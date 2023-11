LA LEGISLATURA SE INHUNDÓ DE EXCUSAS PARA NO SESIONAR

Es todo un misterio, o no tanto, el modo en que se siguen suspendiendo las sesiones de la Legislatura de Chubut, que la semana pasada volvió a suspender sus actividades. Las excusas para son insólitas, aunque el martes salió la APEL, gremio que representa a los trabajadores legislativos, que había una retención de servicios por acuerdos no cumplidos para re categorizar personal. Lo cierto es que la cámara no funcionó y no pudo dar ingreso formal a temas importantes para la transición, como el proyecto de presupuesto 2024 y el pedido de endeudamiento de 200 millones de dólares. También fue llamativa la ausencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, que algunos dicen que se encontraba en Buenos Aires y otros que lo vieron por Puerto Madryn. Lo cierto es que, en un momento clave, no pasó inadvertido el ‘faltazo’.

El jueves, la excusa fue que “no había agua”, por lo que a la manera de una escuela en la que no están dadas las condiciones sanitarias, volvió a suspenderse la sesión. Fue una excusa más, ya que todos daban por sentado que alguien, con conocimiento de los circuitos internos, cerró la llave de acceso de agua y eso dejó al edificio inhabilitado, de manera intencional. Lo cierto es que fue un bochorno más, en el final de un ciclo caracterizado por la escasa productividad.

MENNA CUESTIONÓ POSIBLES INGRESOS A PLANTA

Quien salió a dar algunas “pistas” de lo que pudo haber ocurrido fue el vicegobernador electo, Gustavo Menna, quien cuestionó en declaraciones periodísticas lo que llamó “versiones” sobre posibles ingresos o pases a planta permanente de empleados, o “re categorizaciones sin concursos”.

Menna advirtió que el tema fue denunciado incluso por empleados de carrera que se vieron perjudicados y podrían iniciar acciones legales, al tiempo que anticipó que la diputada Andrea Aguilera, a quien se le impidió formar parte de la reunión paritaria en la que se discutían estos temas, “fue agredida de palabra”, cuando pidió el listado de quienes serían recategorizados o incorporados a planta permanente.

El vicegobernador próximo a asumir cuestionó los hechos y los enmarcó dentro de las nuevas tensiones surgidas en el marco de la transición. “Esta semana debieron hacerse dos sesiones, que eran importantes primero por estar en el cronograma y segundo porque debían tomar estado parlamentaron dos proyectos de ley acordados por el gobernador electo y el gobernador Arcioni, pero no pudieron tener entrada porque las sesiones se suspendieron y la presidencia no cumplió su deber constitucional de sentarse en el estrado y llamar a la sesión”.

Menna también desestimó el hecho de que hubiera una retención de servicios, que no estaba habilitada por ningún incumplimiento de la parte empleadora. “Haya o no un paro, un poder del Estado no puede dejar de funcionar “, criticó.

¿CUÁNDO ASUMEN LAS NUEVAS AUTORIDADES?

Cuando falta menos de un mes para recambio institucional en todo el país, es una incógnita en la provincia y en los municipios de Chubut el día y horario para los respectivos actos de asunción de autoridades. La preocupación crece cuando se considera el tiempo anticipado en el que se tiene que organizar la serie de actos, para prever las medidas seguridad y movilización de gente, además de las secuencias que deben seguirse para que algunos funcionarios dejen un cargo ante de asumir en otro.

El 10 de Diciembre, fecha del traspaso presidencial, es inamovible y cae día domingo, por lo que algunas versiones sostienen que el acto en la provincia, para que Mariano Arcioni entregue el mando a Ignacio Torres, podría realizarse el sábado 9. Pero a su vez, esto demanda una coordinación previa con los municipios, ya que antes de ello deberían jurar los nuevos diputados provinciales en Legislatura y algunos de ellos son intendentes en sus ciudades: tales los casos de Sergio Ongarato en Esquel, Luis Juncos en Rada Tilly o Fabián Gandón en Puerto Pirámides. Ellos, a su vez, antes deberían realizar el traspaso de mando a sus respectivos sucesores en los municipios.

Como se ve, es un efecto en cadena que debe estar muy bien sincronizado para que se pueda realizar la serie de actos institucionales, por lo que resulta más que llamativo que aún no haya días ni horarios para la serie de recambios institucionales de alta importancia democrática.

MACHARASHVILI ASUMIRÁ EN INSTALACIONES DEL SINDICATO JERÁRQUICO

Quien ya tiene fecha y sorpresivo lugar para la asunción es el intendente electo de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, quien asumirá la intendencia el día 12 de diciembre, en instalaciones del sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral.

“Se eligió ese espacio porque son instalaciones muy amplias y modernas, porque en 2019 el Teatro Español quedó chico y porque además José (Lludgar) ha tenido un acompañamiento muy especial con Othar”, explicaron desde el entorno del futuro intendente, respecto de la decisión adoptada.

De este modo, se prevé que el día 11 asuman los nuevos integrantes del Concejo Deliberante, en el SUM, mientras que el 12 lo hará Macharashvili en la cancha principal, con espacio para 400 sillas e instalaciones amplias, en las que se espera una gran concurrencia.

