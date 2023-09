El fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz, ratificó que pedirá licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como ministro de Seguridad desde diciembre, y calificó la advertencia de la Asociación de Magistrados sobre un posible jury como una “extorsión” proveniente de la “corporación judicial”.

Consultado sobre los dichos de Carina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistrados a ADNSUR respecto a la “ilegalidad” de pedir licencia para asumir en el gobierno por parte de un miembro del Poder Judicial, Iturrioz dijo que esto ya viene de arrastre, porque tiempo atrás, había renunciado públicamente a esa agrupación porque “fueron los que me quisieron sacar del sistema judicial”.

“Eso a partir de que me mostré medio díscolo con algunas resoluciones que adoptan lo que yo llamo la Corporación Judicial y que dicen que había vagos en el sistema. Ellos quieren que yo renuncie y eso los haría felices”, remarcó el fiscal.

La Asociación de Magistrados advierte que sería inconstitucional que Iturrioz no renuncie a la Justicia para asumir en el Ejecutivo

Explicó que “la licencia que yo pedí, no es que se me ocurra a mí ni quizás se le ocurra al procurador Jorge Miquelarena. Esto está previsto en el Reglamento Orgánico, en el que se nomina el RIG, que es el que regula todas nuestras licencias”.

Dijo que este tipo de excepción “se practica a diario y de cuyos beneficios, en cuanto a licencias, los integrantes de la Asociación gozan en buen grado. Es decir que no pueden tomar la parte que les conviene y la que no les conviene la desechan. La reglamentación se adopta en su totalidad o nada”.

“Cuando tienen que gozar las licencias de integrantes de la Asociación, no dudo que lo hacen, pero sin ningún tipo de pruritos. Cuando la licencia no les conviene, deciden desecharlo. Eso es inválido jurídicamente”, reprochó Iturrioz.

Afirmó el fiscal que “si creen que es inconstitucional, lo primero que tendrían que hacer ellos, dado la responsabilidad que demuestran, es tratar de la derogación de esa norma. Y que yo sepa, no la han tratado. Reitero, gozan de sus beneficios”.

Y agregó que “esta situación me hace acordar a cuando se opusieron públicamente y dejaron entender que había cierta turbidez u opacidad en la designación de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, y a los pocos días de la asunción, estaban aplaudiendo”.

EXTORSIÓN

Luego afirmó el fiscal que “si quieren denunciar algo, tienen que hacerlo. Yo no acepto extorsiones de ninguna especie, menos aún de una asociación de dudosa legitimidad. Yo fui asociado, me retiré con una renuncia en durísimos términos, que no la socialicé porque a veces no es conveniente, pero podría hacerlo por alguna vez”.

Explicó que “lo considero básicamente una extorsión porque a mí no me interesa si alguien me va a denunciar, a mí denunciame. No tengo miedo a los jury, ya tuve dos” y señaló “yo no sé qué representatividad se arrogan, porque evidentemente representatividad de la comunidad no tiene ninguna”.

Respecto a la objeción legal a la licencia, admitió que “puede ser que no haya antecedentes de la provincia, pero hay casos de fiscales, como Stornelli, y Campagnoli, hay dos casos que eran fiscales, ejercieron función ejecutiva a invitación del Poder Ejecutivo y luego se reincorporaron a su función de fiscal y la desempeñaron con fidelidad a los preceptos constitucionales. Si ellos ignoran a estos precedentes no es un problema mío, deberían estar mejor informados”.

Aclaró que “la Constitución no lo prevé, pero lo prevé la ley” y sostuvo que con el titular del Ministerio Público Fiscal, Jorge Miquelarena el tema “lo hablé solamente, yo le dije que iba a aceptar el cargo, nada más. Y para fundamentar mi aceptación, le dije que había tenido muy buena recepción”.

“No sólo hablé con mis compañeros y con integrantes de la Judicatura. Hablé con un montón de gente, por eso yo no sé qué entidad tiene la asociación. Porque yo hablé con un montón de gente que me apoyó y celebró que hubiera un vínculo entre la justicia y el Ejecutivo, y ahora me encuentro con esto. Realmente me sorprende”.

Y concluyó Iturrioz “que modifiquen la norma y bueno, se denuncia. Es una decisión muy personal, no quiero que me diga qué hacer una asociación a la cual no pertenezco”.