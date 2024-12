La Legislatura sancionó el Presupuesto 2025 con abrumadora mayoría en general, pero sin apoyo de la oposición al aporte de Seros

Después de más de tres horas de debate y dos cuartos intermedios, la Legislatura convirtió en ley este jueves el Presupuesto 2025 para los tres poderes del estado, y hubo amplia mayoría en los artículos en general a libro cerrado, aunque hubo votación nominal a pedido de la oposición para los artículos 17, 18, 23 y 24, que se votaron en particular y fueron aprobados exclusivamente por el oficialismo y Familia Chubutense, y no fueron acompañados por Arriba Chubut y el Pich.

En medio de un clima caliente, con paro del personal legislativo y sin taquígrafos, la Legislatura trató como primer punto el Presupuesto, con fuerte debate por parte de la oposición a los artículos que estipulan un aporte mayor del sueldo de los empleados a la obra social Seros y de la decisión de destinar las partidas de tasas asignadas con fondos específicos al Fondo Único de Cuentas Oficiales (FUCO) para ser utilizados como de “libre disponibilidad”, como por ejemplo, la tasa del 8x1.000.

Nueva política de seguros en el estado: Chubut deja de utilizar Patagonia Broker y crea el Autoseguro Público Provincial

Este último tema obligó a un cuarto intermedio a último momento para aclarar que se podrán utilizar los excedentes de esas tasas, para no convertir la norma en inconstitucional. La nueva redacción de los artículos 8, 17 y 22 se realizó recién sobre las 16, unas cinco horas después de iniciado el debate y posterior a un cuarto intermedio de más de una hora.

El resultado de la votación que se produjo sobre las 16 horas, fue que 24 de los 25 diputados (sólo un voto en contra de Vasconcelos) votaron a favor del presupuesto en general, pero no en particular en cuatro artículos.

En lo referente al uso de nuevas garantías para futuros endeudamientos y el uso de fondos de tasas específicas para rentas generales, no acompañaron Goic, Fita, Abril, Vasconcelos, Coliñir, Pais. Arbilla y Vasconcelos.

Durísimos cruces en el inicio de la sesión y la medida judicial que prohíbe a Luis Núñez llegar a Rawson

En el caso de mayor aporte a Seros, además de los anteriores, también votaron en contra los diputados Toro y Rubia, por lo que el resultado final fue 15 a 10. Estuvieron ausentes las diputadas Mariela Williams (Arriba Chubut) y Roxana Soldani (Despierta Chubut).

Informante

Actuó como miembro informante por el oficialismo la diputada Jacqueline Caminoa, al expresar que el presupuesto “es equilibrado y hecho con cautela teniendo en cuenta la situación del país y la provincia” y además “no prevé endeudamiento para gastos corrientes”.

Previa caliente en Legislatura: movilización afuera y paro del personal, pero no peligra la sesión

Dijo que hay una “distribución equitativa con una visión clara de cada una de las erogaciones porque esta ajustado a los recursos posibles” y que Educación “va a recibir un 27 %, con $ 613 mil millones, es la finalidad que más gasto tiene, cuando el presupuesto anterior tenia 18 %”, concluyendo que el “incremento anual del presupuesto es del 32 %, fue estimado de forma pesimista evitando incluir fondos inexistentes”.

A su turno, el diputado del FIT, Santiago Vasconcelos, cuestionó un presupuesto que “los mismos funcionarios lo definieron como austero, por no decir de ajuste”, ya que “hay jubilados que cobran 350 mil pesos y docentes que cobran 500 mil pesos, estamos condenando a la pobreza a los trabajadores y no se contemplan los aumentos para llegar al piso de la canasta básica”.

El abogado de Gloria Ruiz amenaza con presentar una prueba "mortal" en defensa de la vicegobernadora

Dijo que hay una “continuidad del desfinanciamiento de los sectores estatales y de los edificios escolares” y “no hay ideas para aumentar los ingresos, mientras se suben los aportes a los trabajadores, a las petroleras le bajamos los impuestos, el dinero circula pero los beneficiarios son las pesqueras, etcétera, pero quienes han aportado no llegan a fin de mes”.

