El anticipo de la elección del fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz, como futuro ministro de Seguridad por parte del gobernador electo, Ignacio Torres, generó una fuerte polémica hacia adentro del Poder Judicial, con advertencias de futuras denuncias y pedidos de juicio político.

El punto clave que generó ruido fue la decisión -expresada públicamente por Iturrioz a ADNSUR- de que no renunciará al cargo dentro del Ministerio Público Fiscal, sino que pedirá licencia para luego de un año regresar a sus funciones.

Ante la difusión de esta idea, la Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut, la jueza de Esquel Carina Estefanía, realizó públicamente un planteo en nombre de sus representados, respecto a que una licencia de este tipo iría en contra de la Constitución por la incompatibilidad que representa formar parte de dos poderes que deben ser independientes.

La magistrada señaló que las licencias de este tipo son excepcionales y no están previstas para este tipo de casos, que no tienen antecedentes, porque mantener una relación laboral al mismo tiempo con dos poderes que deben ser independientes va en contra de los preceptos constitucionales.

En diálogo con ADNSUR, Estefanía sostuvo que desde la asociación “manifestamos preocupación porque un fiscal de la provincia como Héctor Iturrioz ha manifestado ser convocado por el gobernador electo y que no renunciaría, sino que se tomaría licencia”.

Indicó que “causa preocupación que un fiscal haga esas manifestaciones públicas” porque “hay concordancia entre la Ley del Ministerio Público y la Constitución Provincial”, cuyo artículo 174 “es clarísimo en cuanto son las incompatibilidades de quienes trabajamos en el Poder Judicial y una de ellas justamente es ocupar cargos públicos en otros Poderes”.

“Ni que hablar que tenemos absolutamente vedado cualquier actividad política partidaria y en ese caso, ser ministro del Poder Ejecutivo obviamente que es una actividad que tiene esas características”, manifestó Estefanía.

FILTROS

Señaló la magistrada que ante una situación de este tipo, “tenemos que pensar que operan los filtros constitucionales, la obligación del Procurador General (Jorge Miquelarena) de haber jurado por la Constitución y hacerla cumplir, de no otorgar la licencia” ya que como jefe máximo del área que integra Iturrioz “lo que primero pensamos es que no puede otorgar esa licencia”.

También remarcó Estefanía que “más allá de las incompatibilidades manifiestas que tiene el cargo de fiscal con el que le habrían propuesto al fiscal Iturrioz (ministro de Seguridad), también existen otras situaciones que el Procurador debe tener en cuenta cuando el fiscal le pida la licencia, si es que lo hace”.

Recordó en ese sentido que “el Ministerio Público Fiscal de Chubut viene sufriendo una situación de imposibilidad de cubrir los cargos de fiscales. Tiene menos fiscales de los que necesita. De manera que si otorgara una licencia también habría una cuestión práctica que es que mientras el fiscal esté de licencia no se puede cubrir ese cargo”.

Remarcó Estefanía que “la licencia sin goce de haberes no anula la relación laboral entre el fiscal y el Estado, sino que por el contrario sigue vigente. De hecho, tan vigente sigue, que cuando se termina la licencia, el fiscal debe volver a su función. Y cuando una relación laboral está vigente, rigen todas las incompatibilidades que nos impone la Constitución y la Ley”.

Explicó que “lo único que te habilita a una licencia sin goce de haberes es a no prestar tu función por no realizar tu trabajo. Son muy raras las excepciones que en el Poder Judicial se otorgan las licencias sin goce de haberes porque no está sobrado de personal y menos de cargos de jerarquía como puede ser un juez, un fiscal o un defensor”.

POSIBLES CONSECUENCIAS

Ante la hipótesis de que se avance con una licencia y el fiscal Iturrioz asuma como ministro, Estefanía insistió en que “esperemos que esto no suceda. El fiscal tiene todo el derecho de ser ministro. Esto se lo hemos manifestado al gobernador electo que tiene todo el derecho de elegir a las personas para su gabinete. En esto nosotros no realizamos ningún tipo de manifestación ni a favor ni en contra de las personas elegidas, no nos compete eso”.

“Lo que decimos -advirtió- es que las personas elegidas, en este caso el fiscal, se atengan a lo que dice la Constitución y la Ley. Si eso no ocurriera nos veríamos en la obligación de hacer las presentaciones que correspondan como lo hemos hecho en cada oportunidad en que advertimos que hay una situación irregular en una institución, en este caso sería en el seno del Ministerio Público Fiscal”.

Ante el hipotético caso de que Iturrioz sea ministro con la licencia como fiscal, sin haber renunciado al cargo, dijo Estefanía que lo que correspondería sería “hacer la presentación ante el Consejo de la Magistratura respecto del fiscal y, en el caso del Procurador General de otorgar una licencia de estas características, ante la Legislatura.

“Son dos funcionarios que los controles que tienen cada uno son distintos y llegado el caso debiéramos hacer la presentación ante ellos”, dijo la presidenta de la Asociación de Magistrados, pero pidió “evitemos situaciones violatorias de la ley y ajustemos todo nuestro accionar a la Constitución que seguramente nos va a hacer más sencillo, que hacerlo desde afuera”.

INCOMPATIBILIDAD

Para Estefanía y sus representados, no hay problema en que el fiscal asuma como ministro, “pero deberá renunciar al Poder Judicial. Es muy difícil poder imaginarse que una persona esté un tiempo en un Poder y luego en el otro cuando son, conforme al sistema republicano, poderes que deben controlarse”.

Sostuvo que “de hecho, el Poder Judicial es el que tiene control de los actos de gobierno y además son funciones tan distintas y se construyen relaciones de poder tan distintas trabajando en uno y otro lugar, que sería impensado que después un fiscal que ocupó un cargo de ministro vuelva a nuevamente su rol de fiscal que fundamentalmente es investigar acciones que están descriptas por la Ley como delictivas”.

Finalmente, mencionó que “otro tema que también nos preocupa son los antecedentes que podemos generar en cuanto a que siempre estamos intentando interpretar la Constitución y la Ley” para lo que debe haber una “interpretación restrictiva. Ante la duda debe primar la interpretación en contra de permanecer en el poder no a favor”.

“Y esto también es importante que en Chubut y en todo el país lo empecemos a tener en cuenta para que no se produzcan situaciones que terminan afectando la institucionalidad y el funcionamiento de las instituciones que hacen al estado de derecho”, concluyó Estefanía.