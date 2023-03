Entregaron 9 millones de pesos a Buen Pasto para la construcción de una sala velatoria

El gobernador Mariano Arcioni, acompañó a la comuna rural de Buen Pasto y a su jefa comunal, Juana Rodríguez, en la presentación de la 2° edición de la Fiesta Provincial del Pialador. Allí, el mandatario entregó un aporte de 9 millones de pesos para la construcción de la Sala Velatoria, y anunció la construcción de 3 casas tuteladas.

Con un importante desfile criollo desde la comuna al campo de jineteada dio inicio el acto protocolar en el que, luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el gobernador Arcioni, junto a los ministros de Hidrocarburos, Martín Cerdá; y de Desarrollo Social, Luis Aguilera; los subsecretarios de Asuntos Municipales, Sergio Núñez; de Obras Municipales, Sergio Ramón; de Trabajo, Caren Lloyd; y de Agricultura, Claudio Mosqueira; el gerente General del IAS, Francisco Salto; y el jefe de la Policía del Chubut, Cesar Brandt; hicieron entrega de diversos aportes económicos para la comunidad.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

También estuvieron presentes el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; los y las jefes comunales de Aldea Apeleg, Marcos Pruessing; de Atilio Viglione, Marilin Sepúlveda Lara; de Ricardo Rojas, Jorge Villegas; y de Lago Blanco, Micaela Bilbao.

“Acompañando en todo el crecimiento y la infraestructura que necesitan”

En este sentido, el gobernador Arcioni consideró que “es un día muy especial, la verdad estoy muy contento de estar acá nuevamente, recién cuando veníamos uno de los colaboradores me decía que esta es la sexta o séptima vez que venimos a Buen Pasto; y la verdad que yo siempre al interior lo miro con mucho cariño y respeto, porque es parte de nuestra querida Provincia”, y subrayó que “ahora en épocas de elecciones seguro van a venir muchos pero no he visto tampoco que hayan venido en otros momentos”.

Juntan firmas para pedir justicia por Barbi, la perrita asesinada de una puñalada en Km.3

Luego, Arcioni realizó un repaso de las obras en ejecución y detalló: “la refacción de la escuela que viene muy bien; hoy entregamos aportes para comenzar con refacción de la comisaría, obras de adoquinado, vamos a hacer casi cien metros más de adoquines en el ingreso, una avenida de doble mano, acompañando en todo el crecimiento y la infraestructura que necesitan las localidades”.

Continuando, mencionó los aportes y firmas que se rubricaron, y adelantó que "ahora ya podemos anunciar las 3 viviendas tuteladas; el cajero que ya lo anunciamos y esperamos que este funcionando antes de invierno, entregamos un aporte de dinero para que puedan hacer la Sala Velatoria, también para la fiesta y para equipamiento. Además, aprovechamos a recorrer el arreglo del gimnasio; y también entregamos vehículos para la Comisaría y la Comuna. Así en todas y cada una de las localidades.

Petroleros acordó un incremento en los sueldos: ¿Cuánto cobrará un trabajador?

“Los y las jefes comunales trabajan con mucho esfuerzo y sacrificio”

“Siempre estamos presentes, pero también ellos y ellas que están presentes gestionando. Cuando me refiero a ellos y a ellas es a los jefes comunales que vienen a Rawson, una distancia enorme con costos que se pagan ellos mismos para gestionar con nuestros ministros, secretarios y subsecretarios. Y así se consiguen las cosas, por eso también es un aplauso para Juana y para todos los jefes y jefas comunales que trabajan en su localidad con mucho esfuerzo y sacrificio”, destacó el Gobernador.

“Un día de argentinidad”

En otro pasaje de su discurso, el mandatario realzó que “en este marco de acompañamiento de todos los jinetes, tropillas vamos a disfrutar. Hoy es un día de argentinidad; y también de tradición en el que se destaca el trabajo rural, algo fundamental para poder mantener nuestras costumbres y nuestros esfuerzos”.

María Becerra salió al cruce y se mostró orgullosa de cómo canta: "Me gusta el deseo y me gusta el placer"

Y añadió: “Esto es una demostración de todo eso. Recién cantando el himno con esa interpretación que es muy buena. Mirando todo este marco excepcional con flameando la bandera, los jinetes, creo que no hay nada más lindo que estar acá en Buen Pasto disfrutando de este este día”.

