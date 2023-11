El evento se realizó en el Centro Recreativo del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, y ese contexto, se destacó la importancia de acompañar a un proyecto que tenga a la gente como eje principal y defienda la democracia como herramienta fundamental para el desarrollo.

Tambié contó con la presencia del secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic; el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y diputado nacional electo, José Glinski; el presidente de YPF, Pablo González; la titular del ANSES Comodoro Rivadavia, Renata Hiller; y la ex senadora nacional Nancy González.

Asimismo, participaron el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo; las diputadas provinciales Adriana Casanovas y Tatiana Goic; la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Lidia Blanco; y el secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar.

En ese marco, Juan Pablo Luque afirmó que “son momentos de reflexión, pero que nos tienen que encontrar activos porque quedan pocos días para el objetivo final. Meses atrás, nadie vislumbraba un escenario como el que estamos viviendo, pero esto fue cambiando con la dinámica de lo que fue sucediendo”.

“Esto se debe al profesionalismo con el cual se fue diagramando esta campaña electoral, con personas que se la jugaron en el momento más difícil, porque había que ser candidato a presidente y vicepresidente en el contexto que estábamos viviendo”, remarcó.

Asimismo, indicó que “pocos creían que íbamos a tener las posibilidades que estamos teniendo hoy para llevar adelante un proyecto como el nuestro, pero es importante que quienes estamos en política tengamos la humildad de ser autocríticos y entendamos el mensaje del pueblo”.

En esa línea, sostuvo que “tenemos que hacernos cargo de los errores que cometimos desde la dirigencia política y, a partir de allí, llevar el mensaje que de unidad nacional que propone nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, invitando a generar un proyecto donde nos volvamos a encontrar los argentinos y las argentinas. Eso nos permite creer en volver a ese país que tuvimos durante mucho tiempo”.

Del mismo modo, el mandatario comodorense expresó que “este acto es importante porque Agustín Rossi está nuevamente en Comodoro. Para nosotros es un amigo, porque ha venido cada vez que le solicitamos que venga a nuestra ciudad y también lo ha hecho por motus propio, acompañándonos y apoyando proyectos importantes para nuestra región. Agustín sabe quiénes somos y conoce perfectamente cuales son nuestras realidades”.

“Debemos salir a buscar a aquellos que todavía no están convencidos de cuál es el camino a seguir, porque la patria está en peligro y somos nosotros quienes tenemos la obligación de salvarla; ese es el mayor trabajo que tenemos de aquí al día domingo. Debemos acompañar a Sergio y Agustín para que logren gobernar Argentina y tener un país con esperanza como el que nos merecemos”, cerró Luque.

“Nos comprometimos a ser la fórmula de los trabajadores”

Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, manifestó su satisfacción por “visitar nuevamente Comodoro, ciudad en la que estuve en reiteradas oportunidades y en diferentes roles”.

En ese contexto, recalcó que “apenas fuimos proclamados con Sergio Massa, nos comprometimos a ser la fórmula de los trabajadores. Tenemos plena conciencia de lo que ha pasado durante todo este tiempo: quizás hemos sido muy eficientes en recuperar puestos de trabajo y esta es una de las regiones con menores indicadores de desocupación en el país, pero quizás no fuimos tan eficientes a la hora de recuperar el poder adquisitivo del salario”.

“Por eso, no esperamos al 10 de diciembre para tomar medidas a través de nuestras funciones, como la eliminación del Impuesto a las Ganancias para todos los trabajadores argentinos y lo hicimos por ley, para que nadie hable de ‘plan platita’ o que se hizo solamente para las elecciones. Es por ley, para siempre”, enfatizó.

Asimismo, recordó que “también pudimos tomar una decisión que veníamos meditando: que todos los alimentos que integran la canasta básica se puedan comprar sin el costo del Impuesto al Valor Agregado. Más de 17 millones de argentinos recibieron la devolución del IVA en la compra de estos productos”.

En ese sentido, destacó “el valor de la palabra de nuestro candidato a presidente, ya que cuando dijo que durante su presidencia ningún trabajador iba a pagar Ganancias, intentaron descalificarlo, sin embargo, lo hizo. Eso muestra un fuerte compromiso: hablamos con la verdad a los argentinos y cumplimos con la palabra”.

