El candidato a diputado nacional por Unión por la Patria (UxP), José Glinski, cuestionó la decisión de sus adversarios electorales de no asistir al debate organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, lo que llevó a que se definiera suspender la jornada prevista para el 17 de Octubre en Esquel.

“A diferencia de lo que pasó a nivel nacional, que pudimos ver a los representantes de todos los partidos, en Chubut las otras fuerzas políticas parecen esconderse, no dan notas y no quieren debatir en público, quizás porque no están conformes con el espacio al que representan”, señaló Glinski.

De acuerdo a un comunicado que difundió la casa de altos estudios, el encuentro que se iba a realizar en Esquel fue suspendido porque los candidatos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio no confirmaron su presencia. Los únicos candidatos a diputados que habían asegurado su lugar fueron Glinski y Martín Ulacia del Frente de Izquierda.

El candidato de UxP había valorado que se genere este tipo de espacios de construcción democrática: “no es un espacio para discutir el voto sino para hacer más transparente la elección”, dijo al confirmar su participación y aseguró que “es una forma de aumentar la transparencia del contrato electoral”.

Sin embargo, y finalmente, no se llevará a cabo como estaba previsto a pocos días de las elecciones generales donde además de elegir a tres diputados nacionales que representarán a Chubut, se votará al próximo presidente de la Nación.