Larreta: “A un sindicalista como Moyano no lo quiero en mi lista, pero Ávila puede sumar y representa a un sector grande de la economía”

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y candidato a Presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, participó de la última edición de Sin Hilo, el programa político que se emite los miércoles a las 21 horas por la pantalla de Canal 12. El mandatario planteó sus principales ejes de gobierno y se refirió al presente de la provincia de Chubut.

Concretamente, fue consultado sobre la inclusión del dirigente del gremio de Petroleros Privados, Jorge “Loma” Ávila, como candidato a diputado nacional en las PASO del 13 de agosto. Aclaró que la decisión surge desde Chubut, al sostener que “en el caso de ‘Loma’ Ávila, los que tienen que decidir la oferta electoral son los chubutenses, no es que yo digo quién va y quién no. El federalismo empieza por casa, yo creo en el mismo, respeto la decisión de los chubutenses”.

Y respecto a un perfil poco habitual dentro de la oferta electoral de Cambiemos, dijo Larreta que “hay que terminar con los prejuicios en la Argentina, ¿por qué alguien que provenga del sindicalismo no puede ejercer un cargo público? Obviamente, después hay sindicalistas y sindicalistas; yo no quisiera traerlo a Moyano para esto. Pero en el caso de Ávila, nuestro equipo en Chubut con Torres a la cabeza evaluó que es alguien que puede sumar y representa a un sector grande de la economía de la provincia”.

En su caso, explicó que “no tengo prejuicios, hay que salir de los moldes, de los estereotipos, buscar la diversidad, porque enriquece” y dijo que esto ayuda porque “para mejorar la vida de los argentinos no podemos tener un molde único, todos cortados por la misma tijera, el país es muy diverso, muy grande”.

Insistió Larreta en que “el armado de la lista no es con mi dedo desde acá, creo en el criterio de los dirigentes de Chubut” pero sobre la posibilidad de que Ávila sea candidato al mismo tiempo en su boleta y en la de Patricia Bullrich para las PASO, aclaró que “todavía no está definido como va a ser en cada provincia, hay que ver caso por caso. El criterio general es la competencia, después puede haber acuerdos en cada provincia. Yo respeto a la dirigencia de Chubut liderada por Torres”.

POLÉMICA

Por otra parte, Rodríguez Larreta respondió acerca de la polémica nacional previa al cierre de alianzas del 14 de junio, y trató de bajarle el tono. “Estamos más juntos que nunca, puede haber diferencias pero eso no pone en duda la unidad. Siempre trabajo para que estemos juntos porque así vamos a poder sacar al kirchnerismo y devolverle a Chubut, por citar un ejemplo, la educación pública”.

“Hay chubutenses que hoy no tienen un salario digno por la inflación. Estuve en Trelew en el último viaje, hay que gente es como si no tuviera futuro y eso es lo grave. Tenemos que poner toda nuestra fuerza en eso y terminar con la pelea. Yo no me meto en discusiones internas”, expresó en un intento por evitar la difusión de la polémica.

Sin embargo, consultado sobre su negativa a sumar a Javier Milei a Juntos por el Cambio y su aval a la incorporación del cordobés Juan Schiaretti, Rodríguez Larreta advirtió que “la gran diferencia es que Milei nunca expresó su voluntad de trabajar con nosotros. No sólo eso, se la pasa insultando a muchos de nuestros dirigentes, y yo no creo en eso. Para trabajar juntos hay que tener vocación, y Milei nunca la expresó”.

En cambio, se refirió a la figura de Miguel Ángel Pichetto, quien “fue el (candidato a) vicepresidente de Mauricio Macri, fue un ejemplo de alguien que quiso sumar, viniendo del peronismo. Ojalá haya muchos casos como él, yo creo en eso”.

Respecto a Juan Schiaretti, explicó que “planteó su voluntad de sumarse, de hacer un frente más amplio, de trabajar juntos, hay que evaluarlo eso. Dije que hay que tener los brazos abiertos y no decir que ‘no’ antes de empezar. El otro caso es el de José Luis Espert, que hace meses que se está discutiendo: ¿por qué le vamos a decir que no? Es un economista prestigioso que ya fue candidato, que mostró voluntad de trabajar juntos, que es diputado nacional, con lo cual nos suma votos en el Congreso”.