En la previa al acto, el Gobernador y parte del gabinete se reunió con jefes comunales. "Cada vez que nos reunimos y tenemos esa oportunidad conversamos sobre el avance de lo que venimos haciendo en cada localidad. Siempre son encuentros importantes", sostuvo.

Divididos vuelve a tocar en Comodoro: dónde comprar las entradas

“Quienes habitan esta región del país nacen, viven y parten haciendo patria aquí”

Al momento de tomar la palabra, la jefa comunal se mostró agradecida con el acompañamiento del Gobernador y los funcionarios, destacando que “hemos trabajado mucho para para lograr esta Fiesta y que todos se sientan cómodos, así que quiero darles la bienvenida”.

Rodríguez agradeció la presencia del “gobernador Arcioni y de todos los presentes, es un honor para nosotros, integrantes de esta pequeña comunidad, estamos muy agradecidos que acepten esta invitación para acompañarnos en una celebración de argentinidad. Muchos de quienes habitan esta región del país nacen, viven y parten de este mundo haciendo patria aquí, criando a sus hijos de cara al viento, superando inviernos y renovando siempre esperanzas en una nueva primavera”.

Petroleros confirmaron el paro del 22 de marzo: "Va a ser el más grande de la historia en Comodoro"

“Por eso es tan grato que visiten y nos acompañen, porque de esta manera comprendemos que la bandera que flamea aquí es la misma que se ve en otros lugares del país; con sueños, con sacrificios, entregas, pero por sobre todo con la fuerza más poderosa del mundo, el amor”, agregó la Jefa Comunal y realzó que “es el mismo amor que te renueva energías, fortalece el espíritu y que da paz y felicidad cuando celebramos la vida”.

“Le reconocemos y agradecemos al Gobernador”

Por otra parte, Juana Rodríguez se dirigió al Gobernador, y sostuvo que “hoy es una grata oportunidad para agradecerle todo el apoyo para nuestra comunidad. Sinceramente el acompañamiento de su gestión nos permite visibilizar logros, avances y progreso. En un tiempo en el que no es fácil de salir adelante, nos sentimos integrados e incluidos a la querida Provincia del Chubut, a la que pertenecemos en un lugar distante pero aun así siempre la ayuda de su Gobierno nos acompaña y gratifica”.

Tiene a su hija de 12 años en silla de ruedas y lava autos en la calle para pagar el alquiler

“En nombre de mi personal a cargo y de toda la comunidad le reconocemos y agradecemos estimado Gobernador a usted y a todo su gabinete. Además, agradecemos la presencia de los jefes comunales e intendentes de distintas localidades”, dijo la jefa comunal.

Y para finalizar, Rodríguez señaló que “detrás de esta fiesta popular hay un profundo sentimiento gaucho porque se realiza un homenaje especial. Quiero agradecer a cada persona que hizo su aporte para nuestra cultura y tradición se viva con intensidad”, y culminó diciendo “bienvenidos a nuestra casa, a esta tierra de campeones que celebran su tercera estrella. Desde la localidad de Buen Pasto compartimos y celebramos el segundo encuentro de la Fiesta del Pialador. Les deseamos lo mejor y muchas gracias de todo corazón”. Al finalizar, el acto oficial culminó con una demostración de pialada seguida de un almuerzo popular.

Accidente fatal en Ruta 3: un hombre chocó contra un camión y murió

Entregas

Desde el Ministerio de Seguridad se hizo entrega de $ 500.000, destinados a solventar gastos de refacción de la subcomisaría y móviles policiales. Además, se realizó la entrega de una camioneta 4x4 para el establecimiento policial local.

A su turno, en representación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, con el objetivo de estimular y consolidar la actividad cultural en las diferentes del territorio chubutense, se entregó un aporte de $ 600.000 a la presidenta de la comuna para solventar los gastos que la fiesta demande.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio también acompañó a la comuna con $500.000, destinados en esta oportunidad a la ampliación y reconstrucción del invernadero. Por último, para la compra de herramientas destinadas a equipar los talleres de la comuna, la Secretaría de Trabajo entregó un aporte de 793.717.50 y una camioneta 4x2, también recibido por la presidenta comunal, Juana Rodríguez. Además, se realizó la entrega por parte del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut de un televisor Led, un lavarropas y un microondas.

Tiene 72 años, hace 6 que viaja por el mundo y pasó por Comodoro