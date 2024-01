No son tiempos fáciles en el país, tampoco en la provincia y por ende en los municipios. Y particularmente en una ciudad como Trelew que arrastra una crisis no sólo en materia económica, sino también social, productiva y comercial. Por eso y a menos de un mes de haber asumido, el intendente Gerardo Merino viene dando pasos en materia política para consolidar su conducción al frente de un municipio obligado a enfrentar múltiples problemas. La cantidad de desafíos para hacer frente y sobre todo para dar soluciones necesita de todos los sectores.

Merino lo sabe y por eso en estas primeras semanas de gestión recibió en su despacho de la Municipalidad no solamente a referentes afines sino que también convocó a los representantes de la oposición que en Trelew -y por aquella dispersión de los distintos sectores del peronismo en las elecciones municipales de abril- quedó dividida, a tal punto que en la actual composición del Concejo Deliberante, hay cuatro bloques unipersonales opositores.

En los últimos días el nuevo intendente compartió agenda oficial en la ciudad con el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, pero también recibió al ex mandatario Carlos Maestro, otro referente que junto a Torres apostó fuerte a su figura el año pasado para competir en una interna en la que precisamente él no era el favorito, sino el ex ministro de Seguridad, Federico Massoni, a quien terminó derrotando un 5 de marzo.

También lo visitó el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna y la senadora nacional Edith Terenzi, la única legisladora oriunda de Trelew que quedó en el Congreso de la Nación tras el recambio de figuras en diciembre pasado cuando Comodoro Rivadavia ganó espacios. Y lo propio hizo el presidente del PRO Trelew, Eliseo Moledo, a quien también recibió en el municipio al igual que el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz, entre otros.

DIÁLOGO CON TODOS

Pero más allá de los apoyos de estas figuras provenientes de fuera de las paredes del municipio, el dato político a tener en cuenta son los encuentros mantenidos con los todos los bloques que componen el Concejo Deliberante de la ciudad.

Como era de esperar el primer sector convocado fue el bloque oficialista que si bien preside la concejal radical Claudia Solís, también es integrado por la presidente del Concejo Deliberante, Claudia Monají, quien fue la cabeza de lista de los candidatos a concejales que acompañó a Merino en las ya por demás lejanísimas elecciones municipales del 16 de abril del 2023.

Días después de esa reunión, a la que sólo faltó el radical Rubén Cáceres, el convocado por Merino fue el concejal de la oposición del Frente de Todos, Daniel Asciutto, el único opositor que acompañó con su voto -aunque con reparos- la aprobación del presupuesto municipal 2024.

Ambos destacaron la importancia del diálogo y arribar a acuerdos para sacar adelante a la ciudad.

Y finalmente hace pocas horas el turno le llegó al resto de los bloques de la oposición. "Abrimos el diálogo político de verdad, trabajaremos en acciones que no queden en una foto" expresó el intendente luego de recibir a los concejales Belén Baskovc, Juan Aguilar y Angel Callupil de los bloques "Hacemos Trelew", "Somos Trelew" y "Frente por Trelew", respectivamente.

PAQUETE DE MEDIDAS

Lo cierto es que Merino requiere de un paquete de medidas que contribuyan a poder acomodar la delicada situación del municipio. Y para ello la búsqueda de consensos y por ende el respaldo legislativo son fundamentales.

Con una mayoría simple asegurada, por los 6 votos de los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio, resta saber qué posición adoptarán los restantes cuatro legisladores.

Ocurre que Merino necesita que en los próximos días, en el marco de una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante apruebe varios temas, aunque el más relevante es la adhesión a la Ley Provincial de Emergencia Económica que entre otros aspectos, suspende la ejecución de juicios millonarios. Lo que permitirá frenar las ejecuciones contra el municipio como ya pasó con el embargo de las cuentas municipales por más de 55 millones de pesos por parte de la empresa de transporte urbano de pasajeros "El 22", tal como lo informó ADNSUR en referencia al avance de la firma por una diferencia de costos en la prestación del servicio durante la pasada gestión municipal de Adrián Maderna.

De contar con tal aval, esto también podría desarticular otros reclamos como el de la empresa encargada de la recolección de residuos, Ashira, que mantiene una solicitud de unos 900 millones de pesos.

COOPERATIVA UN CAPÍTULO APARTE

Y si hablamos de la situación de la Cooperativa Eléctrica, merece un capítulo aparte. Primero porque la entidad prestataria de los servicios públicos de energía eléctrica y cloacas en la ciudad mantiene reclamos millonarios por diferencia de costos de tarifas y por deudas por consumo. Y en ambos casos se trata de cifras que involucran varios ceros.

Y en segundo lugar porque precisamente uno de los temas que el intendente también requiere es el tratamiento por parte del Concejo Deliberante de aumentos tarifarios referidos a actualización de costos de los servicios, que encarecerán la boleta que deben hacer frente los usuarios de la Cooperativa Eléctrica. Un tema por demás espinoso en un contexto inflacionario como el actual.

Pero hay más. También el intendente Gerardo Merino enviará para su aprobación el pliego designando al nuevo delegado municipal en el Consejo de Administración de la prestataria. Se trata de Fabián Gómez Lozano, un ex presidente de la entidad que mantuvo serias diferencias con el ex intendente Adrián Maderna y que en su momento también ADNSUR dio a conocer.

UN VETO CON AVISO

Mientras hay expectativas por la sesión extraordinaria, el nuevo intendente tomó otras decisiones. Tal como lo había anunciado vetó una ordenanza, aprobada por el anterior Concejo Deliberante, que cedía por 20 años un predio de más de 12.000 metros cuadrados a una organización dependiente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que a nivel nacional conduce Juan Grabois y en la región, Miguel Prudente.

El objetivo era construir tres naves en tierras cercanas a la Laguna Chiquichano, dos de las cuales iban a estar destinadas para ferias y otra para usos múltiples, pero con el cambio de gobierno a nivel nacional los fondos comprometidos para esa obra quedaron en duda, por lo que uno de los fundamentos del veto fue precisamente la falta de seguridad para obtener tal financiamiento.

En concreto tal ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que cesó junto a la gestión de Maderna, propiciaba desafectar del dominio público municipal parte de tierras comprendidas en un sector de fuerte potencial de la ciudad, pese a que el por entonces intendente electo junto a los concejales por asumir y la conducción de la Cámara de Comercio local se habían opuesto a la iniciativa al cuestionar que debían ser las nuevas autoridades las encargadas de tomar decisiones al respecto.

Incluso plantearon que "era poco ético" que la gestión del saliente Adrián Maderna cediera tierras a pocos días de terminar su administración municipal.

Ahora todo volvió a foja cero y la iniciativa, tal como lo había expresado Merino, será vuelta a analizar para rediscutir el lugar donde se podría llegar a emplazar.

UN ENERO DIFERENTE

Al igual que lo que sucede a nivel nacional con el inicio de un nuevo gobierno, en Trelew se viven nuevos aires.

No sólo se trata de un viraje en relación al signo político, sino que también tiene que ver con la manera de enfrentar los profundos problemas en los que está inmersa la ciudad.

El debate en relación a la mejora de los servicios públicos y las condiciones en que se brinden a los ciudadanos, teniendo en cuenta la acuciante situación económica que se atraviesa deben ser centrales a la hora en las que las autoridades tomen las decisiones que se requieren.

Trelew necesita de todos. Y eso lo saben los diferentes sectores. Por eso este será un enero diferente en el que el calor del verano no sólo se sentirá por los rayos del sol sino por la temperatura de las discusiones políticas que vendrán.