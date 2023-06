El Senador Nacional y candidato a Gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el candidato a Vicegobernador, Gustavo Menna, se pronunciaron en duros términos contra Arcioni y Luque, luego de que la Justicia habilitara solo a dicho frente a utilizar listas "colectoras" de cara a las elecciones provinciales del 30 de julio.

Al respecto, Torres expresó: "Por más trampas electorales que quieran ponernos, la ciudadanía ya decidió que el 30 de julio, Chubut va a despertar". Y sentenció: "De los creadores de 'eliminamos las PASO porque se nos canta' y 'adelantamos las elecciones a las vacaciones de invierno para que vote menos gente porque nos conviene', ahora llega 'habilitamos las colectoras, solo para nosotros'".

En el mismo sentido, el Senador Nacional sostuvo que "después de 20 años de gobernar y de fundir una provincia 'infundible', el Arcioni y Luque siguen repitiendo su historia: hacer trampa para querer ganar una elección. Nos acostumbraron a las maniobras turbias porque esa es su forma de hacer política: para los amigos. Pero a la vista está que hoy se quedaron sin amigos y sin el principal aliado que toda clase política debe tener, la gente".

Por su parte, Menna mencionó: "Enfrente tenemos a los que fundieron la provincia, a los que se endeudan todos los meses para pagar sueldos y desde hace cinco años vienen dejando a los chicos sin clases. Saben que la sociedad chubutense los va a castigar como el domingo le pasó a Capitanich en Chaco, y por eso no han parado de manipular las reglas electorales. Amagaron con la Ley de Lemas, derogaron las PASO con el argumento de 'ahorrar plata' y no votar tantas veces, pero terminaron adelantando las elecciones y hacen que la gente vote dos veces en dos semanas, gastando un dineral en una provincia que no tiene gas en las escuelas".

A ello, sumó que "ahora salen con esta trampa de las colectoras para inclinar la cancha y además pretenden excluir candidatos como sin ninguna vergüenza acaba de pasar en Puerto Madryn con la candidata a Viceintendenta, Vanesa Peruzotti, a la que sin fundamento pretenden proscribir pese a que acreditó que hace más de 30 años vive y trabaja en esa ciudad. Vamos a apelar las colectoras y todo intento de proscripción ante el Superior Tribunal. No podemos permitir otro feudo en la Argentina".

"Hoy, en Chubut", continuó Torres, "Arcioni y Luque quieren manipular la única herramienta que la ciudadanía tiene para cambiar su realidad, el voto. Es una fiesta para ellos, pero un escándalo para todos los argentinos porque hoy nuestra provincia está dando el peor ejemplo de democracia de los últimos años. Como no pudieron imponer la Ley de Lemas, impusieron las colectoras. Es un intento desesperado porque ya no saben cómo hacer para recuperar la confianza que la gente perdió en ellos".

En tal contexto, el candidato a Gobernador anticipó que "el 30 de julio todos los que vayamos a votar nos vamos a encontrar con lo que Arcioni y Luque quieren: muchísimas boletas de ellos y nuestra, una sola. Es la única opción que les queda, inclinar la cancha porque la ciudadanía ya dejó en claro que no quiere más este tipo de gobierno: lo vimos en Trelew y lo vamos a ver replicado en el resto de Chubut".

Por último, Torres manifestó: "Nuestra herramienta es la honestidad. Es haber logrado conformar un espacio donde las diferencias vienen a enriquecer y no a separar. Donde no solamente hay políticos: hay personas, familias, es un movimiento ciudadano como no se vio en los últimos veinte años en Chubut. Y nos llena de orgullo poder decir que, por más trampas electorales que quieran implementar, la gente ya entendió que no se gana una elección inclinando la cancha. Se gana con proyectos que le mejoren la vida a la gente, no con promesas y acomodos".