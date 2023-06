Entre ardides, enojos y suspicacias, la política de Chubut profundiza el modo campaña

EL ‘ESCANEO’ MÁS LARGO DEL MUNDO

“El penal más largo del mundo” es un gran cuento de Osvaldo Soriano, que narra las peripecias de un partido de fútbol en Barda del Medio, en las (para él) “lejanas tierras patagónicas”. Sin tanta belleza ni emoción literaria, el episodio entre el Tribunal Electoral Provincial (TEP) y el Tribunal Municipal de Comodoro (TEM) tuvo algunas horas de incertidumbre el viernes último, cuando se esperaba a que llegara una resolución que nunca llegó. Y la indefinición se asemeja a aquel relato.

El tema fue así. En el Tribunal Electoral Municipal esperaban contar con la resolución del TEP, en la que éste había declinado su competencia para resolver el planteo de la lista blanca de Juntos por el Cambio, para reclamar su derecho a competir en una elección interna con lista de concejales. Se trata del sector opositor al oficialismo, liderado por Ana Clara Romero.

El TEM ya tenía la resolución elaborada, por la que hicieron lugar al planteo y habilitaba la realización de la elección interna, en contra de lo que había resuelto, al momento de la oficialización de listas, la Junta Electoral.

Sin embargo, la decisión no podía ser oficializada hasta no contar con el número, a través de una copia oficial, de la resolución número 28, que había emitido el TEP para decidir que el caso debía ser resuelto por el tribunal de Comodoro, por tratarse de una ciudad con Carta Orgánica Municipal.

El viernes al mediodía, el presidente del TEM, Miguel Montoya, informaba que ya estaba todo resuelto, pero esperaban a que el TEP les remitiera la copia original de la resolución, vía mail. Las horas pasaron y, tras algunas comunicaciones en las que la respuesta era “ahora va, la estamos escaneando”, desde Rawson, sobre las 8 de la noche se conoció lo que finalmente había ocurrido.

AHORA DEBE RESOLVER EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, CASI COMO UN PENAL SOBRE LA HORA

Lo cierto es que la resolución nunca llegó, porque al final del día, los integrantes del TEM se enteraron de que la resolución del TEP había sido objeto de una apelación, por parte del oficialismo, cuestionando la decisión de remitir el caso para su definición en Comodoro.

Ahora, la corte provincial deberá resolver si la decisión debe tomarla el Tribunal Provincial o el Municipal. Lo concreto es que de esa decisión depende si habrá internas o no, por lo que en caso de que se confirme esa convocatoria, la elección debería realizarse a mitad de esta semana, antes del sábado 10 de junio, cuando vence el plazo para la oficialización de listas y candidatos.

“No se puede proclamar como ganadora a la lista oficialista, porque seguramente la medida tiene suspensión de plazos y hasta que no resuelva el Superior, no está claro si se tiene que hacer o no la interna”, contó alguien que conoce el intrincado acertijo legal en que se transformó el tema.

En “El penal más largo del mundo”, el suspenso se mantiene una semana, luego de que el árbitro cobrara un injusto penal a favor del equipo local, en perjuicio del que se estaba por consagrar campeón, el humilde ‘Estrella Polar’, según el cuento del Gordo Soriano. Como alguien había ‘dormido’ de una cachetada al árbitro, por ese fallo injusto, la intriga debía trasladarse hacia el domingo siguiente, para que el equipo local patease ese penal en busca del empate y el campeonato, con pocos segundos para terminar el partido.

¿Cómo termina la historia? Se sabrá esta semana. Spoiler alert: el final del cuento de Soriano es mucho más divertido.

ABIERTA O CERRADA

Una vez que se resuelva el tema de si hay interna o no para elegir la lista de concejales de JxC en Comodoro, restará determinar si serán elecciones cerradas (debería realizarse esta semana, ya que el sábado vence el plazo), con participación exclusiva de afiliados, o abierta, con participación de todos los ciudadanos habilitados a votar.

Todo indica que debería ser con esta última modalidad, tal como acordó la alianza y como se hizo en las demás ciudades que debían dirimir internas el domingo 4 de junio. Sin embargo, el tema de los padrones a utilizar podría aportar nuevas complicaciones legales, ya que hay quienes plantearon dudas, sobre el fin de semana, respecto de la oficialización de los padrones para la elección abierta. ¿Esto podría abrir, eventualmente, un nuevo capítulo judicial?

LICENCIA POR CAMPAÑA: LUQUE SÍ, OTHAR NO

El anuncio del intendente Juan Pablo Luque, quien tomará licencia en su cargo desde el próximo10 de junio para dedicarse de lleno a la campaña por la gobernación de Chubut, generó la inmediata consulta a Othar Macharashvili, su vice, quien también es candidato, en este caso a intendente de la ciudad y aspira a sucederlo. Sin embargo, el vice comunicó que se mantendrá en funciones, ya que al concentrarse la campaña en el ámbito local, podrá hacerla fuera del horario de trabajo.

