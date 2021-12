Luego de la aprobación de la ley 128 de diversificación productiva de la meseta, que propone una zonificación en los departamentos Telsen y Gastre para habilitar la explotación minera, la diputada provincial Tatiana Goic manifestó "la satisfacción de haber trabajado una ley que se la mejor para la provincia del Chubut, una ley que va a generar reactivación económica, puestos de trabajo".

Tras conocerse su tratamiento en el recinto legislativo, las columnas de manifestantes antimineros se comenzaron a convocar afuera de la Legislatura. Sin embargo, con el paso de las horas se incrementó la presencia de personas cuando se conoció la aprobación de la ley.

Al respecto, Goic indicó: "Tener que salir con un operativo, era impresionante como habían roto la vereda para juntar piedras. No de todos los sectores pero si de algunos. Yo no lo califico como una manifestación pacífica, todo lo contrario", remarcó a Radio Camioneros.

Asimismo, detalló: "A nosotros nos rompieron la camioneta. Con fierros nos pegaron en la puerta, impresionante el nivel de violencia. De un lado de la camioneta venían compañeros nuestros y les reventaron los vidrios. Esto es no entender la democracia", apuntó contra los manifestantes.

Y agregó que "el camino de la democracia para sacar una ley es clara. Nunca tuvo un tratamiento express, hay diputados que manejaban un mensaje muy responsable".

"Cada diputado tiene el derecho al voto, de acompañar o no acompañar. Este proyecto evidenció el tremendo odio que le tienen a los trabajadores, ni hablar a los trabajadores que están organizados", resaltó entre su malestar.

Y argumentó: "A mi también me hubiese gustado terminar el año con una ley no tan controversial pero era necesario. Yo todas las mañanas llego a la puerta del Sindicato y me parte el alma ver como los pibes quieren un laburo", sentenció.