Concluyó que “la ley de administración financiera no puede modificar leyes vigentes, porque se convierte en una constituyente”.

Objeciones

También Andrea Toro (PICH) dijo “vamos a acompañar este proyecto porque es una herramienta fundamental para el desarrollo” pero advirtió “manifestamos nuestra disconformidad con los artículos que suben el aporte a Seros modificando a su vez otra ley, que requiere un tratamiento aparte”.

Los temas de la última sesión: Presupuesto, Autoseguro, y prórroga de emergencias de pediatras y anestesistas

Indicó que “el resultado es un impacto económico directo en los trabajadores, lo que va a impactar en los hogares y la economía local” por lo que “proponemos gradualidad en los incrementos, hacerlo en etapas para mitigar el impacto y un informe detallado al Issys de la necesidad de estos incrementos”.

Otra diputada muy crítica fue Tatiana Goic (Arriba Chubut) quien sostuvo “es una hoja de ruta y 2025 va a ser un paseo en carreta con la sangre de la clase trabajadora”, al tiempo que agregó “se proponen cuestiones oscuras, el articulo 23 le quita a jubilados y trabajadores con ingresos de miseria, ustedes lejos están de sufrir las consecuencias”.

“Hubiesen podido pensar en modificar el articulo 4 que dice que será optativa la obra social para los cargos jerárquicos”, señaló y expresó que “muchos políticos tienen prepaga y sus hijos van a escuelas privadas por eso estos temas no les interesan”, para cerrar “ya no le pueden echar la culpa a Arcioni, se tienen que hacer cargo de que tienen que vallar la Legislatura”.

Lógica exportadora: Río Negro pone sus puertos bajo la órbita de la Secretaría de Energía

A su turno, Norma Arbilla (Arriba Chubut) dijo que ”hay una serie de puntos que son difíciles de acompañar y no lo haremos puntualmente, como las garantías futuras” y que “el procedimiento para los aportes a Seros tiene un procedimiento que está viciado, debería presentarse un plan de acción por parte del instituto con la situación económica y financiera y a partir de allí hacer una ley específica”.

“Hubo anuncios como la obra del gasoducto cordillerano y no están incluidas en el presupuesto de Chubut, la obra de arroyo buitreras tampoco tiene financiamiento”, dijo con mirada cordillerana.

Más críticas

Desde la oposición, Vanesa Abril reiteró el error en la metodología de “incluir en el presupuesto modificaciones a otras leyes, por ejemplo, el caso de Seros, cuando se preguntan cuales fueron los resultados no hay información, hemos hecho pedidos de informe y han reconocido que se han dado de baja prácticas”.

Buscan promover las inversiones en Neuquén mediante una ley

Respecto a los fondos creados por leyes especiales que pasan a ser de libre disponibilidad, criticó que “se llenaron la boca hablando de la transparencia, ya que se podrán usar para gastos corrientes y no para los efectos para los cuales fueron creados” dado que “las tasas que se cobran a contribuyentes con una afectación específica que ahora se les da libre disponibilidad para gastar en lo que el Ejecutivo considere”.

Por su parte, Gustavo Fita chicaneó “dicen que se triplican las inversiones y es un hermoso cuadro de Quinquela Martín, no me deja de sorprender que sea usina de humo u las cosas no sucedan” al tiempo que aclaró “como muestra de responsabilidad se suelen dar la herramienta de los presupuestos a los gobiernos, pero aquí no se garantiza la transparencia y la democracia”.

Río Negro renueva concesiones hidrocarburíferas con un plan de inversión de 54 millones de dólares

Continuó diciendo que “este estado socio de Milei vuelve a meterle la mano a los laburantes en el bolsillo le dan aumento del 3 % y después le sacan el 2,6 para pagar de sus aportes” por lo que “un municipio como Comodoro pagaría 2 mil millones mas a la caja, habría que discutir los 6 mil millones que se otorgan a municipios, algunos que incluso deben a la caja”.

