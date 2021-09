Luego de que durante la tarde del jueves generara una fuerte polémica un audio de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos que calificaba a Alberto Fernández como "okupa", en la madrugada del viernes se conoció otro documento donde la funcionaria asegura que "en el gobierno se pueden ir todos a la c... de su madre".

“Hicieron todo a contramano de lo que hubiese sido deseable si queremos remontar esta circunstancia. Y me preocupa , no por el Gobierno, porque por mi se pueden ir todos a la c... de su madre, me preocupa porque le estamos regalando la vuelta a la derecha”, dijo la legisladora en el nuevo mensaje dado a conocer por TN.

“Este Frankenstein nos está devorando. Acá había que armar un Gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes. Le tendría que haber pedido la renuncia a todos sus funcionarios, como Alicia Kirchner. Eso es lo que tendría que haber hecho Alberto. Pero el tipo está atornillado, y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el Gabinete. No lo quiere hacer, nos conducen a la derrota”, agrega en el mensaje enviado a "Marcelo".

“Lo mínimo que pueden hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones, es una fórmula para el ajuste. Con la fórmula de Cristina por lo menos los jubilados nos hubieran votado”, suma además en una fuerte autocrítica a la labor oficialista en el Congreso.

Y cierra: “En eso la oposición tiene razón, la gestión ha sido pésima, no cumplió con ninguno de los objetivos: ni salvar más vidas, ni sostener mínimamente la economía. Y Guzmán es el primero que se tendría que ir. Es uno de los principales paladines de la derrota”.