo Municipal al Concejo, provocó algunas sorpresas, ya que en la misma sesión se dio ingreso formal al pedido de ampliación presupuestaria, en el que también se incrementa el monto del subsidio al mismo servicio, en alrededor de 6.100 millones de pesos (por lo que totalizará más de 12.000 millones en todo el año).

Para algunos, en el recinto legislativo sorpresa porque al mismo tiempo que se incrementa ese apoyo municipal para sostener el precio del boleto, también se aplica un aumento del orden del 50%, lo que termina siendo presión para los concejales, al momento de la audiencia pública.

En la fundamentación del pedido de suba del boleto, se considera la actualización inflacionaria hasta el mes de junio, además de negociaciones paritarias por encima del 150%.

Será tal vez por eso que, cuando se le consultó al viceintendente, Maximiliano Sampaoli, si hay tiempo para el tratamiento tarifario antes del próximo 1 de octubre, que es cuando debería empezar a regir el nuevo cuadro tarifario, se limitó a responder: “Estamos con los tiempos muy justos”, en referencia a que el tema debe ser tratado en comisión, luego aprobarse en primera lectura, convocar a audiencia pública en un plazo no menor a 15 días y posteriormente volver a aprobarlo en sesión.

BASTA DE APAGAR INCENDIOS

Tal como se reflejó en esta columna la semana pasada, en el Ejecutivo hay una alta confianza en que “Maxi resuelve todo” en el Concejo, a propósito de temas complejos. Hay quienes le escucharon decir al vice que, si bien es consciente de su habitual rol componedor y de búsqueda de consensos, está algo cansado de ser siempre el ‘bombero’ para evitar que cada fuego pase a mayores. Por caso, el nuevo aumento del boleto.

Algo de eso volvió a ocurrir previo al fin de semana, cuando él mismo pidió autorización a Othar Macharahsvili para reunirse con los gremios municipales y tratar de acercar posiciones en una negociación paritaria que se tensó al límite. Si hay acuerdo, esta semana el presidente del Concejo deberá convocar de urgencia a una sesión extraordinaria, a fin de que la actualización salarial pueda cargarse en las liquidaciones que empiezan a hacerse este lunes, para que puedan cobrarse a fin de mes.