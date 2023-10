Fiorella Gerardi es una cantante lírica de 11 años, vive en Comodoro Rivadavia y este lunes clasificó a la final de Got Talent Argentina, de forma directa.

Su performance se desarrolló de una manera impecable, a tal punto de que la pequeña comodorense por adopción recibió elogios de todo el jurado, pero principalmente hizo emocionar a Abel Pintos.

“Me sentí emocionada, sentí una sensación muy loca”, le dijo la pequeña a Lizy Tagliani después de su presentación. “Sos muy dulce además de cantar hermoso. También sos una hermosa persona. Pareciera que tenés un grabador escondido en el bolsillo, es impresionante”, le dijo La Joaqui.

Por su parte, Emir Abdul no fue la excepción y quedó totalmente sorprendido tras la actuación de Fiorella. “No puedo creerlo porque tenés 11 años. Pero estás tan segura con tu instrumento que tus nervios pasan a un segundo plano. Realmente estoy emocionado por tener el placer de escucharte”, señaló.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Sos muy niña todavía y viniste a este mundo con un talento enorme. Ojalá puedas brillar en todo el mundo porque sos una genia hermosa”, deseó Flor Peña para Fiorella.

Luego de las emotivas palabras de los jurados, quien desbordó en emoción fue Abel Pintos, apretó el botón dorado para que pase directamente a la final.

“Estoy confundida, yo pensé que no iba a pasar esto”, admitió la pequeña finalista de Got Talent Argentina, y luego reveló el trasfondo de esto, lo cual produjo que todo el jurado se levante a abrazarla: “Tenía miedo porque sufrí bullying por cantar. A dónde yo iba no les gustaba”.