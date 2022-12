“Tras la difusión de chats entre jueces y empresarios, el nombre de Glinski volvió a aparecer, porque, según esas conversaciones, los jueces sospechaban del comodorense como el posible soplón que había filtrado la lista de los pasajeros que volaron a Río Negro para pasar un fin de semana en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido”, informó el periodista Rodis Recalt, en un informe especial de ADNSUR.

Este lunes, en diálogo con Actualidad 2.0, José Glinski aseguró que “judicialmente no hay ninguna acusación contra la PSA”.

Ante la consulta sobre una posible demanda, el Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuari, sostuvo que “se encuentran evaluando cuál es la mejor acción”.

“A veces no siempre lo evidente es lo mejor, porque queda demostrado. Uno quiere ir por los lugares obvios y quizás la respuesta que venga no sea institucional", señaló Glinski.

“Si vos estás amenazado de que te van a encarcelar ilegalmente o que te van a armar una causa y tenés que presentar una demanda ante los mismos tribunales, genera cierta duda”.

En ese marco, insistió en que “la verdad en todo caso -y eso es lo que me deja tranquilo-, no solamente me favorece a mí en lo personal, sino que pone en evidencia cuál es el estado de cosas en Argentina”.

Sobre la hipótesis del disparador de su mención en los chats

“Me parece que fue la publicación del viaje en particular, entiendo que tiene que ver con eso” y agregó, “los pasajeros que toman un vuelo comercial o privado, si bien no se publicita, no es información confidencial. No hace falta levantar el secreto bancario”, explicó.

“Esto es información que consta en la base de datos de la PSA. Ocho personas que se suben a un avión en un aeropuerto público, mucha gente los puede ver. Con un dato, los periodistas van, averiguan, consiguen su información”, indicó.

“Yo estoy a disposición de quien quiera requerir la información de este caso o de cualquier otro. Me parece que aquí de lo que se trata es que finalmente hay ciertas intensiones de poner el foco en ese acontecimiento, de cómo se sabe esa información para esconder el fondo de la cuestión, que es un viaje que -quienes participaron- tendrán que demostrar que lo hicieron de manera regular”, sentenció Glinski.

Frente a la respuesta y el apoyo de colegas y funcionarios, ante las menciones de su persona filtradas en los chats, José Glinski aseguró: “Me sentí muy respaldado por el presidente, especialmente por la vicepresidenta, que se tomó un tiempo importante para analizar lo que supuestamente se dice en esas conversaciones”.

“Termino siendo un ejemplo de cuál es el estado de situación de la calidad democrática de la Argentina. La verdad juega a favor de quienes no tenemos nada para esconder”, concluyó.