Ignacio Torres se reunió con Francos y la semana próxima estará con la futura Vicepresidenta

A la salida del acto en el que recibió su diploma como flamante autoridad, el gobernador electo Ignacio Torres expresó "la asunción formal va ser el 9 de diciembre. Es emocionante que tantos cuadros jóvenes (que se formaron con nosotros) son diputados electos. Hay un equipo consolidado y una renovación diligencial. Me enorgullece ver a tantos jóvenes que reciben sus diplomas".

"Estamos en el tramo final de la Transición. Nos hubiese gustado avanzar en algunos acuerdos legislativos. Este enero, la Legislatura va a trabajar como nunca en su historia, vamos a tener muchas 'sesiones extraordinarias' y vamos a sacar los proyectos que son necesarios para que la provincia salga adelante", anticipó.

Reunión con el futuro ministro del interior, Guillermo Francos

"Estuvimos reunidos con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, ayer con el futuro presidente de YPF y también con otras carteras estratégicas y vemos una buena voluntad de diálogo", destacó.

"El miércoles, vamos a tener una reunión con los senadores y diputados nacionales de nuestro espacio. Luego, me voy a reunir con la vicepresidenta y seguramente me voy a poder encontrar más adelante con el presidente electo, Javier Milei", proyectó.

Obra Pública

"Hay que diferenciar una premisa tirada al aire que no va a haber obra pública y después decir que va a haber un sistema de iniciativa de financiamiento privada 'a la chilena'. Chile es uno de los países que más invierte en obras públicas de infraestructura. Argentina necesita divisas, hay obras de puertos de aguas profundas que no se finalizan o rutas nacionales que se paralizan pero generan divisas gracias al turismo. Todo eso es imposible de admitir. No es momento de especular sino que hay que ver el diferenciar con la iniciativa privada a la chilena. El Estado de Chile invierte mucho en obra pública", repasó.

"En Chubut, las obras están paradas por un guarismo inflacionario o porque las empresas no tiene certezas de redeterminación de precios. Puede haber un esquema mixto que sea positivo", reconoció.

Reunión con Gobernadores: "Somos oposición"

"Hace pocos días, tuvimos una reunión con los Gobernadores y tomamos una decisión: no vamos a co-gobernar porque somos oposición. Tenemos una mirada responsable y federal. Vamos a mantener la coherencia y la sensatez para consolidar un bloque importante para garantizar la institucionalidad y un sistema republicano. Si hay alguna medida que perjudique a nuestras provincias, vamos a ponerle un freno", aseguró.

"La compensación por el impacto del Impuesto a las ganancias tiene que darse cuanto antes porque equivale a una masa salarial", remarcó.

"A través de la Auditoria de la AGN, queremos decirle a los chubutenses cuál es la situación económica y financiera de la provincia para saber el estado real y cómo vamos a hacer para salir adelante. La AGN nos va a dar un punto de partida para saber donde estamos parados", valoró.

"El primer día, vamos a llamar a una extraordinaria para que la Legislatura trabaje durante todo el mes de enero", añadió.

Conflicto de la Pesca

"Escuchamos a todas las partes para tratar de ser 'garantes de un acuerdo' porque me preocupa que haya más de 5000 familias que no estén trabajando. Algunas familias siguen cobrando porque tienen una remuneración en blanco pero otras -si no trabajan- no cobran. Más allá de una discusión paritaria que es legítima, no podemos parar todo un sector que generó un perjuicio de 125 millones de dólares. Hay que tener un marco apropiado para priorizar el trabajo. Vamos a armar mesas sectoriales en hidrocarburos, Pesca y el sector ovino para poder anticiparnos a cualquier conflicto", detalló Torres.