Claro que eso supone reemplazar temporalmente a Luque, con quien el acuerdo terminó pareciéndose más a un ‘matrimonio por conveniencia’ que a una verdadera ‘unión amorosa’, siempre hablando en términos políticos.

Por eso, ya empezaron las especulaciones y comentarios socarrones respecto del reemplazo temporal de Luque por Othar. En rigor, no será la primera vez y el vice ya tiene experiencia en hacerse cargo del Ejecutivo, aunque más no sea con ‘mando a distancia’. Es que, según recordaron los memoriosos, esto ya ocurrió no hace mucho, en aquella gira de mayo del año pasado, que el intendente emprendió por París y Burdeos, en busca de inversiones en materia de energías alternativas, agua y otros temas similares.

Aquella gira coincidió, sin embargo, con una serie de remodelaciones en el despacho del intendente municipal, por lo que el hombre del sombrero no pudo acercarse por allí. La oficina del jefe comunal estaba totalmente cerrada. Y en obras.

Ahora habrá un período más largo, de unos 40 días…. ¿habrá quedado algún trabajito para hacer, en el despacho?

“VA A ENTRAR AHORA Y TAMBIÉN EL 10 DE DICIEMBRE”

Bromas al margen, desde el seno del gobierno municipal despejaron dudas y aseguraron que no habrá refacciones de oficina, esta vez. “Ahora sí va a entrar Othar al despacho, por algunas semanas hasta el 30 de julio y después va a entrar definitivamente el 10 de diciembre”, dijeron, en tono de campaña, respecto de los comentarios circulantes.

El tema de las licencias también fue objeto de análisis en otros ámbitos. Por caso, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, tuvo que prorrogar su licencia en la banca de concejal, que había vencido el 31 de mayo último, pero el Concejo se la extendió por otros 180 días en la sesión del jueves 1 de junio.

Cuentan que durante algunos días el propio Sampaoli evaluó si no era conveniente volver a su banca de concejal, ante la eventualidad de que Othar asumiera el Ejecutivo por la licencia de Luque, para hacerse cargo temporalmente de la Presidencia del Concejo. De paso, sería una especie de ‘pre estreno’ de la fórmula que pretende ganar el gobierno de la ciudad, aunque todavía falta bastante para atravesar el 30 de julio.

Sin embargo, el permanente trabajo que demanda el vínculo con los gremios municipales, función que recae sobre el secretario de Gobierno, llevó a Samapoli a permanecer en la Secretaría hasta el final de la actual gestión, aunque llegado el caso todavía podría optar por volver al Concejo. En ese caso, quien perdería su banca es el suplente, Gustavo Reyes.

Por lo pronto, la situación se avizora en calma. Sin grandes temas para discutir en las próximas semanas (la concesión del transporte público vence el 30 de septiembre, por lo que hay tiempo hasta después de las elecciones para plantear ese debate) Othar será intendente a cargo por 40 días y quien asumirá la presidencia es el ‘Pulpo’ Vlemichx, cuyo nombre también aparece en la lista de concejales que aspiran a renovar su banca el próximo 30 de julio.

Si Othar también hubiera tomado licencia, entonces la conducción del Ejecutivo municipal hubiera recaído, al menos por siete semanas, bajo los ‘tenáculos’ del ‘Pulpo’.

INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA POLÍTICA Y FUNCIÓN POLICIAL

Hay fuertes rumores sobre una posible presentación en contra de la candidatura de Laura Mirantes, que acompaña a César Treffinger en la formulación de la gobernación por el PLICH, por el carácter de funcionaria policial en actividad de la mencionada funcionaria, que detenta el cargo de comisario.

El planteo podría formularse luego de que se oficialice la lista, el próximo sábado 10 de junio y el problema, según mencionan algunos integrantes de la misma fuerza de seguridad, es que al ser una funcionaria policial en plena función está impedida, reglamentariamente, de participar en actividades políticas, por lo que debería renunciar para ser candidata.

Mirantes no desconoce esa incompatibilidad, por lo que algunos especulan con la posibilidad de que se tome una licencia para ejercer la actividad de campaña, algo que habrá que ver si es posible dentro de los márgenes normativos que regulan la actividad policial.

“No sería justo –dijo un observador, con pretensiones de gracioso-. Si fuera así, un candidato estaría corriendo con el caballo del comisario”.

¿TE ACORDÁS HERMANO, LOS TIEMPOS MINEROS?

La discusión por la minería se instaló nuevamente como tema de campaña, a partir del planteo de Alejandro Albaini, candidato a vicegobernador de Adrián Maderna, quien en diálogo con ADNSUR dijo que si llegan al gobierno, aprobarán el proyecto de Iniciativa Popular impulsado por organizaciones ambientalistas, que cerraría definitivamente las puertas a esa actividad en Chubut. “Somos la única alternativa anti minera en la provincia”, dijo Albaini.

El tema tuvo réplica por parte de Emanuel Coliñir, referente de La Cámpora y candidato a diputado provincial por Arriba Chubut, quien afirmó que el tema de la minería no está en agenda en su sector, tras el rechazo que tuvo el proyecto de zonificación, en diciembre de 2021.

