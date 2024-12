El tema Ficha Limpia fue una de las cuestiones que sobrevolaron la última Hora de Preferencia en la Legislatura, y hubo fuego cruzado entre oficialismo y oposición: como diría un movilero de Crónica TV, se “tiraron con de todo”.

Vamos a citar como muestra a dos legisladores de los más jóvenes, tocayos. Uno es el comodorense Emanuel Fernández, figura del PRO, quien planteó: “Le pido al Concejo Deliberante en Comodoro que apruebe la ordenanza de Ficha Limpia, especialmente con los antecedentes que tenemos de funcionarios que se llevaron presos”.

El diputado aprovechó para chicanear la condena con prisión efectiva a los exfuncionarios por Emergencia Climática 2, y mencionó a la edil justicialista Maite Luque, quien daba los motivos de la demora en adherir a las prohibiciones de ser funcionarios a los condenados.

“La excusa era que estaban esperando que se apruebe para funcionarios en Legislatura, y ya está aprobado”, le disparó, dando a entender que había una protección a los corruptos.

La respuesta llegó de su colega de Trelew, el justicialista Emanuel Coliñir, quien aludió al escándalo nacional ocurrido con el senador entrerriano Edgardo Kueider. Con una hoja en la mano, el diputado señaló que Kueider “está sonriente en una foto en el lanzamiento de un bloque comandado por gobernadores y en la foto está Torres”.

Y preguntó: “¿En el bloque de nuestro gobernador participa un senador al que ya le descubrieron 8 viajes a Paraguay y fue atrapado in fraganti con 200 mil dólares? ¿No le vamos a pedir a Torres que solicite la expulsión de este senador que es vergüenza nacional? No quiero participar de esta vergüenza pública”, cerró el legislador.

UBIQUENLO POR INSTAGRAM

En el plano comodorense, otro que chicaneó con el tema ‘ficha limpia’ fue el concejal Martín Gómez, de Despierta Comodoro, que en la última sesión del Concejo leyó un posteo en redes del asesor letrado municipal, Miguel Criado Arrieta: “Comparto la preocupación y sentimiento por ficha limpia, es una herramienta indispensable para la buena política”, citó Gómez, sobre los dichos del asesor letrado, aprovechando para golpear y sugerir al bloque oficialista “el contacto con el asesor letrado, es alguien con jerarquía y su opinión en el tema puede iluminarlos”.

“Nos estaría costando ubicarlo, pero vamos a hacer todo lo posible”, replicó Sampaoli, desde la presidencia del Concejo. “Capaz que por Instagram”, fue la rápida respuesta del edil opositor.

UNA INTERNA QUE NO SE APAGA

Si bien Daniel Báez renunció a comienzos de año al Superior Tribunal de Justicia, la interna con su excolega Mario Vivas sigue latente y así salió a la luz en su testimonio, brindado durante el juicio oral que se sigue contra el funcionario Daniel Tejero, acusado de ‘truchar’ un concurso para auxiliar de juez de paz en Gastre.

Precisamente Báez es el denunciante y fue el primero en prestar declaración en el debate, donde Tejero es defendido por el abogado Alfredo Pérez Galimberti, mientras que la parte acusatoria la lleva el fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams. La jueza del proceso es Eve Ponce.

Al ser consultado sobre los pormenores de la denuncia, Báez no se guardó nada y contó los detalles por los que había anoticiado al entonces presidente del STJ, Mario Vivas, y relató las respuestas que éste le brindó.

“Qué mierda quieren estos indios de Gastre, que se dejen de joder”, asegura Báez que le respondió Vivas cuando le comentó las objeciones que había a la realización del concurso.

Agregó que luego pidió una reunión plenaria para resolver el tema y recibió el reproche de Vivas, quien le dijo: “Los trapitos sucios se lavan adentro”.

Esta semana se conocerá la respuesta de Vivas por escrito y luego de ello, llegarán los alegatos y el fallo en lo que es un escándalo institucional, que puso en duda los manejos internos de la corte y que, así como la denuncia por el manejo de los fondos de las tasas de justicia, derivaron en la salida intempestiva del exadministrador general del Poder Judicial, Héctor Capraro.

LA LICENCIA DE LOS ABOGADOS Y UN TEMA COMPLEJO

La Legislatura tenía previsto tratar en la sesión del jueves un proyecto de ley de la presidenta del bloque del Pich, Andrea Toro, para regular la licencia de los abogados privados. Pero en la sesión se generaron planteos y dudas, el tema se trabó y quedó para más adelante.

La legisladora explicó que la iniciativa responde a una “inquietud conjunta de los colegios, una problemática que afecta a quienes ejercen”, y “surge como una solución concreta ante situaciones personales o familiares que les impiden atender plazos judiciales”.

Por ello, pretendió un régimen de licencias que estaban “diseñadas para circunstancias excepcionales, como fallecimiento, nacimiento, enfermedades graves”, y “garantizar el normal funcionamiento del sistema”.

