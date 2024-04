La política de Chubut conmueve por su sinceridad

FALTÓ UN GOLPE DE HORNO

Tres temas fueron retirados a último momento del Orden del Día en la última sesión de la Legislatura, a pesar de que tenían despacho de sus comisiones. Por pedido del oficialismo, volvieron “para atrás” dos proyectos de la diputada radical, Andrea Aguilera: uno ponía el nombre "Vicegobernador MC Dr. Jorge Eduardo Aubía", al Auditorio de la Honorable Legislatura del Chubut, en homenaje a su destacada trayectoria política y al compromiso con los valores democráticos. El otro proponía denominar "Vicegobernador MC Cr. Juan Carlos Altuna”, a la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Honorable Legislatura del Chubut, en homenaje a su destacada trayectoria política y profesional.

Estos dos quedaron stand by, junto a un tercer punto, que era la designación a partir del 1° de abril de 2024, de Héctor Daniel Silva, en el cargo de Defensor de la Oficina de los Derechos de las y los Adultos Mayores (que ya en la columna pasada anticipamos que había polémica).

Bolsillos que se llenan y piedras que vuelan entre manos levantadas y escondidas

En los dos primeros casos, hubo cierto recelo de la oposición. En el último, al parecer la discusión se dio dentro del mismo oficialismo. La decisión fue esperar a que los temas estén más “masticados” para evitar problemas posteriores.

UNA MESA MÁS PARA ‘ROSQUEAR’

La Mesa de Conducción de la UCR decidió estirar un mes el cronograma electoral para renovar autoridades partidarias, y la causa fue la demora en abrir los padrones “encriptados” de afiliados que había enviado la justicia electoral.

Por lo tanto, el cierre de las listas, previsto para este jueves, se va a estirar cuatro semanas más, hasta fines de mayo, ya que la nueva fecha de elecciones es el 23 de junio.

Esto da plazo para prolongar la rosca que está a pleno para cerrar la tan mentada “lista de unidad” donde se logre consenso como hace tres años atrás, en los nombres para conducir el partido a nivel provincial. Si bien hay un par de focos disidentes en los comités de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, la gran mayoría coincide en una mesa provincial integrada por intendentes, como Gerardo Merino (Trelew), Damián Biss (Rawson), Mariel Peralta (Rada Tilly), y Darío James (Gaiman), todos como vocales presididos por la figura del actual vicegobernador, Gustavo Menna.

Torres aseguró que se pagó el segundo tramo del BOCADE: "Hoy tenemos una provincia financieramente ordenada”

La cosa está un poco más discutida en la presidencia de la Convención Provincial, que es pretendida por el valle y la cordillera. La propuesta más fuerte hasta hace 10 días era la de Trelew con la figura de la senadora Edith Terenzi, pero su voto positivo en el aumento de las dietas de la Cámara Alta abrió un manto de dudas, y generó un foco de resistencia.

Si su nombre no tiene quórum, hay quienes proponen a Horacio Quinteros, dirigente cordillerano muy cercano a Matías Taccetta, quien es diputado provincial suplente.

LAS (IN)DIRECTAS QUE VUELAN ENTRE JUAN PABLO Y OTHAR

El Día de la Construcción, celebrado el 22 de abril, motivo un posteo del ex intendente comodorense, Juan Pablo Luque, en su red social X, alusivo a la paralización de esa actividad en Comodoro, donde ya hay 1.500 desocupados (1.800, dijo Raúl Silva, desde la UOCRA, días después). El dardo fue por elevación a la actual gestión de Othar Macharasvili, ya que no hubo ninguna mención a los proyectos de obra pública frenados por el gobierno de Javier Milei.

