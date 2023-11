Alfredo Casero volvió a derrapar y esta vez lo hizo nuevamente grabando un video en su auto, mostrándose claramente indignado por la situación actual del país en lo que tiene que ver con lo político, social y económico.

El humorista y dirigente que cuestiona tanto al peronismo como al kirchnerismo se filmó haciendo un descargo y apuntando duramente contra distintos dirigentes, uno de ellos fue Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria.

"¡Ya déjense de hinchar las pelotas! ¡Son cuatro hijos de pu… que hay que colgarlos, como decía Perón! ¡Yo voy a tener que andar con el put… alambre de fardo en el bolsillo! ¡No puede ser que tengan tanta sangre de pato, no puede ser que para lo único que griten es para ver a Messi, no puede ser un pueblo tan de mie… que vienen cuatro fracasados hijos de pu… como los radicales, (Mario) Negri, la con… de tu madre y el teniente coronel de la pandemia, no sirvieron ni para nunca un pu… carajo!", descargó Casero mientras se escuchaban las balizas de fondo de fondo, saliendo con los tapones de punta hacia un referente radical.

De esta forma, el actor criticó a Massa y también apuntó contra los dirigentes del campo por no manifestarse en contra de las medidas del oficialismo. "Se lo va a llevar Massa, un tipo que lo vemos duro, un tipo que no tiene ningún derecho de estar ahí porque no lo quiere nadie y lo sabemos. ¡Nos están cagando, hijos de pu…! No pongo las manos por nadie porque los del campo son unos cagones, tienen todos arreglos hechos entre ellos en los pueblos porque tienen arreglos hechos con los que les venden las cosas, con el intendente, con todo. ¡Salgan a la calle la re pu… madre que los parió! Y pónganla, no sean soret…. Dejen de hacerme laburar gratis para ustedes que se rascan la argolla y no les importa nada. ¡Despiértense argentinos y la re pu… madre, despiértense!", continuó.

Asimismo también le habló a gran parte del país por no salir a la calle, algo que sucedió durante el último gobierno de Mauricio Macri como también el de Cristina Fernández. "Si no hay locos que les digan las cosas, si no hay gente que tenga sangre, ¿adónde mier… van a llegar? Esa es la idea: un pueblo de cagones y chupapi…. Esto quieren. Tienen reptando a la gente para que les den plata, plata que no sirve de nada", soltó.

"¡Si vos no lo sentís así, matate hijo de pu…, andá a vivir a Uruguay a chuparle el oj… a los uruguayos, andá! Gente de mie… que no tiene amor por su patria. Compatriotas de la mie…, cobardes ¡No voten, andate de joda! Que yo ya vi cómo hicieron mie… este país y te lo vengo diciendo a los gritos y vos no lo entendés", enfatizó con mucha furia.