Al mismo tiempo, disparó dardos contra Maderna, al recordar que en febrero del año 2018, cuando Mauricio Macri gobernaba el país, vinieron a la provincia varios integrantes del gobierno nacional, entre ellos el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren y convocaron a dirigentes de la provincia, a unas jornadas de debate para impulsar la minería en zona de la Meseta. En esas jornadas, recordó Coliñir, participó activamente el intendente de Trelew, Adrián Maderna, quien ahora se declara anti minero, pese a que por entonces “firmaba documentos para promover el desarrollo minero”.

En el tema, seguramente, muchos tienen ‘muertos en el placar’, algo que sin embargo, hay que reconocer, no se le podría reprochar a Albaini, ex intendente de Puerto Pirámides, quien siempre se expresó en contra.

LOS RUIDOS A AMBOS LADOS DE LA GRIETA

Los problemas que hubo en los cierres de lista se repitieron en las dos alianzas principales. Lo de JxC en Esquel , Gaiman y Comodoro tuvo sus contracaras en Arriba Chubut en ciudades como Gualjaina y Lago Puelo.

En el primer caso, tal como informó ADNSUR, Marcelo Limarieri dio un portazo y bajó su candidatura a la reelección como intendente de Gualjaina, junto a su lista de concejales, en protesta contra la formación de una lista opositora para dirimir la candidatura en internas, encabezada por Sergio González.

Limarieri habló de acuerdos incumplidos y culpó por la maniobra a Salvador Arrechea, quien habría apadrinado la lista opositora, pero los armadores del PJ están tranquilos y entienden que no hubo tales incumplimientos. Más bien le achacan al propio jefe comunal una actitud intransigente a la hora de ceder espacios en su lista, lo que el terminó provocando la aparición del proyecto opositor. Aunque en espacios opuestos, la situación parece en espejo con la que le tocó al intendente de Gaiman, Darío James, quien debió afrontar una interna en JxC por negar espacio a otros sectores, tal como ya había reflejado esta columna.

Otro caso, por el lado de Arriba Chubut, es el de Iván Fernández en Lago Puelo, que finalmente desistió de participar de ese sector y armó una estructura municipal para competir por la intendencia de aquella localidad. De ese modo, de poco sirvieron los esfuerzos del ministro Miguel Castro, armador del arcionismo en la cordillera, que trabajó para reinsertar a Fernández en el frente del PJ.

LA BANCA PARA “EL RUSITO GLINSKI”

Tal fue el cariñoso apelativo del ministro Aníbal Fernández, quien días atrás amagó con visitar Comodoro pero prefirió ir a Bariloche, cuando una semana antes le preguntaron en ‘Radio Con Vos’, a quién prefería como candidato a intendente de Comodoro Rivadavia. ¿Por qué se interesaron desde una radio porteña, por la lejana ciudad del sur?

Hay que recordar que esa señal se reproduce, en algunos horarios, en ‘La Cien Punto Uno’ de Comodoro, que pertenece precisamente al actual director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski. Pero más que por ese motivo, la causa real por la que en el programa de Ernesto Tenembaum suelen bromear con la Intendencia de Comodoro Rivadavia es porque en ese equipo trabaja como columnista Tamara Pettinato, la actual pareja de Glinski. Las menciones habituales son “a la futura primera dama de Comodoro”, siempre en tono de sorna entre compañeros de trabajo.

El tema es que en el final de una entrevista con Anibal Fernández, le preguntaron a quién prefería como candidato a intendente de la urbe petrolera: “Y yo al Rusito Glinski, porque es un amigo”, respondió Aníbal, haciéndose eco de las bromas.

Lo cierto es que el cierre de listas no encontró el nombre del jefe de la PSA entre los postulantes a la conducción de la ciudad, pero su apellido ya se vio escrito en algunos paredones de Trelew. Ahí promueven al también dirigente camporista como candidato a diputado nacional, sumando otro posible nombre, además del de Mariano Arcioni, a una contienda en internas por esa candidatura.

CARTEL SIN SASTRE EN LA CORDILLERA

En la zona cordillerana, la campaña del frente Arriba Chubut tuvo que hacer algunos ajustes, al parecer ante los recursos no muy gratos que hay en la zona hacia el actual vice gobernador y aspirante a seguir en el cargo. Es que en aquella región se le atribuye a Sastre el veto a la ley de renta hídrica, ya que ocurrió cuando reemplazaba temporalmente al gobernador Arcioni, cuando en el verano ésta estaba de licencia.

Lo cierto es que tomando nota de ese ‘detalle’, los estrategas de campaña ‘coincidieron’ en que la imagen del vice no sumaría mucho por allá. Así fue que no pasaron inadvertidos, a los observadores políticos, que el cartel de ‘Coincidimos’, tal el slogan que utiliza Luque en su campaña, sólo muestra la foto del comodorense.

¿Será que coinciden en que Sastre no tiene buena imagen por allá?