Este martes por la mañana, en el auditorio de la casa de las leyes, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna brindó una conferencia de prensa donde se refirió a irregularidades y confirmó que la deuda con ISSyS (Instituto de Seguridad Social y Seguros) es de casi $140.000.000. Además, sostuvo que hay 161 jubilados perjudicados.

El encuentro contó con el acompañamiento del diputado Daniel Hollmann y el presidente del ISSyS, Rodrigo San Martín. Además, estuvieron presentes, los diputados del bloque Despierta Chubut Sergio Ongarato, Sonia Cavagnini, Sergio González, Andrea Aguilera, Leonardo Bowman, Fabián Gandón, Sixto Bermejo, Roxana Soldani y Sandra Willatoski; y el diputado del bloque Familia Chubutense, Daniel Casal.

De esta forma, dio detalles de una maniobra administrativa que generó desfinanciamiento de la caja provincial y afectó a jubilados legislativos. Además, reveló que la situación se dio durante 14 meses. Comenzó en septiembre de 2022 hasta diciembre de 2023. Sin embargo, aseguró que a partir de enero, el procedimiento fue corregido y por este motivo, iniciarán actuaciones para determinar responsabilidades.

“El sentido de la convocatoria era exponer una situación que llegó a nuestro conocimiento, en la que el Instituto (ISSyS) le reclama a la Legislatura una deuda en concepto de aportes y contribuciones patronales, y de aportes y contribuciones de obra social de casi 140 millones de pesos, que en principio, la Legislatura había dejado de hacer”, sostuvo Menna.

“Cuando hay un discurso en donde está comprometida la sostenibilidad de la Caja, la cuestión de los jubilados, el propio funcionamiento de la obra social, obviamente un reclamo de este tipo es grave, tiene trascendencia. Por ese motivo, a pocos días de asumir, cuando detectamos este reclamo, nos pusimos a la tarea de verificar si esto era realmente así", detalló.

“En principio -agregó- lo que se logró establecer, en base a un trabajo de rastreo contable y legal, es que efectivamente desde septiembre de 2022 se había dejado de aportar y contribuir sobre un concepto que tienen los trabajadores de esta Legislatura, que es el denominado Fondo Solidario”.

Asimismo, explicó "el convenio colectivo de Legislatura establece que los aumentos de sueldos que se determinen en base a la negociación paritaria, los importes del primer mes se destinan a la entidad sindical. Ahora, esa deducción siempre, porque así lo manda la ley y porque así corresponde, contribuyó y aportó a la caja y a la obra social. En septiembre de 2022, en base a un dictamen legal, que no compartimos, dejó de hacerse esto. Es decir, se pasó a transferir el 100% de ese concepto a la entidad sindical, pero se dejó de destinar la parte que correspondía al Instituto. Y ahí fue generando mes a mes, esta deuda que alcanza una cifra solo de capital histórico de 137 millones de pesos”, añadió el vicegobernador de Chubut.

Además, indicó que “en honor a la verdad, corresponde decir que el anterior vicegobernador Ricardo Sastre no avaló esto. No hay ningún acto administrativo que convalidara esa decisión. Hablé con él y me manifestó que estaba en desconocimiento de este reclamo, que entró el 7 de diciembre, llamativamente. Durante 14 meses a la anterior conducción del ISSyS no se le debería haber escapado que se le iba generando esta deuda, y recién el 4 de diciembre hay una primera manifestación de esto, y el mismo 7 de diciembre hay un dictamen legal con una determinación de deuda y una comunicación a la Legislatura”.

“Con esto que pasó entre septiembre de 2022 y el presente, lo que ocurrió fue un perjuicio a la Caja que dejó de percibir esos recursos, con lo cual compromete su funcionamiento, también las prestaciones de salud. Pero además hubo un perjuicio para los 161 jubilados legislativos que, de esta manera, cada vez que había un aumento, al no estar reflejados los aportes correspondientes, ellos en ese mes no cobraban la parte proporcional en función de la movilidad jubilatoria de los incrementos”, explicó.