Las deberían pedir a los colegios y estos comunicarlas al STJ “para que informe a oficinas correspondientes”, ya que, “durante su vigencia, no se fijarán audiencias ni correrán plazos donde ese abogado sea el único representante legal de una de las partes”.

La ley plantea que “se llevará un registro obligatorio, y prevé mecanismos para que las partes puedan designar nuevos patrocinantes”.

La idea tenía apoyo del oficialismo: Andrea Aguilera admitió que ante estos casos “si el cliente debe buscar otro abogado es difícil, porque se establece un vínculo de confianza”, por lo que “estas causas de excepción, concretas, no estarían mal, el término licencia aparece como algo controvertido”, por lo que “va a requerir esfuerzos en los colegios de abogados que están de acuerdo”.

De la vereda de enfrente, el justicialista Emanuel Coliñir planteó dudas y dijo: “Entiendo el vínculo entre cliente y abogado, pero no se aclara que sería un accidente como causal de licencia, queda abierta la posibilidad de que algún abogado pueda disponer de más tiempos por una picardía, como cortarse el dedo por pelar papas y afectar mucho a su defendido o perjudicar al reclamante”.

Se oyeron también objeciones de Norma Arbilla y luego salió Daniel Hollman a defender la idea de su colega, para cumplir con su compromiso asumido el día del tratamiento del Código Electoral.

Más dudas agregó luego Juan País, quien pidió: “Hay que pensar en casos de urgencia, violencia de género, familia”, porque esto “puede afectar al justiciable. El tema es muy delicado, pero se está considerando sólo una arista. Para favorecer a un grupo podemos estar perjudicando al resto”.

Ante tantos planteos e ideas de reescribir el texto sobre la marcha, finalmente se optó por pedir un cuarto intermedio y al cabo de 15 minutos, la misma autora acordó con sus pares que el tema vuelva a comisión.

EL PRESUPUESTO DE COMODORO REAVIVÓ ALGUNAS LLAMAS

Tras la aprobación en primera lectura del presupuesto 2025, el próximo paso será la audiencia pública, convocada para el 20 de diciembre. Si bien hasta ahora contó con la aprobación de 7 votos, tanto la proyección de gastos como la ordenanza tributaria anual, desde el oficialismo se dejó trascender el descontento con algunas obras en las que no hay precisiones, entre las que se mencionó el camino ARA San Juan y la construcción de dos aulas en la Escuela Municipal, además del ‘Centro de Interpretación de la Naturaleza’ (CINA), que iba a construirse en playas de Rocas Coloradas, con fondos nacionales en “una vida anterior”.

El presupuesto se aprobó por mayoría simple, en el que se contaron los 6 votos oficialistas y no hubo ningún tipo de consideración al momento de la votación, pero al día siguiente se dejaron trascender los cuestionamientos sobre reclamos efectuados para que el Ejecutivo realice las aclaraciones requeridas sobre las obras en cuestión. ¿Volverán a levantarse las 6 manos del bloque cuando se trate en segunda lectura? En todo caso, el oficialismo también cuenta con el “refuerzo” de Omar Lattanzio, que dio su conformidad al proyecto.

EL ‘MATAFUEGOS’ SIEMPRE LISTO

Desde el Ejecutivo tomaron nota de los reclamos y lo atribuyen a “gente de Juan Pablo”, dando por sentado que había intención de no levantar la mano, en al menos un par de bancas. “Maxi había garantizado 6 votos, así que tuvieron que aprobar igual para no quedar en evidencia”, dijeron desde Moreno 815, en referencia al siempre cumplidor viceintendente en su rol de apagar fuegos legislativos.

Según esa mirada, además del voto de Lattanzio, habría habido el compromiso de algún gesto más desde D.C, que si bien plantearon 4 votos en contra, en su bloque se anotó la ausencia del concejal Pablo Bustamante, por lo que en todo caso las iniciativas se habrían aprobado hasta con 5 votos a favor.

Independientemente de esas especulaciones, en más de un despacho se volvió a destacar el rol del viceintendente para destrabar los cuestionamientos sobre el presupuesto y contener a la tropa propia, para lograr los votos necesarios en la primera lectura.

OBRAS SON AMORES (Y REPROCHES)

Lo cierto es que la discusión se mantendrá en las próximas semanas, porque además del obvio parentesco entre una concejal y el exintendente, son más los ediles que reclamaron en los últimos días para que haya señales concretas sobre una obra que, como el ARA San Juan, es apenas un tramo de un kilómetro, pero que significaría algún grado de alivio para el tortuoso tránsito hacia y desde zona norte al centro.

En ese marco, es entendible que hablar de temas como el ‘CINA’, que demandaría un gasto de más de 1.000 ó 2.000 millones de pesos, es hoy algo parecido a discutir el sexto de los ángeles. “Es un delirio”, dijeron, menos contemplativos, desde el seno del gabinete municipal. Sin embargo, admiten que la obra del ARA San Juan es algo más viable y concreto, pero insisten en que primero se debe aguardar a que Provincia avance con la obra del enrocado.