Ignacio Torres destacó la importancia de la educación pública en Argentina: "Tiene que ser prioridad"

En ámbitos cercanos al actual intendente acusaron el golpe y lo tomaron como una crítica directa, mientras por lo bajo ‘refunfuñaban’ acerca del presunto “desorden” que nos dejó la gestión anterior. Más diplomático, el secretario de Infraestructura, Luis Romero, salió a aclarar que la demora en reactivar la obra pública local se debe al ordenamiento normativo para actualizar precios, en la que se deben readecuar los contratos. Y disparó una sutil crítica sobre la gestión precedente: “el sistema anterior quedó obsoleto”, dijo. Y volvió a prometer un “shock de obras” a partir de mayo. ¿Seguirán escalando?

Quién es Javier Raidan, el penalista bonaerense que el gobierno de Chubut propone para el Superior Tribunal de Justicia

CUIDANDO LOS OCÉANOS

A propósito de Luque, recientemente volvió a mostrar su muy buena relación con el diputado radical Facundo Manes, al encontrarse durante la cumbre mundial para proteger los océanos, realizada en Grecia. La oportunidad fue propicia para que el ex intendente se mostrara no sólo con el neurocientífico, sino también con el organizador del cónclave, John Kerry, ex secretario de Estado de Barack Obama.

Al observar las imágenes en redes sociales, más de un mal pensado aludió a la importancia de estas cumbres mundiales para proteger los océanos, mientras recordaba, no sin cierta malicia, la obra de los emisarios marinos para frenar el volcado de cloacas a las costas comodorenses. El proyecto comenzó en febrero de 2022 y quedó paralizado al poco tiempo, incluso cuando la perspectiva de que Javier Milei llegara a la presidencia, a cortar toda la obra pública de raíz, era una lejana posibilidad.

La UCR Chubut postergó un mes la elección de autoridades y convocó para el 23 de junio

NO SEAN HIPÓCRITAS Y VOTEN EL AUMENTO

La senadora Edith Terenzi defendió en declaraciones periodísticas su voto positivo en favor del aumento de las dietas en el Senado: “No era un aumento tan grande, eran dos millones novecientos. Y lo digo de forma personal porque lo voté y no voy a ser hipócrita bajando la mano para que otros voten el aumento, queden expuestos y después cobrarlo (¿teléfono para su par de bloque, Andrea Cristina?), porque esto va a pasar con el resto de los senadores que no lo acompañaron”.

La representante del pueblo chubutense consideró injusto que su ingreso fuera inferior al de funcionarios del Ejecutivo nacional, de otros organismos públicos y hasta “más bajo que el de un secretario del gabinete de Trelew”, según expresó. Dejando de lado su enojo, la senadora reconoció, con mucha sensibilidad social, que tal vez la forma y el momento no fueron los indicados; pero bueno, todo no se puede.

Nacho Torres aseguró: "Todos los que hacemos política en algún punto queremos ser presidentes"

Otro de los que no esquivó el debate fue el diputado nacional José Glinski, quien dijo estar dispuesto a debatir todos los salarios en la administración pública, incluyendo los del Poder Ejecutivo nacional pero también el de la justicia, desde la Corte Suprema hasta la Cámara Federa y los jueces federales de primera instancia.

“Los diputados ganamos un millón setecientos mil pesos y con eso nos tenemos que arreglar, no siempre nos alcanza”, detalló, al tiempo que aclaró que las dietas de los legisladores nacionales sí pagan impuesto a las ganancias sobre sueldos.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RECARGADO

El tema del impuesto a las ganancias sobre sueldos será uno de los que se debatirá este lunes en la Cámara de Diputados de la Nación, ya que forma parte del ‘paquete fiscal’ que ya tiene dictamen, para ser tratado junto a la ley ‘bases’. La diputada nacional Ana Clara Romero reconoció el viernes último que la nueva versión del tributo sobre la cuarta categoría será peor que antes, porque se eliminaron las exenciones que regían para determinados sectores laborales, como el petrolero.