Por otro lado, Rossi comentó que “ayer, en el debate, Sergio demostró que estamos frente a un candidato –Javier Milei- que no sabemos cuándo dijo la verdad, porque no sabemos si mintió antes o si miente ahora. Argentina no se merece un presidente que no cumpla con su palabra”.

Trabajar por la igualdad de género

Del mismo modo, expuso que “Milei dijo claramente que va a llevar adelante un plan de ajuste y entre las principales perjudicadas de ese plan están las mujeres argentinas, porque, fundamentalmente, ellos niegan la brecha de género, que está comprobado que en Argentina es de entre el 27 y el 33% en lo salarial. Nosotros pensamos al revés, creemos que debemos mantener y aumentar las políticas tendientes a acordar esa brecha de género y esa diferencia salarial”.

“Se debe seguir manteniendo el mecanismo del ANSES, que permite compensar años de aportes con años de cuidado, en forma específica; también hay que ampliar las licencias por maternidad y paternidad para que sean más compartidas las tareas de cuidado”.

En ese orden, remarcó que “otro de los compromisos que tomó Sergio Massa es que, ante igualdad laboral, sea obligatoria la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Eso quedará establecido”.

“El 80% de las tareas de cuidado en Argentina están encabezadas por mujeres, ya que cuidan a los niños, a las familias y a los adultos mayores. Eso necesita un reconocimiento y vamos a trabajar desde el Senado para un reconocimiento salarial por cadena de cuidados”, adelantó.

“Massa es el dirigente con mayor capacidad para ser presidente”

Finalmente, Rossi destacó que “no tengo dudas que Sergio Massa es el dirigente político que mejores condiciones y mayores capacidades tiene para ser presidente durante los próximos 4 años. Algunos dicen que Milei estuvo mal preparado para el debate, la verdad es que no está preparado para ser presidente. Esa es la diferencia”.

“Argentina tiene todas las posibilidades para seguir creciendo y consolidarse en los próximos años. Vamos por 4 años de buenos momentos económicos para el país”, cerró el candidato a vicepresidente.

“Con Massa y Rossi vamos a tener más jóvenes en la universidad”

En tanto, la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, afirmó que “para nosotros es muy importante destacar lo que queremos los argentinos. Vamos a seguir defendiendo la educación pública gratuita, no arancelada, tal como viene sucediendo desde el año 1949 gracias a Juan Domingo Perón. Producto de eso, muchos pudimos acceder a la universidad pública”.

“Defendemos esto que es para todas y todos los que quieran estudiar en alguna de las 62 universidades públicas. En el año 1983 teníamos 350 mil jóvenes en el sistema de educación universitaria; mientras que hoy son más de 2 millones y medio los jóvenes que están cursando carreras en las universidades públicas de nuestro país, lo que representa el 5,2% de la población argentina”, argumentó.

De esta manera, Blanco señaló que “con la propuesta de la fórmula Massa-Rossi, vamos a tener mucho más jóvenes dentro de las universidades. Nosotros queremos que haya más universidades en la Patagonia, más estudiantes dentro de ellas y que los programas de ayuda directa contribuyan para que quienes están en el interior de la provincia tengan un lugar para estudiar dignamente para que el derecho a la educación sea realmente efectivo y accesible”.

Referentes de instituciones valoraron la visita de Rossi

Desde la Unión de Docentes Argentinos, Silvia Puertas agradeció a Agustín Rossi “por su presencia en esta ciudad que cobija a todos los provincianos de nuestro país. Si hay una ciudad que representa a nuestra Constitución, esa es Comodoro Rivadavia”.

“Queremos expresar nuestro total apoyo a la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi por parte de la CGT y de las mujeres sindicales”, remarcó Puertas.

En concordancia, la presidenta del Centro de Jubilados del Barrio Roca, Ángela Quinteros, puso en valor “la visita de Rossi a nuestra ciudad, algo que nos enorgullece aún más porque el intendente Luque la ha puesto más linda que nunca. Es el orgullo de la Patagonia”.

“Desde nuestro lugar, respaldamos y apoyamos a Sergio Massa y Agustín Rossi en este desafío. Sabemos que van a ser presidente y vicepresidente y que van a trabajar para mejorar la situación de los jubilados”, concluyó.