Los cargos en Legislatura: el Boletín Oficial publicó una "Fe de Erratas" y admitió el error

El Boletín Oficial publicó una Fe de Erratas y admitió el error que se cometió cuando enviaron un listado con 55 reubicaciones de personal que fueron publicadas este martes y dieron lugar a una gran confusión.

En la conferencia de prensa que brindó el vicegobernador Gustavo Menna junto a diputados del oficialismo este miércoles, anunciaron que comenzarán una investigación interna para determinar quién envió el listado.

Según informó Menna “consultamos los registros de la Cámara y no había resolución aprobatoria, por lo que eso no podía ser publicado”, incluso Ricardo Sastre “me ratificó que él no había firmado ninguna resolución”.

Se publicó en el Boletín Oficial el listado de 55 agentes de Legislatura que fueron reubicados y promocionados

“El Boletín Oficial nos admite que fue un error, no se puede publicar algo que no esta aprobado por las autoridades, es como un dictamen o un proyecto” dijo Menna, quien de todos, dijo que el acta paritaria “no es falsa, esa resolución existió, pero no es susceptible de publicación, no ha generado efectos jurídicos, en el boletín pidieron las disculpas del caso” y adelantó que “mañana va a publicar una fe de erratas aclarando esto”.

“Ha habido una mano negra que formó parte de esto”, dijo Menna, quien anticipó una investigación interna y el inicio de un sumario administrativo para determinar el responsable que acercó esta información al Boletín Oficial.