CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - "Acompañamos la iniciativa del gobernador de Chubut de desarrollar la minería en la meseta", manifestó este viernes el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, quien agregó: "También tratamos de aportarle a la provincia todos los instrumentos térmicos, legales, económicos y sociales que fuimos desarrollando”.

Lo manifestó este viernes tras la consulta del senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo, quien consultó "en qué situación se encuentran los proyectos acerca de la minería en la provincia de Chubut".

Fue durante una reunión de la Comisión de Energía, Minería y Combustibles del Senado de la Nación, presidida por el senador Rubén Uñac.

“No queremos seguir discutiendo si se hace minería o no se hace: esas antinomias no generan riqueza, desarrollo ni trabajo”, había manifestado en las últimas horas Alberto Hensel, en la apertura de la Expo San Juan Minera 2020.

“La minería debe ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente sustentable y regionalmente competitiva”, definió.

El secretario de Minería del Gobierno Nacional, Alberto Hensel, instó así a “no seguir discutiendo si se hace minería o no se hace minería”, ya que “esas antinomias no generan riqueza, no generan desarrollo, no generan trabajo, ni generan exportaciones”.

Hensel lo afirmó al encabezar junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, la apertura de la Expo San Juan Minera que, por primera vez y como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se realiza de manera online. El evento comenzó el miércoles y finaliza este viernes.