LA SITUACIÓN A PARTIR DE ENERO

“A raíz de todo esto, en este mes de enero, que era nuestro primer mes de responsabilidad de liquidar los sueldos, se emitió un dictamen y dictamos una resolución determinando que se deje este procedimiento irregular e ilegal de no retener aportes y de no pagar contribuciones patronales sobre ese concepto, con lo cual este mes se ha cumplido como corresponde. Además, se han designado dos representantes de la Legislatura, para que junto con dos representantes del Instituto determinen la deuda final, y hecho esto, vamos a entrar en la fase de cómo se soluciona. Es decir, quién va a pagar esa deuda, quién se va a hacer responsable, y eventualmente las responsabilidades del caso, para lo cual, se girarán las actuaciones a la Fiscalía de Estado”, aclaró el vicegobernador provincial.

“Es un hecho grave, contrario a derecho, contrario además al sentido que todos manifestamos de defensa de la caja. Tenemos un compromiso con esto porque le hemos dado rango constitucional a la permanencia del Instituto en la provincia, pero hay que ser consecuentes. Si queremos sostener al Instituto, no podemos desfinanciarlo. No podemos desde el Estado dejar de cumplir con las obligaciones de aportes y contribuciones, y mucho menos, contradiciendo lo que claramente establece la ley”, recordó Menna.

En tanto, Rodrigo San Martín, presidente de ISSyS sostuvo que “lo primordial acá son los 161 jubilados de Legislatura que hoy están perdiendo, que dejaron de percibir hace ya más de un año, la parte de las jubilaciones que les correspondía. Desde el ISSyS lo que deberemos resolver son las responsabilidades internas. Acá se le hizo caso a un dictamen que no es un acto administrativo, y desde el Instituto, si bien esbozaron alguna que otra notificación, se le hizo caso a ese dictamen”

“Ahora se pudo subsanar, pero de aquí para atrás, el perjuicio es muy grande. Hablamos de un monto nominal de 137 millones, a valores históricos, sin el ajuste de intereses. Esa es la necesidad que tenemos nosotros de resolver esto muy rápidamente. Por eso nos ponemos a disposición. El gobernador nos pidió que tengamos una caja y una obra social que sean transparentes. Así que en ese sentido, todas estas cuestiones son las que tenemos que ir solucionando y resolviendo”, remarcó San Martín.

Por su parte, Daniel Hollmann, diputado del bloque oficialista Despierta Chubut indicó que “hace algunos días cuando nos enteramos de esta situación se generó una charla para poder tratar de entender qué estaba pasando con esta situación irregular que nos encontramos. Por eso se están articulando algunas acciones para poder determinar cuál es el monto exacto de la deuda, y determinar cuál fue la forma en que se dejó de realizar los aportes por parte de la Legislatura”.

“Esto que ha pasado no es algo que nos sorprenda, porque lamentablemente en el poco tiempo que llevamos en Legislatura, nos estamos encontrando con diferentes maniobras que tienen que ver con estos actos que podríamos denominar fraudulentos” y “la realidad es que nosotros, y con el apoyo del gobernador, vamos a tratar de ir a fondo con todas estas cuestiones. Lo más importante de esto es aclarar que hay empleados, jubilados de la Legislatura, que han sido perjudicados por este tipo de maniobras”.

Además, reveló que “queremos llevar adelante claridad en estas situaciones, y por eso abrimos estas vías de investigación para poder avanzar con todos estos temas. Queremos hacerlo de la mejor manera, llevando tranquilidad a los empleados legislativos, de que estamos avanzando con estos temas para poder encontrar alguna respuesta con esto que pasó”.

“Parece un absurdo que se dejaron de hacer estos aportes durante más de un año, y tres días antes del cambio de gobierno, se acordaron de que no se estaban pagando estos aportes. Y en eso me parece que hay alguna responsabilidad que hay que determinar, y que tiene que ver con esta forma en que se han llevado adelante las cosas en los últimos años, no es para nada azaroso”, añadió.

“Nosotros de una manera responsable vamos a llevar adelante las actuaciones administrativas correspondientes, porque es el compromiso que tenemos. De manera responsable también vamos a determinar quiénes son las personas que han llevado adelante este tipo de maniobras porque nos interesa que se aclaren estas situaciones”, concluyó.