El presidente Alberto Fernández volvió a referirse este viernes a la deuda tomada por Mauricio Macri con el FMI en 2018, la cual calificó como "la mayor deuda de la historia", tomada "a espaldas de generaciones de argentinas y argentinos".

Lo hizo luego de que el organismo aprobara el proyecto de refinanciación que ya había tenido el visto bueno del Congreso Nacional, un entendimiento por 30 meses que permitió el desembolso inmediato por parte del FMI de US$ 9.656 millones.



"En 2018 el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados de Juntos por el Cambio tomó la mayor deuda de la historia con el #FMI y la cargó en las espaldas de generaciones de argentinas y argentinos. Lo hizo después de haberse endeudado con acreedores privados por una suma que superaba los 100 mil millones de dólares", dijo el mandatario vía Twitter.



Fernández acompañó estos mensaje con el posteo de un video en el que se exhiben imágenes del expresidente; titulares de medios de comunicación e imágenes varias que muestran la evolución de la economía durante la gestión Macri, tras el endeudamiento que según el jefe de Estado fue tomado "con la excusa de levantar ese pasivo, tomó la deuda con el FMI, pero en realidad la mayor parte de esa nueva deuda terminó derivándose a la fuga de capitales".



"Con los dólares recibidos no quedaron reservas, no se construyeron hospitales, escuelas, puentes o rutas. Todo se esfumó en manos de especuladores y con la pasividad del gobierno de entonces. Al asumir la Presidencia de la Nación, ambas deudas amenazaban la economía argentina. La deuda con los acreedores privados la reestructuramos. La deuda con el FMI hoy acordamos refinanciarla. Nosotros no tomamos ninguna de esas deudas", subrayó el Presidente.



Además, afirmó que pagarle al FMI "sin un acuerdo era imposible. "Solo este año debíamos afrontar pagos por 19.000 millones de dólares", agregó.

Y apuntó:"No pagar nos conducía a un default que irremediablemente paralizaría el crecimiento de la economía argentina. Después de dos años de negociaciones, alcanzamos un acuerdo con el FMI que, tras aprobarse en el Congreso Nacional, hoy fue aprobado por el directorio de aquel organismo".



"Los compromisos que asumimos con el pueblo argentino nos garantizan seguir creciendo, aumentando la inversión en obra pública, creando empleo formal, promoviendo la inversión social, educativa y en ciencia y tecnología", detalló el mandatario previo a agregar que "este acuerdo (con el FMI) no quita derechos. No propicia reformas laborales ni jubilatorias. Tampoco dispone reformas estructurales en el Estado. En un contexto global de incertidumbre derivado de la pandemia y de conflictos bélicos, logramos este acuerdo que nos permite visualizar un horizonte de crecimiento. La comunidad internacional nos ha acompañado".



Y cerró: "Logramos este acuerdo, por primera vez en la historia, con la aprobación del Congreso y con apoyo de trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y gobernadores de nuestra Patria".