Sobre el impacto de este planteo en Córdoba con la figura de Luis Juez, el mandatario porteño sostuvo que “el que más veces de los dirigentes nacionales fue a Córdoba a apoyar a Juez, fui yo, tres veces en las últimas tres semanas; Luis Juez es el mejor candidato a gobernador en la provincia de Córdoba, pero una cosa no quita la otra, no quita que yo quiera sumar a nivel nacional”.

APERTURA

Para Larreta, “no se puede cambiar la Argentina desde un grupo chico, con lo que ya tenemos, además la historia del país demuestra que eso no ha funcionado. Yo propongo algo diferente: que hagamos el esfuerzo de armar una nueva mayoría que apoye el cambio, una transformación y una revolución educativa, bajar las retenciones a los productos que se exportan y que garantice la seguridad para todos los argentinos, hoy afectada por los ‘narcos'”, manifestó.

“Para todo eso necesitás leyes y las mismas se apoyan con mayorías, para eso hay que construir, por eso tengo vocación de sumar”, rubricó el candidato presidencial.

Indicó el precandidato que “se acabó el tiempo de los líderes únicos, histriónicos mesiánicos con carisma, no funcionó” ya que “fueron 80 años de historia argentina peleándonos unos con otros, donde el otro es el enemigo, y hay que agredir, hay violencia. Ahora se acabó eso: yo propongo un camino diferente, el camino del ‘hacer’, de los hechos y de los resultados concretos”.

Respecto su diferencia con un mensaje moderado respecto al mensaje de figuras como Milei o Bullrich, explicó “no creo en los extremos, en los fanatismos, en los radicalizados. Lo que la Argentina necesita son hechos, soy alguien del hacer, todo el mundo valora lo que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Me siento representado en los hechos y eso es lo que le ofrezco a todos los argentinos”, apuntó.

FÓRMULA

De cara a una eventual PASO presidencial, Rodríguez Larreta dijo “defender la unidad” y reconoció que además de Patricia Bullrich “hay otros candidatos, están Facundo Manes, Gerardo Morales, ‘Lilita’ (Elisa) Carrió, Miguel Ángel Pichetto; respeto a cada uno y los valoro, pero la gente es la que elige”

“Yo voy de candidato a Presidente, ya lancé mi candidatura y eso es seguro, pero para un vicepresidente buscaría a alguien que acompañe mi vocación de trabajo, como muchos argentinos, de 6 de la mañana a 10 de la noche de manera ininterrumpida, que tenga fuerza, actitud de cambio, actitud de hacer”.

Como segunda condición, además de la acción, para un compañero de fórmula dijo “yo valoro la diversidad, en diferentes planos: la diversidad geográfica, de género, política, la experiencia: yo voy a ser el primer presidente economista de la Argentina, por lo que podría estar acompañado con alguien que tenga otra especialidad en temas públicos del estado, con experiencia en otro plano”.

Respecto a la experiencia que argumentan los candidatos justicialistas de Arriba Chubut, aclaró que “ningún caso es comparable con otro, uno mira su realidad, y si ve la experiencia de lo que han sido los gobiernos de la provincia del Chubut, la verdad que no quisiera repetirla, ahí la experiencia no ha servido demasiado”.

En su caso, dijo “yo tengo experiencia de formar equipos, de liderar equipos grandes. Soy economista, estudie en la Universidad de Buenos Aires, tengo un posgrado en Harvard, me vengo preparando hace mucho tiempo. Acá hay que estar muy preparado, no se puede improvisar”.

Finalmente, indicó que “yo vengo trabajando hace más de un año con un equipo muy grande de economistas, políticos, ingenieros, gente de distintas áreas, para tener en claro qué hacer en cada área de gobierno y trabajar enseguida. Y eso es lo mismo que está haciendo ‘Nacho’ Torres en Chubut, armando un gran equipo, en temas de producción, agropecuarios y demás. A nivel nacional, estoy preparado para esto y le ofrezco a los argentinos mi trabajo”.