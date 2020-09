RADA TILLY (ADNSUR) - El intendente de la localidad de Rada Tilly, Luis Juncos, manifestó la necesidad de “ampliar la matriz productiva” de la provincia del Chubut, a partir de decisiones que tengan en cuenta el cuidado del ambiente y el consenso social “que se necesita para desarrollar nuevas actividades”.

En una entrevista brindada a FM Tiempo, de Trelew, Juncos fue consultado sobre su posición con respecto al desarrollo minero y al respecto indicó: “No hay duda de que todas las actividades productivas deben discutirse y debe haber un consenso”.

El intendente de la localidad vecina de Comodoro Rivadavia recordó: “Formo parte de un partido, la UCR, que se ha expresado públicamente en contra de la megaminería a cielo abierto”, aunque tomó algo de distancia al manifestar: “Respeto la decisión del partido, formo parte de esa decisión, pero no hay dudas que hay que hacer una discusión amplia”.

Juncos hizo referencia a que pocos días atrás estuvo en la zona el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, quien desarrolló actividades oficiales en Comodoro y Rada Tilly. Cabandié, afirmó Juncos, “dijo lo que están pensando muchos: no hay dudas de que la megaminería con cianuro no se tiene que discutir, pero hay algunas actividades que se podrían realizar con mínimo impacto al ambiente, con cuestiones que se han ido modernizando a través de la historia y que son aspectos productivos que deberían discutirse y desarrollarse”.

En este contexto, el mandatario municipal sostuvo: “No hay dudas de que hay que ampliar la matriz productiva”.

Y continuó: “Hay que intentar aprovechar los recursos que tiene nuestra provincia, teniendo en cuenta siempre el cuidado que debemos tener con el ambiente y con el consenso social que se necesita para desarrollar estas nuevas actividades”.

Las declaraciones de Juncos se dieron en el contexto de un análisis que hizo acerca de la situación actual de la coparticipación en Chubut, a partir de reclamos de algunos intendentes para que se modifiquen los índices, ya que se encuentran desactualizados en relación con la cantidad de habitantes de cada una de las localidades.

“Inicialmente la distribución de estos índices tiene que ver con el censo. No queda otra que esperar el nuevo censo y ver cómo se hace la nueva distribución”, dijo al respecto, y recordó que Rada Tilly fue una de las localidades más perjudicadas, junto a Madryn, por la distribución que se realizaba por una ley que congeló los índices en base a la población de la década de 1980.

En este contexto consideró que también “hay un déficit en la distribución de regalías petroleras, más allá del 40% que le corresponde a Comodoro que creemos que no se debe tocar”.

“Hay algo que no resulta equitativo: a los municipios de primera categoría se distribuye el 37,5% de las regalías. Y esa ley se hizo cuando había 7 municipios de primera categoría. Y en los últimos años se han sumado varias localidades, por lo que el mismo porcentual de dinero se divide entre más”, explicó.

“Creemos que no es justo. Hay municipios de segunda categoría que tienen mayor índice que los de primera categoría, porque la ley no es dinámica y no se previó el crecimiento de las localidades”, agregó.

“Rada Tilly, Sarmiento y Comodoro han crecido por la actividad petrolera y han debido asumir más responsabilidades sanitarias y en otros aspectos”, manifestó en relación con su posición acerca de que aquellas localidades vinculadas de manera directa a la industria petrolera deben tener recursos acordes a lo que generan.

“Muchas veces reclamamos el federalismo de Nación hacia las provincias, y lo mismo tiene que suceder de la provincia a los municipios”, manifestó.