El senador nacional de ‘Unión por la Patria’ por Chubut, Carlos Linares, habló sobre el impacto de la investigación judicial por denuncias contra el ex presidente Alberto Fernández por parte de su ex esposa Fabiola Yañez.

Linares expresó “como persona y ser humano, uno defiende a la víctima. En el partido justicialista pasa igual”.

“Pero también hay que dejar ese margen que el ex presidente tenga derecho a defensa. Hasta que la verdad no salga a la luz o la Justicia no se expida, podemos darle la derecha a la defensa del acusado”, señaló en declaraciones a Radio Chubut.

“Dentro del partido pega un golpe duro porque estamos hablando de un ex presidente de la Nación del partido justicialista”, reconoció.

“Yo lo conozco bastante. Jamás pensé que Alberto podía estar pasando este momento. Muchas veces estuve con él y nunca me dio ninguna insinuación que esto podía ser posible”, aseguró.

“Hay una denuncia, hay chats comprometidos, la Justicia tendrá que dilucidar y también tendrá que haber una contención de la sociedad a una mujer que expresa este flagelo que es el abuso hacia la mujer”, consideró.

“Estuve en Comodoro Py durante la semana y el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández no tuvo el mismo impacto mediático como los otros casos”, reprochó.

“Si bien estamos en defensa de la víctima, hay también un cierto ‘morbo’ detrás de este tema de acusar y de involucrar al partido político que no tiene nada que ver”, aclaró.

“Hay que investigar a fondo de este tema. Hay una persona que acusa y otra que se defiende. Es aberrante cualquier tipo de abuso contra una persona y contra una mujer, aún más. Me llama la atención el tratamiento de la cantidad de horas que se le realiza a este tema. Está muy mal tomar estos temas con liviandad porque hay que cuidar muchísimo a la persona porque hay hijos en el medio”, subrayó -finalmente- el senador Carlos Linares a través de Radio Chubut.