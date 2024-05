Reforma laboral: “Si Guilford hubiera tenido el fondo de desempleo, los trabajadores se hubieran llevado el dinero ahorrado en 34 años de trabajo”

El abogado laboralista Jorge Echelini se refirió a los principales alcances de la reforma laboral contenida dentro de la ley ‘Bases’ y aprobada el martes en Diputados, entre los que ponderó la creación del fondo de cese laboral como uno de los elementos salientes.

“Para la actividad petrolera no serviría, pero si hubiera existido este fondo para los obreros de Guilford, los despedidos podrían haber cobrado algo”, refirió.

“Hoy esto no sería aplicable para ninguna actividad -aclaró en principio sobre ese punto específico-. El proyecto (que aún debe tratarse en el Senado) dice que los convenios deberán incorporar en la negociación colectiva este sistema de indemnización, por extinción del contrato de trabajo”.

El experto en derecho laboral explicó que dependerá de que cada gremio se siente a negociar con las cámaras patronales e incorpore, dentro del convenio, este sistema que actualmente sólo rige para trabajadores de la construcción.

“Habrá que ver qué gremio está dispuesto a modificar el sistema actual de indemnizaciones -indicó Echelini, en diálogo con Actualidad 2.0-. Hasta ahora, el único que ha mencionado de alguna manera que lo veía con agrado es el de Comercio, pero después no he escuchado ningún otro sector”.

Para el abogado laboralista, todavía hay dudas que deberá despejarse con la reglamentación, una vez que el proyecto se convierta en ley. “Yo no digo que sea un mal sistema, lo que planteo es que habrá un debate interno en cada sector, para ver si adoptan algo que le asegura al trabajador contar con un fondo, cualquiera sea la forma en que se vaya del trabajo”.

En definitiva, añadió, “dependerá de cada actividad. En el petróleo, por ejemplo, yo diría que no tiene incidencia porque siempre hay empresas con un fuerte respaldo económico, pero en las empresas con poco respaldo el fondo puede asegurar un ingreso para el trabajador despedido, que de otra manera es inexistente”.

“Guilford -dijo además Echelini-, si hubiera tenido fondo de desempleo, cuando cerró la empresa los trabajadores se hubieran llevado plata que hubieran juntado durante 34 años de trabajo”.

Por otro lado, advirtió que habrá que verificar cómo queda establecido en la reglamentación de la ley, ya que la contribución adicional del 8% debe ser aportada por el empleador y no por el trabajador, como un descuento sobre sus ingresos.

ELIMINACIÓN DE SANCIONES POR EMPLEO EN NEGRO: “NO SE PUEDE CASTIGAR A UN KIOSCO, PERO SÍ A UNA GRAN EMPRESA”

Echelini detalló otro de los puntos de la reforma, vinculado a la eliminación de sanciones para empresas que contratan empleados en negro.

“Esto también merece un análisis y si se elimina es porque se ha hecho un abuso del sistema de sanciones -reconoció-. Esto no significa echar la culpa a los trabajadores, porque es algo que se perpetuó en el tiempo y el objetivo no se cumplió. Hoy es presa de muchos abogados (y me incluyo), porque a través de esta norma lo que logran es triplicar las indemnizaciones que correspondía aplicar”.

Al dar un ejemplo concreto, dijo que si un trabajador es despedido y no estaba registrado, la ley actual contempla multas que eleva fuertemente la indemnización que corresponde, por distintas causas.

“Esto es aplicable para un tipo de empresas grandes, que son formadoras de precios en el mercado no puede tener trabajadores en negro y no deben eludir sus obligaciones ni quedarse con los aportes de un trabajador -enfatizó-. Creo que las sanciones deben seguir vigentes para ese tipo de empresas. Pero en un pequeño kiosco, no se le puede caer con el mismo impacto. Porque el juicio puede tardar años, va a terminar en una reparación millonaria, pero andá a encontrar el kiosco abierto. Se pierde la reparación y también la fuente de trabajo”.