LA PLATA (ADNSUR) - A través de una rueda de prensa, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que "si no se tomaba ninguna medida, lo que suponía que todo siguiera igual, eso iba a significar que los casos crezcan más. Hizo muy bien el presidente Alberto Fernández en anunciar nuevas restricciones".

Bajo este marco, destacó que "hay que parar el crecimiento de los contagios, ese es el compromiso que tenemos que tener". Y agregó: "es un espanto lo que está pasando en el uso de terapias intensivas".

En cuanto a lo que respecta el avance de esta segunda ola, fue contundente: "No es una ola lo que estamos pasando, es un Tsunami" y detalló que "no hay país donde no se hayan aplicado medidas duras".

Sobre el crecimiento exponencial de los contagios en todos el país, señaló: "estamos en una guerra contra el coronavirus. No podemos hacer como si no pasara nada, eso ya lo hicieron en nuestro país ante una guerra", sentenció.