“Es solamente un tramo, son 150 metros y lo que no se ve es qué movimiento hay, qué gestiones se están haciendo para apurar la obra del enrocado por parte del gobierno de Torres -responden desde el Concejo-. Lo cierto es que los fondos para el pavimento no están contemplados y es lo que estamos pidiendo. No hay que ver tantos fantasmas”.

Con relación a la obra de la Escuela Municipal, en la que debería contemplarse la ampliación en dos aulas, desde el Ejecutivo evalúan la posible rescisión del contrato, a partir de que el sistema de redeterminación de precios hace crecer los costos de un modo insostenible.

NO SERÁN “LA CHANCHA Y LOS 20”, PERO AL MENOS ESTÁ LA MÁQUINA DE HACER CHORIZOS

Con todo, el final de año refleja algunos “puntos de encuentro” entre los pedidos del legislativo y las respuestas del ejecutivo local. En la Ordenanza Tributaria Anual se introdujeron cambios, que desde el municipio atribuyen a pedidos tanto desde la oposición como desde el oficialismo.

Una de esas respuestas se vincula a la eliminación del cobro del ‘libre deuda’ para tramitar la licencia de conducir, como también lo inherente a la reducción de la tasa de abasto para una fábrica de embutidos, que, si bien se cuestionó desde la oposición por tratarse de una sola pyme, como es Gamar, desde el oficialismo responden que se incluirá a todas las productoras de embutidos y otras pymes que “agreguen valor” en la ciudad, evitando la doble carga tributaria (al ingreso de la materia prima y a la salida del producto).

La atenuante de impuesto se extenderá también para productores culturales y turísticos locales, ya que, en eventos como ferias, organizadas por emprendimientos locales, se reduciría la imposición del 4 al 2%, mientras que en eventos con menos de 150 entradas la carga tributaria sería cero.

Otro tema acordado sobre la tributaria es un cambio en la actualización automática en el valor de los módulos, que se hace en mayo y agosto de cada año. Si la inflación no supera el 20% hasta el tercer mes del año, la modificación tendría que pasar por el Concejo, mientras que, si supera ese tope, entonces el Ejecutivo podrá trasladar esa actualización en forma directa.

“Les dimos todo lo que pidieron”, insisten desde el Ejecutivo, con referencia a los reclamos desde el Concejo sobre el tema tributario. No les habrán dado la chancha y los 20, pero al menos la producción de chorizos tendrá menos peso tributario.

UN AÑO DE GESTIÓN Y EL DÍA DEL PETRÓLEO

Con el cambio que se introducirá esta semana en el gabinete municipal, a partir de la incorporación del periodista Guillermo Medina como subsecretario de Medios, se comenta que también se producirá un cambio en el estilo y formas de comunicación. En ese plano, se habla de un perfil más alto por parte del viceintendente, Maximiliano Sampaoli, aunque esto se daría en forma paulatina. Por lo pronto, se los vio juntos en una serie de actividades en la última semana, reduciendo el nivel de ruidos que había en la comunicación entre ambos, con los reclamos de falta de comunicación por parte de comunicación que expuso el vice.

Parte de esto se observará en los próximos días, en una semana en la que se cumplirá el primer año de la gestión y se expondrán prioridades de cara al ciclo que se inicia. El segundo evento de los próximos días será el viernes 13, Día del Petróleo, en el que la gestión municipal apunta también a mostrar una proyección que corra a Comodoro Rivadavia del clima de “velorio” por los traspasos de áreas, para focalizarse en la actividad de aquellas que renovaron su compromiso con la región, con planes de inversión y objetivos de trabajo que fueron reflejados por ADNSUR, en uno de sus informes especiales del último domingo.

LA PIROTECNIA LUMÍNICA SE PROMULGÓ, PERO TENDRÁN QUE CORRER PARA HABILITARLA

Finalmente, el jueves pasado quedó promulgada, en forma automática, la modificación a la ordenanza de ‘pirotecnia cero’, que introdujo la posibilidad de uso de artefactos lumínicos y de bajo impacto sonoro, como las estrellitas, bengalas y ‘chasqui-bumes’. Eso sí, los comercios que quieran sumar ese rubro para vender en forma legal, tendrán que apurarse esta semana, ya que desde el 16 de diciembre, el área de Habilitaciones quedará cerrada, hasta el 1 de enero de 2025 inclusive. Según se comunicó oficialmente, no habrá atención, en ese período, para “ingresar trámites de habilitación comercial y/o licencia de bebidas alcohólicas”, por lo que algunos creyeron ver, en esa decisión, una forma de atenuar el impacto de la nueva ordenanza, que debutará en las próximas fiestas de fin de año.