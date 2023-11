Benesperi: “La destitución de la jueza Suárez todavía puede impugnarse” y lograr la restitución en el cargo

El abogado defensor de la jueza Mariel Suárez dijo hoy que una vez que el Tribunal dé a conocer los fundamentos por los que decidió destituir, por mayoría, a la jueza Mariel Suárez, ella decidirá si quiere impugnar el veredicto, para lo que queda la instancia ante el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de la Nación.

“No sabemos todavía cuál es el motivo por el que entiende el Tribunal que hay mal desempeño en sus funciones, lo vamos a saber cuando se conozcan los fundamentos ya partir de ese momento la Dra. Suárez va a decidir si quiere impugnar la sentencia o no”, expresó el defensor, en diálogo con ‘En Línea x 630’.

El abogado reconoció que la jueza cesará en sus funciones en lo inmediato, más allá de que eventualmente decidirá con su defendida si impugna la destitución ante el Superior Tribunal de Justicia o, eventualmente, ante la Corte.

“El caso no se agota acá, ésta es la primera etapa y quedan instancias de revisión –explicó-. Lo ajustado del fallo, que fue por una mayoría de 3 a 2, es un muy buen punto, porque casi la mitad del tribunal resolvió no seguir lo que planteó la Comisión Acusadora, o entendió que no estaba probado o no le creyó. Y un poco más de la mayoría entendió que sí había motivos para la destitución”.

El abogado advirtió además que ya hubo casos en los que aun con una destitución por mayoría, los fallos fueron revistados y los jueces restituidos, por lo que lo ajustado de la votación no es el único argumento para impugnar la decisión.

También recordó que al principio del proceso se planteó que los plazos para el sumario en contra de Suárez estaban vencidos, además de que hay elementos vinculados a la conformación del tribunal, por lo que ya hay un antecedente con un juez de la cordillera que había sido destituido y luego repuesto en su cargo, a partir de la revisión de la Corte.

“Hay varias cuestiones que si la doctora Suárez quiere plantearlas en la instancia de revisión, tiene grandes chances de que la decisión sea corregida”, anticipó.