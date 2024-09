El ex ministro de Salud, Ginés González García, habló de su relación con Alberto Fernández y los aspectos de la gestión de la cuarentena, donde además lo cuestionó por "no dejarlo defenderse".

El ex funcionario hizo mención de los dichos de Martín Guzmán hace varios días atrás donde aseguraba que se habían extendido las medidas sanitarias por los buenos resultados en la opinión pública.

"A mí no me dejó defenderme Alberto Fernández. A mí no me gusta hablar de los soldados caídos. No creo que el país necesite tener siempre culpables”, manifestó González García en cuanto a su salida de las funciones públicas y la imputación por el Vacunatorio Vip.

El ex ministro expresó además su opinión de la actual gestión de Javier Milei como mandatario: “hay muchas personas que no pueden comer, que están en la calle, habría que ocuparse de eso".

Por otra parte, se refirió a los dichos de Martín Guzmán donde aseguraba que por la buena imagen del Gobierno de Alberto Fernández decidieron estirarla un tiempo más. "El aislamiento no fue el más largo. La cantidad de casos luego del aislamiento fue grande”, dijo.

Y defendió su gestión como ministro de Salud: “Nadie puede decir que la pasamos bien por la cantidad de muertos, pero no fuimos el peor de América, mejor que otros países".

“Fue el menor de Latinoamérica. Obviamente a uno no le gustan las cosas del medioevo como el aislamiento, pero bueno, habíamos evitado la primera ola del Covid”, exclamó.

