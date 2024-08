Francos dijo que Macri "está equivocado" tras la negativa en el DNU del giro de fondos a la SIDE

La Cámara de Diputados rechazó el DNU propuesto por Javier Milei, que destinaba $100 mil millones a la SIDE, lo que generó críticas de Guillermo Francos hacia Mauricio Macri y el bloque del PRO, que votó en contra de la iniciativa.

El jefe de Gabinete no pudo ocultar su disconformidad tras lo hecho por el ex presidente y decidió opinar en declaraciones radiales.

"En este caso yo creo que el expresidente está equivocado. Además, él tiene bastante experiencia en esto temas, ¿no? Su gobierno ha tenido cantidad de fondos para aplicar a las tareas de inteligencia del Estado. Ha sido muchas veces criticado también por eso", sostuvo el funcionario en comunicación con El Destape este jueves.

Continuando con dardos hacia la gestión de Juntos por el Cambio, Francos reiteró lo dicho y sostuvo que "su gobierno (el de Macri) ha tenido varias causas y denuncias penales por este tema, así que claramente tiene experiencia en estos temas y sabe que el Estado necesita de fondos para asignar a la seguridad nacional".

En ese sentido, el funcionario aseguró que el ex presidente tuvo que haber tomado una decisión diferente a la de este miércoles. "Si ustedes me preguntan a mí, se ha equivocado. Me parece que debió consultar. Los fondos que se destinan a estos temas de inteligencia, por sus mismas característica, no son para ser públicos. Son para ser públicos en el seno de la comisión de seguimiento, que tiene una serie de procedimientos que establecen la forma en que se comunican estos temas y la reserva y el secreto que tienen para tratarse", resaltó.

“Los fondos se demandan para la seguridad nacional, entonces antes de hacer un comentario como el que usted mencionaba recién de que 'este no es el Gobierno que nosotros esperábamos' debieran saber para qué están destinados esos fondos”, añadió.

Por último y pese a lo dicho, evitó profundizar aun más la tensa situación con Macri: "No quiero entrar en una polémica con el ex presidente, pero tengo la sensación que esta cuestión que tiene de 'apoyamos lo general y nos diferenciamos de lo particular' con respecto a nuestro sector, toma un elemento que hace a la seguridad nacional y no le dan el orden de magnitud que debiera tener en su tratamiento".