Siguió cuestionando que “el presupuesto volvió a tratarse de manera exprés, sin trabajo previo, no hubo consultas con los municipios, a Comodoro le va a dar 8 mil millones, cuando a nivel municipal se destinan 40 mil millones en obra pública, no está contemplado el acueducto, ni escuelas ni comisarías, sólo ítems abiertos sin fondos” por lo que “vamos a votar en general y no en particular temas que creemos que son una irresponsabilidad”.

Ingresó el proyecto de Presupuesto 2025 a Legislatura: asciende a casi $ 2,3 billones

Defensa

Desde el oficialismo, el capitalino Sergio González recordó que esta administración “se hizo cargo del subsidio al transporte, del fondo de incentivo docente, y de una deuda irresponsable de 620 millones de dólares que condicionan a todos los chubutenses”, sobre lo que dijo “en 2024 se pagaron 142 millones de dólares sin contraer ningún tipo de deuda a pesar de tener la herramienta legal para hacerlo”.

Y remató que en 2025, “la proyección de servicios de deuda es de 237 mil millones, que equivale a dos masas salariales, por eso el presupuesto acotado”.

Por el PJ, Juan Pais dijo “lamentamos el tiempo en el que entró, Nación ya presentó el proyecto hace tres meses con variables que permiten confeccionar el presupuesto, la remisión tardía es por no haber cumplido con la manda constitucional que debería ser eliminada”.

Escándalo en la Legislatura: otros tres funcionarios fueron dados de baja

Especuló que “quizás se presentó con poco tiempo adrede”, y cuestionó “qué tienen que ver los artículos sobre la obra social en el Presupuesto, debería haberse tratado de forma autónoma, va a afectar a todos los municipios, que deberán modificar sus presupuestos porque verán afectados sus egresos, y deberán reasignar partidas”.

“Los intendentes deberían haber estado sentados en la mesa porque también son aportantes a la obra social, no están siendo apoyados por la forma, no por el fondo” dijo Pais, y cuestionó que el presupuesto “sigue teniendo niveles muy bajos en inversión real neta”.

Luego hizo un planteo que fue oído: dijo que “se asigna el uso de fondos de libre disponibilidad a las tasas que tienen asignación específica, lo que las vuelve inconstitucional, porque no puede existir tasa sin servicio, no se está dando ninguna contraprestación”, por lo que propuso que “en la ley se aclare que se podrán usar los excedentes”.

El punto más jugado del presupuesto: el aporte para SEROS subirá al 16 % del sueldo de los estatales

Pidió la palabra Sergio Ongarato, quien señaló en defensa del gobierno que “el presupuesto es realista, austero, y cada gasto tiene correlato en los ingresos que tendrá la provincia”. Agregó que el gobierno “se hizo cargo de los compromisos sin tomar deuda, cuando antes era moneda común para pagar gastos corrientes por lo que este presupuesto deberá destina el 10 % a pago de esos compromisos”.

Respondió que “no hay sociedad de Torres con Milei, sino que existía antes cuando gobernadores (justicialistas) desistían de juicios con Nación. A nadie le gusta aumentar las cargas en los trabajadores, pero es necesario para que la obra social pueda garantizar sus prestaciones, no se puede seguir con el déficit y pedir a economía que siga cubriendo el déficit de 6 mil millones, porque los usuarios se van a quedar sin ningún servicio”, advirtió,

Los “indios de Gastre” en la mirada de un juez, la ficha limpia en el ojo ajeno y la máquina de hacer chorizos

Finalmente el radatyllense Luis Juncos justificó sobre Seros que “este gobierno no le escapa a las decisiones difíciles, de esto no vamos s sacar rédito, es un desgaste y este gobierno está dispuesto a asumirlo”.