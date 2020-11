CHUBUT (ADNSUR) - “Toda mi experiencia me indica que medir los resultados de la minería a través de las regalías, es un error y lo tengo que decir claramente, por que cual es el gran desafío tenemos los argentinos es cómo hacemos, para que con trabajo y conocimiento argentino, creatividad e innovación –dijo el funcionario nacional, en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar- , en cuánto somos capaces de participar en lo que cuesta producir una onza de oro, una onza de plata, una libra de cobre o una tonelada de carbonato de litio. El mayor porcentaje está justamente en ese costo, que fluctúa entre el 75%, 77%. Después sí podemos hablar de regalías, podemos hablar de fideicomisos para infraestructura y por supuesto del régimen tributario general”.

En ese punto, remarcó que hay aspectos impositivos vinculados a la promoción y al incentivo de la actividad, para promover inversiones exploratorias. “A partir de la participación en los costos, aparece justamente una cantidad de de pymes que integran la cadena productiva minera –ponderó Hensel- y puedo asegurar que es muy potente, sobre todo en aquellas provincias donde hemos podido convertir a la minería en una política de estado”.

“Somos un país federal y cada provincia decide”, dijo Hensel.

Ante una pregunta de si se respetaría la decisión que adopte Chubut en el marco del proyecto de iniciativa popular y otros debates pendientes en la provincia, respondió: “Yo estoy convencido de que no puede haber minería si no hay consenso social, es decir, esto me parece que es fundamental y es algo que, obviamente, depende de las iniciativas que se lleven adelante en el ámbito provincial y local, que es justamente donde se tienen que dar. Esto permite tener una visión entre el Estado, las empresas, la comunidad, esto es una cuestión fundamental de que es lo que se puede hacer para poder poner en acto ese enorme potencial, que por ahí tienen muchas provincias argentinas”.

“La provincia no está obligada en absoluto, lo que yo quiero que quede claro es que el Presidente de la nación, el doctor Alberto Fernández, considera que en este momento tan difícil del país debemos recurrir a poner en marcha todo nuestro potencial, para poder resolver los problemas que tenemos. Una parte de ese potencial está expresado en el potencial geológico minero, es decir, la minería, que puede perfectamente contribuir para generar trabajo, producción, exportaciones y divisas que el país y las provincias necesitan. La debilidad de nuestra moneda está fundamentalmente vinculada a la falta de respaldo a través de divisas, que se pueden conseguir solamente a través de los complejos exportadores. Nadie va a imponer nada, simplemente es una política que fija el gobierno nacional, pero las dueñas de los recursos son las provincias, y hay provincias que están considerando que la diversificación de su matriz productiva, puede perfectamente ayudarles a pensar en un futuro distinto”.

“Mientras nosotros debatimos, otros país exportan”

Hensel recordó además que la actividad en el país es de carácter legal y es considerada de “utilidad pública por el Estado argentino. Ahora, obviamente, “éste es un estado federal y las provincias son las que deben decidir dentro de su ámbito y con sus actores principales, qué es lo que se va a hacer con ese potencial. De todas maneras, mientras nosotros discutimos mucho, hay países que tienen una enorme fortaleza a partir de la minería: Australia exportó el año pasado por 145.000 millones de dólares solamente del sector minero y entonces después nos preguntamos, ‘¿por qué les va tan bien? Les va muy bien porque consiguen muchas divisas para su país; Chile exportó por 36.000 millones de dólares; Perú por 25.000 millones de dólares; Brasil por 45.000 millones de dólares y nosotros, que deliberamos demasiado, hemos exportado por 3.000 millones de dólares”.

Finalmente, propuso “discutir, fundamentalmente lo que he escuchado decir al gobernador Arcioni, es qué matriz productiva tenemos que conformar para poder satisfacer las demandas crecientes de nuestra comunidad, y cómo incluir a amplios sectores que hoy no tienen muchas otras oportunidades. Entonces, la minería ahí aparece como una oportunidad mas, como el petróleo, como la ganadería o el turismo”.