"No vamos a dejar nunca a los clubes solos", remarcó Nacho Torres tras lanzar el Telebingo Deportivo Solidario

Además, tampoco se logró incluir en el dictamen el coeficiente por zona desfavorable para la Patagonia, lo que podría haber elevado un 22% el piso a partir del cual quedan gravados los salarios. La legisladora reconoció que ella no se opone a restituir el impuesto, porque “es un aporte de los deciles más altos, en un país con el 60% de la población bajo la línea de pobreza”. Pero anticipó que al no haberse aceptado algunas mejoras, podría no votarlo este lunes.

TRES PRESIDENTES EN TIEMPO RÉCORD

Entre octubre y abril, en apenas 6 meses, la nueva conducción de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, que ganó las elecciones, ya lleva tres presidentes del Consejo de Administración. El primero, Heladio Gómez, duró menos de dos meses, y antes de fin de año había dejado su lugar por temas de salud. El primero de enero asumió en su reemplazo Cynthia Sanz, primera mujer en ocupar ese cargo en la entidad. Pero los problemas financieros de la entidad y la crisis política interna dentro de la alianza que los llevó al triunfo, la obligó a dar un paso al costado en abril.

Entregaron dos nuevas viviendas a vecinos de Trelew

Hace unos días, se anunció que la reemplaza Josefa Ávila, en un consejo que se va quedando sin gente y suma suplentes. Al presentarse, Ávila se definió “antes que nada soy madre y esposa, tengo 3 hijos, trabajé toda mi vida desde los 18 años que ingresé a Seros y me jubilé en 2018”, para referirse a sus credenciales.

Todo se da en medio de filtraciones de audios que denuncian peleas internas, con consejeros que amagan con destruir actas, las cuentas al rojo con embargos de Cammesa y juicios millonarios, y ante la presión de un intendente como Damián Biss dispuesto a intervenir la empresa y crear un organismo nuevo porque “el sistema está agotado”. En ese contexto, es inevitable que en Rawson circulen los memes que se toman en broma un tema que es muy serio, con la empresa más grande de la ciudad.

Presentaron un pedido de juicio político contra Javier Milei por "mal desempeño"

EL PADRE DE LA CRIATURA

Hablando de los memes por la situación de la Cooperativa de Rawson, otra de las bromas que estuvo circulando en los grupos de Whatsapp apuntaba contra el subsecretario de Desarrollo Humano de Chubut, Maximiliano Valle. El joven, que fuera candidato a intendente en 2023, fue el principal promotor de la nueva lista de la cooperativa. No sólo fue armador político -a pesar de no ser asociado- sino el gran vocero en la campaña, que festejó como un triunfo personal, algo que quedó en evidencia en redes, fotos y notas periodísticas.

Sesiona este jueves la Legislatura y tratará la creación del Himno Provincial de Chubut

En los inicios de la nueva gestión, allá por octubre, Valle era “amo y señor” en la empresa a pesar de no tener ningún cargo formal, sentándose en la presidencia para dar órdenes -como ocurrió con algún ingreso de personal- junto a sus asesores, con quienes montó un equipo de vigilancia en una cacería de brujas contra el mismo personal. Incluso fue el principal orador en una conferencia de prensa de las autoridades, sin ejercer ningún tipo de responsabilidad en la firma de servicios públicos.

Sin embargo, la mala administración y las renuncias sucesivas del equipo, más su nuevo rol como funcionario provincial, hicieron que se viera a Valle cada vez menos en la entidad cooperativa, más allá de seguir dictando órdenes de manera telefónica, que son acatadas por la gente que él puso en la lista.

Un municipio de Chubut propone que las universidades paguen solo el 50% del valor de los servicios

En los últimos días, ya Valle ni aparece por el lugar y no hace más declaraciones sobre la empresa, ni defiende decisiones de sus ex socios; está totalmente “borrado” de lo que parece un papelón histórico y el fin del cooperativismo en la ciudad. Por eso el humor fluyó en redes, y la comparación con la película “¿Dónde está el piloto?” fue entendida por todos.