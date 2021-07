Este jueves, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro indicó sus ideales políticos en una entrevista, donde detalló: "Me cargan por ser radical... 'el cree que es radical' dicen. Yo soy no binario. Soy un poco peronista, un poco radical", expresó el asesor presidencial de Alberto Fernández.

Sobre su relación con Cristina Kirchner, sostuvo: "Tengo una cultura alfonsinista. Yo entré tarde al kirchnerismo. Me emocionó mucho ver lo que se había construido alrededor de la muerte de Néstor. Después me encantó Cristina. Cuando vi a CFK en la intimidad me di cuenta que era una líder extraordinaria".

En ese sentido, entrevistado por C5N, Santoro continuó: "El peronismo me abrazó. Hay que distinguir entre el PJ de los noventa y el pueblo peronista, hoy hay que distinguir entre la UCR y el pueblo radical. Le digo a muchos compañeros, que sin los movimientos sociales, sin el movimiento feminista, sin el movimiento del ambientalismo es imposible cambiar la realidad".

Por otro lado, apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio: "Le cuesta mucho a María Eugenia Vidal explicar por qué vino a CABA y a Diego Santilli por qué se pasó a la PBA. Le cuesta mucho al PRO explicarle a Facundo Manes que no usan los recursos de la Ciudad para hacer campaña en la PBA".

"Lo importante es saber qué idea defiende cada uno. No aclaran qué piensan. Se debe definir ideológica y políticamente el espacio. Juntos por el Cambio opinan de acuerdo a lo que miden las encuestas", agregó Santoro.

En otro aspecto, comentó: "En el tema Malvinas se ha hecho poco. Vengo planteando ¿Qué vamos a hacer el año que viene cuando se cumplan los 40 años?. Así como el bicentenario fue una fecha de unidad nacional. ¿Qué vamos a hacer en los 40 años?".

"Veo más enganchada a la gente con la realidad. Los dirigentes políticos están comprometidos con la realidad. La gente la está pasando mal, es un momento dramático", expresó el precandidato del Frente de Todos.