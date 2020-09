COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Jueces de Comodoro Rivadavia impulsan una autoconvocatoria para este viernes por la mañana, con una concentración en las escaleras del edificio de tribunales para expresar su reclamo por la acumulación de 3 salarios y aguinaldo impagos. El juez Miguel Caviglia opinó que “nunca hubo una crisis tan grave en Chubut”, al tiempo que expresó su opinión personal sobre las consecuencias institucionales que podría acarrear la situación.

“No es una medida de fuerza –aclaró el juez penal de esta ciudad-, de hecho se sabe que nosotros no podemos tener ningún tipo de estas actitudes, pero ya realmente llega a un nivel de hartazgo y de incertidumbre que nos obliga a por lo menos visibilizar la situación que atraviesan innumerables compañeros, no sólo del Poder Judicial”, manifestó, en diálogo con Actualidad 2.0.

“No estoy protestando porque mañana le van a pagar a la policía, o porque pasado le van a pagar a los médicos y porque no me van a pagar a mí –señaló-. Estamos visibilizando una situación que no tiene precedentes en esta provincia, yo no recuerdo una crisis institucional desde el año 85 que llegué a Chubut, ni en la época de gobernador Perl –quien debió renunciar a su cargo- pasó algo como esto”.

La convocatoria, que surgió de forma espontánea pero además se ha sumado la Asociación de Magistrados, se hará a las 10 horas del viernes en Yrigoyen 650, en las escaleras del edificio tribunales.

“Hace tres meses hicimos un reclamo similar y hoy no sólo no tenemos la previsibilidad que pedimos, sino que tampoco tenemos la respuesta de los cuestionamientos que hicimos oportunamente al gobernador: no se achicó la planta política ni el gasto político, al contrario, seguimos viendo estupefactos en el boletín oficial nuevos nombramientos”.

En ese marco, también cuestionó “la pasividad o la tranquilidad del resto, incluso de los otros poderes del Estado que nada salen a decir de esto. Me hago cargo y me van a tildar de golpista, pero creo que estamos en una situación al borde de la intervención de la provincia. No soy un especialista en el tema, pero con atrasos salariales de dos meses o más, sin pago de aguinaldos, con una situación de parálisis más allá de la pandemia, sin previsibilidad y ningún plan… Ni siquiera hay una convocatoria del gobernador para un comité de crisis. Además, no hay transparencia en el gasto público”.

Contra el préstamo que gestiona el Superior Tribunal

Caviglia cuestionó también la iniciativa del Superior Tribunal de Justicia para gestionar un crédito que permita reducir la deuda salarial de los integrantes del Poder Judicial. “Me parece que no resulta conveniente, por varios motivos, pero fundamentalmente porque no pretendo cobrar antes que la policía ni los enfermeros ni los médicos. Quiero cobrar en tiempo y forma, junto con todos, pero si privilegiamos a un sector por sobre otros, o que salga un ministro a decir que su sector (debe cobrar) por la pandemia, porque el esfuerzo que hizo la policía, que lo valoro y lo respeto, pero entiendo que todo el personal del Estado está abocado a estas circunstancias, todos seguimos trabajando. Estamos trabajando exactamente igual o más frente a esta situación de pandemia, pero ya es una situación insostenible y pareciera que todo el mundo mira al costado”.

Como ejemplo de lo anterior, indicó que está interviniendo en la causa del IPV y libró las órdenes de allanamientos que se realizaron este jueves, por lo que también cuestionó que “este nivel de corrupción no ha sido nunca visto”.