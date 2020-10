COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario de Minería del Gobierno Nacional, Alberto Hensel, instó a “no seguir discutiendo si se hace minería o no se hace minería”, ya que “esas antinomias no generan riqueza, no generan desarrollo, no generan trabajo, ni generan exportaciones”.

Hensel lo afirmó al encabezar junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, la apertura de la Expo San Juan Minera que, por primera vez y como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se realiza de manera online. El evento comenzó el miércoles y se extenderá hasta este viernes inclusive.

La apertura contó además con las presencias, entre otros, del presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia; de Carlos Astudillo, ministro de Minería de San Juan; del titular de la Asociación Obrera Minera de la Argentina (AOMA), Héctor Laplace; y del secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), Marcela Mena Muñoz.

“Uno de los factores más importantes para el desarrollo del país que puede tener no solo San Juan sino el país entero, es la minería”, dijo Hensel durante su alocución.

En este contexto remarcó la importancia de los trabajadores, al saludar a los empresarios y decir que “además de los recursos naturales que son esenciales también están los recursos humanos, los trabajadores”.

Acuerdos y consensos

“La minería no necesita solo de ella misma, sino que necesita generar acuerdos y consensos y discutir los temas que tengamos que discutir para que, como dice nuestro Presidente, podamos poner de pie a la Argentina”, indicó.

Remarco también que, “como dice el Presidente de la Nación, la minería es un sector primordial para el desarrollo del país”.

“Desde la Secretaría de Minería estamos tratando de capitalizar todo el esfuerzo y la dedicación que han tenido los principales actores del sector a lo largo de los últimos 30 años de trabajo conjunto entre el sector público, el privado, los trabajadores, las provincias, y el Estado, en una concepción federal”, afirmó.

En este marco dijo que uno de los principales desafíos pasa por el hecho de que “hemos aprendido que la minería debe ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente sustentable y regionalmente competitiva”.

Por ello, añadió, es relevante “generar reglas de juego que permitan, como ha hecho la provincia de San Juan, convertir a la minería en una política de Estado”, al tiempo que consideró en este sentido que “las provincias son las que se han puesto al frente del desarrollo del sector”.

Antinomias

Enfatizó, así, que desde el área que encabeza “estamos trabajando en un plan estratégico porque consideramos que tenemos que incorporar toda la experiencia y que debemos definir el rol de la actividad minera en el desarrollo social y económico del país”.

“No queremos seguir discutiendo si se hace minería o no se hace minería. Porque esas antinomias no nos conducen absolutamente a nada y no generan riqueza, no generan desarrollo. Esas antinomias no generan trabajo, ni generan exportaciones”, aseguró.

E instó a que “en una mesa nacional se generen los grandes acuerdos para desarrollar el modelo minero argentino”, ya que “en el modelo productivo del país no podemos prescindir de ninguna actividad” para lograr “un desarrollo productivo a largo plazo”.

“A pesar de todo -agregó- la minería ha sido la única actividad que en los últimos días ha generado buenas noticias”, al mencionar el anuncio de la aprobación de la factibilidad del proyecto -ubicado en San Juan- Josemaría, de cobre y oro, y a cargo de la empresa Lufkin, que realizará una inversión de 3.000 millones de dólares. Esta inversión, dijo Hensel, “puede permitir abrir una nueva era del cobre en la República Argentina”.

El funcionario nacional instó a “trabajar en la postpandemia en medidas que tienen que ver con lo tributario, con lo fiscal, con esquemas progresivos y más inteligentes que sean capaces de generar inversiones” y, en este sentido, cuantificó en 27.000 millones de dólares la inversión de los proyectos mineros más avanzados en la Argentina.

“Con una mirada federal, estoy seguro de que podríamos triplicar las exportaciones mineras en las próxima década, tomando solamente una parte de los 34 proyectos con los que hoy cuenta nuestro portfolio”, dijo.

Y cerró: “El desafío es avanzar con grandes acuerdos para la legitimación de una actividad noble que puede contribuir a que el país crezca, que incremente sus exportaciones y genere las divisas que tanto necesitamos para que la Argentina se ponga de pie y empiece a caminar”.