RAWSON (ADNSUR) - Mientras el proyecto de Iniciativa Popular contra la Megaminería aguarda en el Tribunal Electoral y el gobernador Mariano Arcioni expresó su visión sobre la necesidad de dar el debate sobre el desarrollo minero en Chubut, algunos de los diputados provinciales expresaron su visión sobre el tema a ADNSUR, y opinaron sobre la conveniencia o no de dar la discusión sobre la minería en estos momentos.



El diputado Sebastián López (bloque ‘Juntos por el Cambio’) consideró que la ‘oportunidad histórica’ se dio muchas veces en la provincia y ‘siempre se desaprovechó’. En ese sentido, señaló “estos debates tendrían que haberse dado con mucha anterioridad. Yo entiendo que toda actividad productiva que genere puestos de trabajo deben ser contemplados por cualquier Gobierno –independientemente- si uno está bien o no con el Gobierno Nacional. Hay que pensar en los chubutenses”.



“En nuestro ADN, está la pesca, el petróleo, la lana, el turismo y también la minería. Debemos dar un debate profundo y decidir los chubutenses. Debemos generar grandes consensos para lograr que se diversifique la matriz productiva e nuestra provincia y no ser ‘petróleo-dependiente’ como lo somos hasta ahora” aseguró.



También, el legislador subrayó que debe darse un debate entre la gente que está en contra y la gente que está a favor con los ‘fundamentos técnicos’. “Tenemos que ver de qué vamos a vivir en los próximos años. Tenemos que tener una mirada que nos permita proyectar el futuro no sólo a un Gobierno sino a miles de familias. Una actividad bien controlada, que no contamine, con todos los controles ambientales puede llegar a ser un camino. La única salida de cualquier crisis económica es produciendo más. Estos debates son interesantes y van a dejar mucha información entre el pueblo chubutense”, valoró.



“Cuando uno no está bien económicamente, debe buscar salidas que alienten al empleo, la producción, a beneficiar el sector industrial para que haya más empresas que paguen más impuestos al Estado y más trabajos. Entraríamos en un círculo virtuoso que nos permitiría ver una luz en la salida de esta crisis. Si la única salida que planteamos es sacar créditos en dólares como hace este Gobierno o esperar un ‘salvataje’ del Gobierno Nacional, eso no va a pasar nunca y vamos a seguir de manera indefinida. Por eso, la salida es alentar la producción y el empleo. Las familias necesitan trabajar y poder proyectarse. Creo que esto le haría bien a nuestra provincia”, aseguró.



“La zonificación debe debatirse”



Respecto a la zonificación, el legislador de la bancada opositora indicó “hay que hacer una zonificación para debatir el tema minero. Obviamente, que en la costa, la cordillera o a la vera de los ríos, son lugares donde no puede existir alguien planificando Minería. Hay muchos lugares desiertos en la provincia que –con los cuidados necesarios y los controles- se puede llegar a hacer una buena Ley tomando los aciertos y errores de las provincias que incursionaron en la actividad”.



“Es el momento de plantear que se discuta la diversificación productiva en la provincia y que la Minería esté dentro de esos temas” completó el diputado Sebastián López del bloque de ‘Juntos por el Cambio’.

Ingram: “Hay que dar un debate maduro y muy técnico”



Por su parte, Roddry Ingram (del Bloque oficialista ‘Chubut al Frente’) señaló “mi opinión es que corresponde dar un debate técnico, ambiental, con el no uso de cianuro, el agua y otros temas para tratar. Específicamente, estamos hablando de la meseta y hay que escuchar las voces y dar el debate cómo corresponde para ver lo que va a ocurrir. El ‘Sí por el Sí’ no sirve y el ‘No por el No’ tampoco sirve. Hay gente que dice que ‘No’ y no sabe lo que estamos hablando y lo mismo con los que dicen que ‘Sí’. Hay que dar un debate maduro y muy técnico. Van a tener que explicar muy bien lo que va a ocurrir, las ganancias para la provincia y el medio ambiente que es lo más preocupante. Los controles no tienen que ser sólo del Estado porque está vapuleado y no tiene credibilidad de la sociedad. Lo primero que se habla es de ‘comprar voluntades’ así que tiene que estar la sociedad y la parte privada para tener un control.

Roddy Ingram



Mantegna: “El pueblo de la cordillera ya se ha expresado en contra”



Finalmente, Carlos Mantegna (del bloque PJ ‘Frente de Todos’) marcó una diferencia de la posición explícita Gobierno nacional -a pesar de pertenecer al mismo signo ideológico- al recordar: “yo fijé mi postura desde el 2002 cuando le impedimos a la Minera (que se quería asentar en la cordillera) poner un laboratorio en Esquel. Le impedimos la habilitación en aquella oportunidad. Nuestra postura siempre fue clara. También lo dijimos –explicítamente- cuando acompañamos a Carlos Linares en la campaña electoral cuando afirmamos el ‘No a la Megaminería’. Mantenemos la postura. El pueblo de la cordillera ya se ha expresado en contra”.



“La solución no es la Minería porque hay alternativas productivas”



“Cada vez la gente se adhiere y –en especial- los jóvenes se comprometen fuertemente en esta postura. Incluso, nos reunimos con los gremios –vía Zoom- y todos ellos estaban con la postura del ‘No a la Mina’, precisó el diputado.



“La gente se ha movilizado mucho con la ‘Iniciativa Popular’ en Esquel y Trevelin. También sucedió lo mismo en otras localidades. La gente ya decidió desde hace mucho tiempo. Esto sucede por la situación económica que vivimos en la provincia. La solución no es la Minería porque hay alternativas productivas que hay que trabajar e instalar y no poner de rodillas al pueblo y buscar la alternativa de Minería”, concluyó el diputado Carlos Mantegna del bloque PJ Frente de Todos en la Legislatura provincial.