JUEGOS PELIGROSOS EN LA ESCUELA

La investigación judicial por los hechos ocurridos en la Escuela 7719 de El Maitén arrojó nuevos elementos en los últimos días, con la audiencia de apertura formal, en la que el fiscal anticorrupción Omar Rodríguez detalló que hay un ex funcionario del Ministerio de Educación que podría ser declarado en rebeldía. El aludido es Claudio Márquez, un ex subsecretario que actualmente vive en Italia y no hay respondido a las audiencias a las que fue convocado para declarar en forma virtual, pero no ha respondido ni pudo ser localizado.

La causa también tiene en el centro de la investigación a un empleado de Petrominera que vive en la zona cordillerana y se encarga del control de zepelines. El apuntado es un empleado de nombre Juan Manuel Cortés y tendría un vínculo muy fuerte con un diputado de Chubut Somos Todos, oriundo de Lago Puelo, por lo que se desempeñaba también como puntero político.

Según la fiscalía, el nombrado tendría participación en las licitaciones previamente acordadas para la adjudicación de obras en escuelas, como también para el control y mantenimiento de calderas y sistemas de calefacción en edificios escolares de aquella región. Según el fiscal, habría facturado alrededor de 20 millones de pesos por trabajos en las escuelas, hasta el momento del hecho ocurrido a mediados del año pasado. La denuncia había sido impulsada por el actual gobernador, Mariano Arcioni.

UN PEQUEÑO “DETALLE” DE 800 MILLONES

El hecho investigado es para determinar el origen de la fuga de monóxido de carbono en la Escuela 7.719, que provocó la intoxicación de 50 estudiantes y que pudo haber sido una tragedia.

Otra investigación abierta por el fiscal Anticorrupción Omar Rodríguez es la vinculada a la licitación para digitalizar sistemas en el Ministerio de Gobierno, a raíz del planteo de una de las empresas que compitió en la licitación. “La empresa adjudicataria presentó una oferta por 3.200 millones de pesos y la que planteó el reclamo había ofertado 800 millones de pesos menos –dijo el fiscal Omar Rodríguez, en diálogo con Actualidad 2.0-. Es algo muy llamativo porque se trata de ofertas por el mismo tipo de producto, por eso hemos abierto una investigación y esperamos tomar las primeras medidas durante la semana próxima”, anticipó.

ALMIRÓN RESPONDIÓ A LAS CHICANAS DE LUQUE

Los dichos del intendente Juan Pablo Luque en contra de Ignacio Torres y su incorporación de dirigentes peronistas al gabinete, aunque con la advertencia de que no sumó “a los mejores exponentes”, fueron refutados por uno de los ‘transversales’ del futuro gabinete. Fue Guillermo Almirón, que se desempeñará como secretario coordinador, el que recogió el guante:

“Ah bueno, son opiniones personales que califican quién es mejor o peor, pero la gente calificó quién es mejor para gobernar y eligió a Nacho Torres –minimizó el ex concejal por el PJ-. En su momento él también buscaba alianzas con sectores del radicalismo, ninguna de las alianzas o acuerdos son con partidos únicos, de hecho hubo una coalición de 8 partidos y otra de 4, hace rato que no se compite con partidos únicos. Todos buscan la mejor ecuación. Si no le gusta está bien, a nosotros no nos gustaba la de él y acá estamos próximos a asumir, el 10 de diciembre”.

ARCIONI EN TRELEW, SIN EL INTENDENTE Y CON UN FURCIO INCLUIDO (CON FOTO ARCIONI EN TRELEW)

La nula relación entre el gobernador Mariano Arcioni y el intendente de Trelew, Adrián Maderna, quedó expuesta una vez más la semana que pasó. Fue cuando el mandatario estuvo el lunes 6 en la ciudad para entregar 33 viviendas a empleados de comercio. Del acto no sólo no participó Maderna, sino que tampoco estuvo presente ningún funcionario del actual gabinete municipal. Así como tampoco nadie de la futura administración que conducirá Gerardo Merino a partir del 10 de diciembre.

Sin embargo, sí hubo una autoridad electa de Trelew: el futuro concejal de la ciudad Daniel Asciutto, quien fue invitado por el propio gobernador al acto e incluso participó activamente de la ceremonia al entregar alguna de las llaves a las familias adjudicatarias de las viviendas.

Arcioni aprovechó el acto para recordar que durante su gobierno en Trelew se construyeron 313 viviendas agregando que hay otras 245 en ejecución. Pero también tuvo un furcio: durante su discurso confundió el nombre del secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio a quien llamó "José" en varias oportunidades.

Finalmente se corrigió y dijo: "perdón, Alfredo", lo que fue subsanado con varias risas y luego con un fuerte agradecimiento a su figura cuando Arcioni le expresó a Alfredo Béliz, estar "agradecido por el acompañamiento incondicional. Fuiste uno de los pocos que no sacó los pies del plato", le dijo al líder del sindicato de los mercantiles.